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專注創新與品質 旺宏電子深耕記憶體產業三十年

2020-01-15 08:54CTimes零組件

【作者： 籃貫銘】

【CTIMES雜誌 2020 年第 339 期1 月號】啟動：2020
【CTIMES雜誌 2020 年第 339 期1 月號】啟動：2020
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記憶體可以區分為揮發性記憶體和非揮發性記憶體兩大類，前者是電源關閉資料就會流失，後者則可以保留，具有儲存的功能。旺宏電子（Macronix）則是專注於非揮發性記憶體的技術與解決方案，而且一路堅持了三十年。

圖一 : 旺宏電子成立於1989年的12月9日，當時的員工僅有十來位，如今已是四...
圖一 : 旺宏電子成立於1989年的12月9日，當時的員工僅有十來位，如今已是四千人的大企業。圖中為董事長吳敏求，說明當年成立時的種種。(攝影／籃貫銘)
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一個基本的運算系統，至少要包含三大元件，一個是邏輯元件，負責訊號的運算處理，另一個是記憶元件，用以保留和儲存資料；第三個則是輸入／輸出元件，負責原始資料的輸入和運算後的資料輸出。這三大組件幾乎不會從電子系統中消失，有著如基石般的價值。

而旺宏電子就屬於其中一個基石，它專注於提供記憶體解決方案，是台灣記憶體產業裡的大前輩，不僅因為它精良的品質，更因為它長久以來對記憶體技術的堅持。他們深耕非揮發性記憶體的技術與方案，一路堅持了三十年。

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細究記憶體的分類與應用，大致可以區分為揮發性記憶體（Volatile Memory）和非揮發性記憶體（Non-Volatile Memory）兩大類，前者是電源關閉資料就會流失，後者則可以保留，因此具有儲存的功能。

但是記憶體的產品與技術相當五花八門，單單揮發性記憶體就有SRAM、DRAM、SDRAM和DDR-SDRAM等，現在為了因應行動裝置的需求，則還有LPDDR等。

至於非揮發性記憶體，過往常用的有ROM、PROM、EPROM和EEPROM等，近期較主流的則有Flash ROM（常見的有NOR與NAND），更次世代的則還有FRAM、MRAM、RRAM和PCRAM的記憶體技術。

2019年的12月9日，是旺宏成立的三十周年慶，當天一手草創旺宏的董事長吳敏求，親自主持了慶祝典禮。三十年的記憶體產業歷史，可謂是風風雨雨，也因此他慎重又感性的親擬了一篇感謝詞。他感謝所有旺宏員工這三十年的付出，把不可能化為可能。而這不可能中的可能，或許就是旺宏在記憶體產業裡的核心競爭力。

ROM記憶體起家 以品質與策略打入任天堂供應鏈

雖說記憶體是系統中的必要元件，但由於全球市場競爭激烈的緣故，若沒有扎實的技術和優越的營運能力，很難在列強盤據的記憶體市場中存活下來。

以唯讀記憶體（Read-Only Memory，ROM）來說，在90年代，全球就有幾十家的業者有能力可以提供ROM記憶體，而且主力的供應商都是美日大廠。然而旺宏當時只是一家甫成立的公司，卻能一舉奪下任天堂的大單，並成為其最主要的ROM記憶體元件供應商。

由於ROM唯讀的特性，再加上易整合的性能，因此十分適合用於遊戲卡匣上。而實體卡匣的銷售又是當時遊戲市場最主要的商業模式，又任天堂是全球最大的一家遊戲公司。因此成為任天堂的供應商，無疑給了旺宏一飛沖天的機會。

圖二 : 旺宏的崛起與任天堂的關係深厚，因此旺宏也在陳列室闢了一大區來展示。(攝...
圖二 : 旺宏的崛起與任天堂的關係深厚，因此旺宏也在陳列室闢了一大區來展示。(攝影／籃貫銘)
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能有這樣的突破，吳敏求的運營擘劃固然功不可沒，但他把品質與創新的思維深植到記憶體製造裡，更是決定了旺宏能夠走長走遠的最大關鍵。打入任天堂的供應鏈，就是最好的證明。

除了有打入日商的成績單外，旺宏的高品質還可以從其採用PPB（十億分率）的自信看出。旺宏是全球第一家採用PPB為單位的半導體業者，這意味著他們的產品有高於競爭對手一千倍的品質（業界多用百萬分率PPM）。

而怎麼達成這個目標，則是吳敏求很早就觀察到，台灣的製造業若想在品質上領先國際，導入自動化製造是必然的方法。也因此，旺宏很早期就導入智慧製造，甚至可能是台灣最早使用工業4.0概念的半導體業者。他們透過收集生產大數據，並進行智慧分析，藉此優化生產流程，而這套生產系統現在稱為「超新星（Super Nova）」。

「本來是叫Nova，但現在已經是Super Nova了」吳敏求透露。

自主研發又重視創新 是旺宏鮮為人知的硬底子

有超高的生產品質撐腰，其實還不夠，半導體終究是個硬市場，講的是實力，所以技術上的突破和創新，才是維持競爭力的關鍵要素。而這點，旺宏也是完全的掌握。

很多人不知道，旺宏其實非常重視自有技術的研發，在R&D的投資與佈局上不遺餘力，目前取得的專利數量已有7950個，其中最先進的3D NAND快閃記憶體領域，更有超過2400項專利。而這些專利也極具質量，讓他們在多次的專利訴訟中，戰無不勝。

圖三 : 品質與創新可以說是旺宏走過三十年風雨最重要的成功因素。(攝影／籃貫銘)
圖三 : 品質與創新可以說是旺宏走過三十年風雨最重要的成功因素。(攝影／籃貫銘)
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以旺宏著名的「BE-SONOS」製程為例，該技術就是旺宏自行研發，它改良了產業通用SONOS（矽-氧-氮-氧-矽）快閃半導體製程的能隙（BandGap）性能。他們透過增加氧化層和氮化層的方式，提高了資料的保留能力與更佳的電子控制能力，而反映到產品上，就是提高了讀寫的耐用度與更低的功耗與雜訊。

因此，儘管在成立之初就取得任天堂ROM記憶體的大單，但旺宏依然繼續推進其在非揮發性記憶體上的技術能力，並布局更先進的產品與應用。例如在1992年推出了世界首款的4MB快閃記憶體，2000年與Infineon合作研發全球首顆單晶片32MB Mask ROM多媒體儲存卡等，顯示了旺宏在記憶體領域追求卓越的決心。

然而因為台灣記憶體產業大環境的艱難，也掩蓋了旺宏在技術研發上的實力，未受到該有的市場關注，因此吳敏求經常感嘆說：「很多人其實不了解旺宏。」

而隨著裝置與應用的更迭，輕薄短小成了設計的主流。因此除了ROM記憶體之外，旺宏也擴大了在快閃記憶體的投資，而且鎖定了NOR快閃記憶體，並專注在序列式（Serial）的快閃記憶體技術。這種記憶體採SPI的介面，需要的引線數比平行式（Parallel）的技術少，因此有體積小的優勢，就很適合用在嵌入式的設計中。

而經過多年的努力，旺宏已在序列式NOR快閃記憶體取得了世界領先的地位。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2020 年第 339 期1 月號】

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