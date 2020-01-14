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AIoT時代 雲端平台將扮演整合要角

2020-01-14 14:08CTimes零組件

【作者： 籃貫銘、王岫晨】

儘管目前邊緣運算搶佔了多數裝置開發者的目光，但雲端平台卻從未如此重要過，它在整個智慧物聯（AIoT，亦稱人工智慧物聯網）架構的影響性仍是持續增長。其理由簡單又鮮明，就是當邊緣裝置的數量不斷的成長，就需要透過一個能規模化的雲端平台將之統合管理，才能發揮物聯網真正的功能與目的－為應用帶來自動化與智慧化。

對裝置開發商來說，結合雲端平台一直是較被忽略的項目。但隨著AIoT架構漸漸興起後，佈局一整個物聯網生態系的想法就開始得到應有的重視。

落實智慧物聯 雲端平台的導入更顯重要

因為從生態系的角度來看，位於作業現場或者應用終端的裝置，是屬於整個AIoT架構最外圍的一環，這些裝置的數量最多，也最複雜，可以說是五花八門又千奇百怪，因此欲導入AIoT的用戶經常會有大規模維護和統一管理的問題。

基於這個需要，用戶就會傾向使用一個完整的雲端平台來把這些邊緣裝置收納起來，一方面便於管理，另一方面也著眼於更具前瞻性的大數據分析。也因此具備優化雲端平台連接的裝置，以及擁有更開放和彈性設置的設備，在AIoT的時代就顯得更具競爭力。

同樣的思維也存在於雲端平台服務的供應商，能夠對物聯網邊緣裝置有更高的支援性，提供更便捷的整合與管理功能，就能直接提高其平台產品的競爭力。

圖一 : IoT雲端平台的應用示意圖
圖一 : IoT雲端平台的應用示意圖
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目前主要的IoT雲端平台供應商皆是以美系為主，包含亞馬遜（aws）、思科（Cisco）、微軟（Microsoft）、Google、IBM和SAP等，其他的垂直市場則有更多的中小型平台服務商，各自針對不同的應用場景與產品區隔來提供特定的服務。

把裝置連網，再進行統一管理，對於有IT系統部門的公司來說，表面上聽起來不是一件十分困難的事，但AIoT真正的挑戰是在後續的自動化與智慧化，而且如前述由於聯網裝置的多量與多樣，衍生了管理與數據收集的困難。另外，則是資安風險與日漸增，尤其進入IoT時代，所有的設備都會曝露在網路上，若沒有專業且長期的防護．很容易遭受攻擊並造成企業營運損失。

中介的服務概念與先進的分層應用

基於這些考量，採用具備專業能力的第三方雲端平台服務商就成為最佳的策略。除了減輕自行建置平台所面臨的設備整合與管理問題，再者也能進一步降低資安的風險，更重要的，則是能透過與第三方供應商的合作，解決數據收集與分析的困難。尤其是目前主要的雲端平台供應商，都具備先進的人工智慧導入技術，透過與之協作，更有助於把各種企業運營的資訊，轉為更有價值商業智慧。

一般來說，AIoT的雲端平台是一種類似「韌體」的概念，負責中介應用與裝置。當然這彼此之間，還有許多的基礎建設連接與數據資訊傳送的設置，但整體而言，約莫是如此的架構。

不過，隨著技術與應用的發展，這個三層風貌也逐漸被添加了新的概念。例如工研院就提出了一種智慧邊緣運算的技術，將雲端運算架構分三層，上層是傳統的中央雲（Central Cloud），中間是行動邊緣雲（Mobile Edge Cloud），以及終端的霧運算裝置（Fog Computing Device）。

該架構透過大到小的分層，用以滿足不同端的雲服務使用需求。工研院就指出，靠近終端的裝置具有低延遲的需求，因此宜布建在邊緣雲和霧雲，中央雲僅做為後勤支援。但若是延遲容忍度較高和大資料庫需求，則就以中央雲來提供服務。

數位通國際：以虛擬技術 消弭雲端服務應用壁壘

為了加速跟上數位化時代的腳步，數位轉型是目前許多企業正著手規劃，甚至已積極進行的重要策略方向。只是要從傳統企業型態轉型成為高度數位化的全新企業體，過程中經常會伴隨各種不同的瓶頸與挑戰。

數位通國際技術長黃維修指出，企業客戶在進行數位轉型的過程中，往往在技術層面與組織層面都會遭遇不同的挑戰，特別是在轉型的過程中，還必須兼顧維持既有的核心價值。此外，對於許多傳統產業而言，轉型所需的人才是否足夠、組織與技術部門是否能跟上轉型的腳步，而來自競爭者的挑戰以及客戶的反餽，都使得企業在數位轉型中必須拿捏得宜。

圖二 : 數位通國際技術長黃維修（攝影／王岫晨）
圖二 : 數位通國際技術長黃維修（攝影／王岫晨）
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數位通國際從過去主力經營的數據中心、主機代管、頻寬銷售等業務，逐步轉型成為雲端服務的供應商，在這樣的過程中，數位通國際也經歷了與客戶相同的數位轉型過程，因此可以更瞭解客戶可能遇到，或者正在遭遇的難題。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱CTIMES雜誌 2020 年第 339 期1 月號】

【2020年第339期1月號】啟動：2020
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