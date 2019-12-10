親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國家地理雜誌
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

中國影視產業惡化 綜藝節目逆勢成長背後的亂象

批美「說三道四」中共外交部：中國人權狀況 人民最有發言權

布局智慧顯示商機 抓緊Micro LED轉型浪潮

2019-12-10 15:17CTimes零組件

【作者： 籃貫銘】

2019年12月(第338期)2019 MCU品牌與新品調查
2019年12月(第338期)2019 MCU品牌與新品調查
分享

景氣有起有落，高低循環本來是很正常的事，但如果一直陷入虧損，那就不能用「正常循環」來看待。因為合理的景氣循環，是指賺多賺少的情形，連三季以上的虧損，代表著企業的營運存在著本質上的問題，必須要思考轉型，而這就是目前台灣顯示面板產業的急需思考的問題。

圖一 : 友達光電推出一種「ART Display」，表面幾乎不會產生反光，可做...
圖一 : 友達光電推出一種「ART Display」，表面幾乎不會產生反光，可做為室內設計的陳列使用。（攝影／籃貫銘）
分享

目前面板產業的困境，可以說是全球性的。以LGD為例，該公司今年的前三季全部以虧損作收，而且虧損的金額超乎預期，執行長鄭浩永（Jeong Ho-young）甚至向員工發出內部信件，指出「公司生存正面臨威脅」。

而為了挽救營收，LGD正在進行企業重組，他們透過簡化組織架構的方式，裁員了近四分之一的高階主管，並把電視面板的業務團隊與行動和IT部門整合，以進一步縮減LCD的業務，同時也加速OLED產品線的轉移，要把目標放在高技術含量與高收益的產品上。

鴻海旗下的夏普（Sharp）SDP同樣也遭遇強大的產業逆風，不僅2018年轉盈為虧，今年的營收也持續不振，也因此原先的10.5代?工廠量產與子公司化的計畫，全部停擺，靜待新的安排。

台灣的友達光電同樣也是愁雲慘霧，截至今年第三季為止，已經虧損103億台幣，並預告第四季將持續虧損；群創同樣也深陷泥淖，今年前三季也虧損了98億元。

圖二 : 友達光電第三季的營收分類。（source: AUO）
圖二 : 友達光電第三季的營收分類。（source: AUO）
分享

面對中國競爭 LGD與三星重壓高階技術研發

然而，面對虧損，這些業者所指出的問題都很一致，就是中國的LCD業者產能大開，削價競爭，導致市場供過於求。只不過這並不是短期的問題，而且中國不會，更無須對競爭對手心軟，所以持續的產能與價格壓力是可以預期的。

面對這個局勢，LGD選擇轉往高階產品，同時也把管理團隊瘦身，希望在LCD減產的同時，能夠打開一條轉身的路。

而英雄所見略同，除了減產，另一家韓國顯示技術大廠三星顯示器（Samsung Display），也採取布局高階市場的策略，他們計畫至2025年將投資約110億美元，來加大量子點顯示面板的開發和產能，從2021年開始，新的8.5代量子點顯示器產線將每月生產3萬片，並以65吋以上的大型顯示器為主。

至於台灣的顯示業者，當然也是開始下調產能利用率，並探索其它多元顯示應用的可能性。只不過相較於韓國，台灣業者的目標就不是那麼樣的明確和扎實。

以友達來說，為了因應顯示面板市場的急轉直下，他們在2018年底就進行了組織的改組，以尋求在電視面板之外的市場。包含將顯示器產品事業一分為三，設置了技術研發群、業務事業群與製造營運群，並首度設立技術長職位。

這個調整，就是要打破以面板尺寸和應用為基礎的思維，轉為以客戶服務為導向的方式，以提供一站式的客製化解決方案。另一方面，也藉此整合企業資源，優化本身的成本。

而從友達最新公布的營收資料，也可觀察出電視面板市場正持續衰退中。儘管出貨仍維持一定的數量，但獲利卻是節節敗退，充分顯示了紅海競爭的嚴峻情勢。

尤其是高階電視面板市場非常重視技術的含金量，像是三星顯示主打量子點技術，LG重壓OLED面板，夏普則是力拼IGZO。而台灣的友達和群創就相對在技術上沒有明顯的識別，反而比較在製造與整合技術上有較多的著墨，例如觸控的整合，以及特殊應用顯示這些方向。也因此在大尺寸面板市場上的價格就難以維持強勢。

台灣具備製造與整合能力 佔智慧顯示市場優勢

然而雖然沒有很耀眼的技術優勢，但台灣業者這種高品質的製造與整合能力，其實很適合接下來的時代需要，也就是在AI和5G為首的智慧物聯趨勢下，處處都需要智慧型嵌入顯示的世界。擁有良好的系統整合能力反而更符合客戶的需求。

所以台灣業者也應該體認到了，大尺寸的電視市場將不會再是獲利的主力，儘管還有8K顯示的題材，但實際的滲透率恐怕難以預測，再加上中國與韓國在大尺寸上高度競爭，8K的流血競爭情況似乎可以預期。也因此守穩目前的4K市場，並專注在高階的中小型顯示應用，尤其是在PC應用（電競與創作者）與工業垂直市場上，可能會是台灣業者的最佳策略。

圖三 : 8K電視的市場滲透率難料，而且預料也會是紅海市場。圖為群創採用Mini...
圖三 : 8K電視的市場滲透率難料，而且預料也會是紅海市場。圖為群創採用Mini LED背光技術的8K面板。（攝影／籃貫銘）
分享

日前友達也在其法說會中提到，將透過導入智慧製造的技術，來發展少量多樣的生產能力。這也意味著面板產業需要在產線自動化上的提升，進一步優化整體的製造成本。

而從今年9月的國際觸控展所展示的技術內容來看，特定應用和垂直市場的確是目前的台灣面板業者的重心所在。例如採Mini LED背光技術的車用顯示與電競顯示（筆記型電腦和螢幕），以及公共顯示、商業陳列和醫療診斷等。

這些顯示應用各自有不同的顯示需求，在各種亮度參數與環境抗性的需要也不同，再者，部分的顯示面板需要有觸控與互動的功能，因此需要整合感測器與觸控面板等設計，這些都是身處電子與IT大國的台灣顯示業者可以發揮優勢之處。此外，還有透明顯示與可撓式面板等，可應用在特殊的顯示場景中。

圖四 : Micro LED將可能改變顯示市場的版圖，台廠勢必要掌握。圖為友達的...
圖四 : Micro LED將可能改變顯示市場的版圖，台廠勢必要掌握。圖為友達的Micor LED車用顯示展示。（攝影／籃貫銘）
分享

當前顯示面板產業的營運重心，固然需先放在產能優化與開發新應用上，但長遠來看，技術含量依然是長期的競爭優勢所在，必須持續布局次世代的顯示技術，才能確保長期的獲利穩定。

目前，最明顯的趨勢當然是Micro LED，這個技術一旦發展完成並進入商用市場，就有可能扭轉現在整個顯示產業的版圖，再加上這個技術的難度甚高，因此更有機會可以拉開與競爭者的差距，把自己的產業地位提升一個等級，所以台灣的顯示業者應該好好把握這個轉淚點。

而觀察目前的進展，台灣的顯示業者也的確有所著墨，並持續發表最新的進度。例如錸寶投入穿戴市場、友達先攻汽車顯示、群創著眼大尺寸的戶外看板，預料在2021年之後，這些先期的投入就會陸續有所成果。

CTimes零組件

零組件雜誌以「全球中文文化性」為編輯觀點，來報導相關電子零組件之設計應用、生產製造與行銷通路，是一份提供電子零組件完整解決方案的產業知識媒體。

相關新聞

打開軟性顯示新視野 電子紙搶進差異化市場

2019-12-10 15:17

支援三大應用情境 5G商用場景逐步確立

2019-12-10 15:17

從理論走向實際 區塊鏈正邁向全面部署

2019-11-15 15:37

2100萬枚比特幣之外的區塊鏈契機

2019-11-13 08:56

區塊鏈技術正邁向產業級應用「不可竄改性結合AIoT架構」

2019-11-13 08:56

類比晶片需求強烈 8吋晶圓代工風雲再起

2019-11-13 08:56

異質整合 揭櫫半導體未來20年產業藍圖

2019-10-24 16:29

異質整合推動封裝前進新境界

2019-10-24 16:29

新一代記憶體發威 MRAM開啟下一波儲存浪潮

2019-10-24 16:29

矢志成為IC設計界的建築師

2019-10-24 16:29

3奈米製程將是晶圓代工廠的顛峰之戰

2019-10-24 14:02

AI風潮下的PCB產業新契機

2019-09-16 12:49

者亦若是 開創異質整合產業新藍圖

2019-09-16 08:53

人工智慧正在改變EDA的設計流程

2019-09-16 08:53

機器學習實現AI與EDA的完美匹配

2019-09-16 08:53

Micro LED真能現身Apple Watch？

2019-09-16 08:52

聯發科與T-Mobile成功實現5G獨立組網連網通話

2019-08-19 15:01

漢翔航太國防展 大秀整合5+2產業鏈能量

2019-08-19 15:01

回顧815大停電兩周年 伊頓提出多元電源解決方案

2019-08-19 15:01

E Ink發表電子紙JustPrintIt列印技術 支援低成本物聯顯示應用

2019-08-19 15:01

釋放機械助力 協作機器人成長態勢確定

2019-08-16 16:42

5G挑戰加劇 AiP讓系統設計更簡單

2019-07-17 11:59

穿戴式裝置和AI結合 打造醫療新樣貌

2019-07-17 11:59

台灣寬能隙技術專家 瀚薪科技聚焦SiC與GaN元件開發

2019-07-17 11:59

跨出產業小框框 抓住Big Data和AI大趨勢

2019-07-16 16:53

3D封裝成顯學 台積電與英特爾各領風騷

2019-07-16 16:53

台灣的AI晶片計畫比你想得更務實

2019-06-20 16:43

低價刺激消費需求 SSD強勢躍居主流

2019-06-20 14:20
看更多

熱門文章

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

2019-12-10 09:30

不喝價格荒謬的星巴克咖啡！他26歲存下3000萬資產 靠3招狂省99％收入

2019-12-09 09:17

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

國巨將複製泰碩大行情

2019-12-06 09:54

王永慶化腐朽為神奇 為何成了彰化人「忘不了」的味道？

2019-12-09 05:55

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

是真愛！揭開LV豪砸4900億併購營運下滑Tiffany的盤算

2019-12-04 12:59

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

台北又一銷魂火鍋店 非吃不可

2019-12-10 09:25

想靠「年金險」存千萬退休金？入手前 先搞懂3件事

2019-12-03 09:36

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 09:27

狂人沒在怕中國 3個籌碼讓川普敢「提汽油桶玩香港之火」

2019-12-02 09:13

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

謝金河：川普又帶來空襲警報

2019-12-05 11:48

提早上班出車禍 不是職災？

2019-12-10 09:01

競逐5G＋AI新世界 70歲的林百里如何再創高峰？

2019-12-05 12:08

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

出國念書不一定要花大錢！高中拚出好成績、拿獎學金圓留學夢

2019-11-29 16:19

難得「蟹」逅 台灣第一家日本螃蟹料理專賣店

2019-12-10 09:25

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

2019-12-04 12:46

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

起薪不到30K他3年存百萬 模仿秀達人憑這套「省錢術」攢下第一桶金

2019-12-04 10:17

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

日本社會5.0

2019-12-05 12:06

在柬埔寨造一個家還成為公民？ 看安潔莉娜裘莉暢談「叛逆人生哲學」

2019-12-05 16:33

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

塞車塞到懷疑人生？雪梨推「共乘」 解30年後交通問題

2019-12-06 15:27

荷包保衛戰》川普不按牌理出牌！中美貿易衝擊不脫這「三套劇本」

2019-12-04 12:59

12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

2019-12-05 10:55

台東官員用名片 訴說11個故事

2019-12-05 12:10

瑞典發展單車城市 電動輔助自行車風行

2019-12-04 16:11

昆凌最真實一面「我不是公主！」還自爆超愛整周杰倫

2019-12-05 17:07

千年來宗教與文化瑰寶 耶路撒冷的地底王國

2019-12-04 16:09

味蕾感官饗宴 日月潭頂級葡萄美饌之旅

2019-12-09 08:50

千禧世代悲歌 收入少健康又差

2019-12-04 11:39

雍正為什麼會成功

2019-11-28 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top