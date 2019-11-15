從理論走向實際 區塊鏈正邁向全面部署

【作者： 王岫晨】 2019年11月(第337期)區塊鏈 - 分散式產業應用來臨 分享 facebook

自從十年前第一位區塊鏈倡導者開始提升該技術的功能以來，各行各業的企業主似乎常常不確定該怎麼做。但這樣的狀況在2019年，似乎發生了明顯的變化。現有的市場共識是，區塊鏈是真實的，並且可以作為跨產業的業務與應用問題的實際解決方案。這已經不是該技術信奉者的願景，許多對於區塊鏈技術仍保持距離的企業主，都已經看到了該技術出現巨大變革的重要性。

圖一 : 由於區塊鏈上所有真實文件均經過加密處理，因此，為融資目的而進行偽造文件或票據的情況將不復存在。 分享 facebook

儘管區塊鏈尚未充分發揮潛力，但許多企業主對於新的和不斷出現的應用案例充滿信心，他們繼續將區塊鏈技術視為可以實現許多業務流程的連接平台。隨著新的實際應用程序逐步普及，許多企業對於區塊鏈的投資，正在大多數領域中不斷成長。

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就像年輕的大學畢業生在進入勞動力市場後，快速調整期望值一樣，企業主管已經看到了過去這段時間以來，實際考慮因素逐漸完善，並重新定義了他們對使用區塊鏈技術的可行性和實用性等看法。在今天，區塊鏈持續發展，從過去大家眼中功能強大但尚未開發的技術，已經發展成為更加精緻和成熟的解決方案，可望實現其最初的精神。企業主管的問題，已經不再是『區塊鏈可行嗎』，而是『區塊鏈怎麼幫我們帶來實際效益』。

從概念驗證到生產部屬

分割儲存數據於不同的網路節點，可以帶來諸多益處，不僅能提升數據可用性，還可以用來改善數據性能。然而，保持整個網路的數據一致性並不是一件簡單的事情，隨著分散式帳簿技術的問世，這樣難題可望獲得更完美的解決。而這種新興的分散式帳簿技術，又被稱為區塊鏈。藉助分散式帳簿的技術，銀行、企業、保險公司以及物流公司等，都可以在貿易過程中共享相關文件，並存入貿易融資區塊鏈的網路上。

圖二 : 近年來，得益於互聯網和行動技術的變革發展，金融科技的範疇呈現出爆炸式的成長。 分享 facebook

由於區塊鏈上所有真實文件均經過加密處理，因此，為融資目的而進行偽造文件或票據的情況將不復存在。此外，經過加密處理的訊息，還可用於監察重複融資。其他銀行抵押融資的採購訂單，而且在此過程中，完全不會洩漏敏感資訊或客戶隱私。

區塊鏈技術還催生了智能合約，這種智能合約能夠在特定事件發生的時候，自動觸發支付功能。例如，在接收票據時，票據訊息將自動與採購訂單匹配，並且進一步觸發向銀行付款的操作手續，這將會極大程度的提升區塊鏈生態系統的效率。

很多人認為，區塊鏈僅僅只是一個噱頭，但隨著區塊鏈技術的發展腳步越來越快，我們看見的不僅是在性能方面大幅提昇，數據的處理規模也不斷擴大。目前，區塊鏈每秒鐘能夠處理的交易量已經達到100,000筆，金融機構必須率先思考兩件事情，隨後再著手設計區塊鏈的生產部署。首先，他們應該要考慮是否與生態圈內其他機構共同組建區塊鏈聯營，並打造相應的商業化模式。其次，金融機構必須充分吸納人才，以推動當前的技術變革。

對技術人員而言，最大的難題將是實現互操作性。如果某區塊鏈生態圈使用的是乙太坊技術（Ethereum），而另一方則使用超級帳本（Hyperledger），現階段則尚未能實現跨鏈互操作。不過，相信很快就能夠看到在這方面有所突破。

以簡單方式建立總帳應用程式

總帳通常用於記錄組織中的經濟和財務活動歷史。許多組織使用類似總帳的功能建立應用程式，因為他們希望保有應用程式資料的準確歷史記錄，例如，追蹤銀行交易中的借方與貸方歷史記錄、驗證保險索賠的資料歷程，或追蹤供應鏈網路中的商品流動。實作總帳應用程式通常是利用關聯式資料庫中建立的自訂稽核表或稽核追蹤。不過，使用關聯式資料庫建立稽核功能非常耗時，而且容易出現人為錯誤。它需要自訂開發，而且由於關聯式資料庫本身不是固定不變的，因此很難追蹤和驗證資料的任何意外變更。

另外，Hyperledger Fabric和Ethereum等區塊鏈架構也可當作總帳使用。但這會增加複雜性，因為您需要設定含多個節點的整個區塊鏈網路、管理其基礎設施，而且節點必須先驗證每筆交易才能將交易新增到總帳。

區塊鏈技術通常用於解決兩種類型的客戶需求。在第一種情況下，多方使用集中式、受信任的授權單位來維護完全且可驗證的交易記錄。例如，一位零售商客戶希望透過集中式總帳與其供應商建立聯繫，從而維護與產品在其供應鏈中移動相關的透明且可驗證的資訊歷史記錄。在另一種情況下，多方以分散方式交易，無須集中式、受信任的授權單位。例如，銀行財團和出口公司希望相互之間執行跨境資產轉移（如信用證），無須作為聯絡人的中央授權單位。

許多企業需要集中式總帳記錄所有應用程式資料變更，以及維護這些變更的不可變記錄，以目前AWS為例，便提供了一個總帳資料庫。此資料庫具有高效能、不可變且可加密驗證，無須建立複雜的稽核表或設定區塊鏈網路。若企業需要總帳提供不可變且可驗證的功能，還要允許多方在無受信任中央授權單位的情況下進行交易，AWS也提供了一項全受管、可擴展的區塊鏈服務。憑藉這種AWS區塊鏈服務，企業可以輕鬆設定、部署和管理可擴展的區塊鏈網路，而無須倚賴昂貴的諮詢實作。

金融科技的創新

金融科技一般指金融領域的數位化創新。金融科技這一概念最初出現時，人們對它的理解僅限於使支付和交易便利化的創新技術。近年來，得益於互聯網和行動技術的變革發展，金融科技的範疇呈現出爆炸式的成長。在今天，金融科技已經涵蓋了金融服務領域廣泛多樣化的技術領域，如募資平台、線上客戶獲取、電子錢包、P2P借貸、行動支付終端、中小型企業服務、個人財務管理、私人金融理財、區塊鏈以及加密貨幣等。

正是體認到到金融科技的巨大潛力，許多科技公司正不斷挖掘機會，積極開拓金融市場。因此，金融科技也用於描述利用新一代軟體和現代化技術，來提供金融服務為目標的企業體。

德勤（Deloitte）管理諮詢副總監王偉健指出，在許多應用領域中，區塊鏈都算是一個才剛崛起不久的新技術。而面對這樣的新技術，許多企業並不急於導入，主要原因，除了是先觀望市場採用的優劣評價，再進而判斷要不要導入該技術之外，更重要的決定因素則是在於安全性的考量。

圖三 : 德勤管理諮詢副總監王偉健指出，企業導入區塊鏈的決定因素，往往在於安全考量。 分享 facebook

王偉健說，許多客戶在導入區塊鏈解決方案之前，都會有安全方面的疑慮，因為這其中牽涉到許多的數據資料，而這些數據資料往往都是最敏感的企業資產。尤其是在亞洲地區的香港、新加坡等地，對於個人資訊的重視與保護程度，甚至比北美地區還更加厲害。所以數據資料的保護，通常都是企業會最在乎的一件事情。而如果導入新的技術，會涉及到個人資訊的處理，企業就很容易出現考慮再三，裹足不前的情況。

結語

企業主管的問題，已經不再是「區塊鏈可行嗎」，而是「區塊鏈怎麼幫我們帶來實際效益」。

事實上，區塊鏈是一種安全而又即時的公對公資料同步技術。利用背後的雜湊演算法，金融機構以及監管機構都願意讓不同產業與跨境的合作夥伴，共用包括敏感客戶資訊在內的資料。目前許多成功案例包括有銀行間的客戶（KYC）資訊共用、貿易金融的欺詐偵測、壽保公司與跨境銀行管道合作的銀保案、產保與物流公司合作的海運保險等。區塊鏈讓生態圈裡的合作變得更密切有效，也讓客戶的使用體驗能夠大幅提升。

加[技術線上]Amazon QLDB

Amazon QLDB 是一個全受管總帳資料庫，提供透明、不可變且以密碼編譯方式驗證的交易日誌，這些交易日誌由集中式、受信任的授權單位所擁有。除了可追蹤每個及所有應用程式的資料變更，並可維護一段時間內完整且可驗證的變更歷史記錄。

Amazon QLDB是新的資料庫類別，有了它之後，就不用進行複雜的開發來建立與總帳類似的應用程式。使用QLDB時，資料的變更歷史記錄是無法更動的，無法更改或刪除，而且客戶可以使用加密技術輕鬆驗證應用程式的資料未被意外修改。QLDB使用一種稱為日誌的不可變交易記錄來追蹤每個應用程式資料變更，並維護一段時間內完整且可驗證的變更歷史記錄。QLDB簡單易用，因為它為開發人員提供熟悉且與SQL類似的API、靈活的文件資料模型，以及完整的交易支援。QLDB也是無伺服器，因此它會自動擴展以支援應用程式的需求。無須管理伺服器，也不用設定讀取或寫入限制

[技術線上]透過集中式擁有權追蹤和驗證交易

圖四 分享 facebook

製造商想要將多個系統的資料儲存至集中式總帳，從而準確追蹤其產品的生產和分銷歷程。若出現問題，製造商可快速追蹤缺陷的根本原因，並採取預防性措施。

人力資源和薪資系統通常必須追蹤和維護員工的詳細資料記錄，例如薪資單、獎金、福利和績效歷史記錄。透過實作集中式總帳，客戶在一處即可輕鬆維護其員工的數位歷史記錄。

保險︰保險應用程式通常需要一種方式，能更好地追蹤索賠交易的歷史記錄。保險公司並非使用關聯資料庫來建立複雜的稽核功能，而是使用總帳資料庫來準確維護索賠整個有效期間的歷史記錄。（source: AWS）

＠[技術線上]執行交易並與分散式所有權建立合約

圖五 分享 facebook

貿易︰貿易協會希望以分散方式直接與多方交易，例如進口商、出口商、保險公司和銀行，減少跨境支付和資產轉移（信用證）的時間和複雜性。

零售︰零售商協會希望與銀行和第三方忠誠計劃合作，簡化客戶獎勵計劃，無須中央實體來處理獎勵。

銀行︰銀團貸款是指銀行集團共同借貸給單一貸款人。在傳統的銀團貸款中，銀行倚賴傳真或電郵來相互分享資訊，而這會造成程序延遲。銀行集團希望以分散和受信任的方式來執行交易，從而快速地交換資訊，而無須中繼點。（source: AWS）