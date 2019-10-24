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異質整合推動封裝前進新境界

2019-10-24 16:29CTimes零組件

【作者： 盧傑瑞】

2019年10月(第336期)異質整合－晶片設計新「封」潮
2019年10月(第336期)異質整合－晶片設計新「封」潮
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什麼是當今最吸引人們注意的流行先進技術？相信以下的專業用詞都經常出現在周遭與新聞、文章之中，如人工智慧（Artificial Intelligence）、深度學習（Deep Learning）、雲端計算（Cloud Computing）、超級電腦（Supercomputer）、自動駕駛等。

包括Google、Amazon、Intel、Nvidia或是AMD等，從這些世界級技術巨型企業的策略中可以發現，不約而同的都正積極投下巨額資金，來開發前述的這些軟硬體技術和相關的應用。

高盛集團對於人工智慧在未來幾年發展的研究顯示，組成人工智慧機能應用所需要的硬體，例如特殊應用IC（ASIC）、繪圖處理晶片（GPU）、中央處理器（CPU）、場域可程式化閘陣列（FPGA）等元件，在未來數年間的全球市場規模，將會以40%年平均成長率急速擴大（圖一）。

圖一 : AI運算硬體元件的世界規模成長預估。（source：Goldman S...
圖一 : AI運算硬體元件的世界規模成長預估。（source：Goldman Sachs 2018）
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晶片封裝高度整合的關鍵：異質整合技術

由於演算法、大數據和高效能微晶片的進步，是扮演推動這一新世代科技浪潮的最大動力。因此隨著終端電子產品快速發展，智慧型手機、平板電腦與穿戴裝置等產品不斷朝輕薄短小、多功能、高效能、低成本、低功耗，及小面積等要求發展的情況下，需將把多種不同功能的晶片整合於單一模組中。因此，包括晶圓代工廠、IC設計公司等IC製造業者，相繼投入先進封裝技術領域。根據Yole資料顯示，2017～2021年全球先進封裝規模從250億美元增至310億美元，年複合成長率約7%。

而這些先進技術的應用與能力，都在近幾年內取得了令人驚訝的巨大進展，然而在這些看似不同領域技術或科學的背後，都有一個共同的特點，那就是都採用了異質整合（Heterogeneous Integration）的積體電路設計。

例如，近來出現了另一種稱為「chiplet（小晶片）」的設計概念。所謂chiplet，就是具備特殊用途或單一功能的KGD（known good die）或IP區塊；然後，在開發高效能系統時，透過搭配選用適當chiplet的堆疊累積，來達成所需的系統效能。目前的封裝技術是以並排的方式朝2.5D技術發展，透過中介層（interposer）和重分布層（RDL）設計來進行整合。而3D封裝則是把多顆晶片向上堆疊，除了底層晶片之外，所有晶片都需要透過TSV （矽穿孔）來傳遞訊號。

圖二 : 2.5D封裝的3個主要特色結構：1. 將HBM和SerDes微晶片使用...
圖二 : 2.5D封裝的3個主要特色結構：1. 將HBM和SerDes微晶片使用微凸塊整合到中介層、2. 矽通孔（TSV）中介層連接到C4或大型CuP、3. 封裝載板。（source：AMKOR）
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英特爾（Intel）在CES 2019主題演講中，發表了首款採用3D封裝技術的處理器（Lakefield），引起眾人的注目，也讓3D異整合質封裝正式邁入商品化的程度。Intel利用堆疊設計，整合各式晶片、I/O、結構等，進而提升晶片設計的靈活性，也大幅減少多核處理器所需的晶片空間，讓體積縮小到僅有12mm×12mm。

透過新世代的封裝技術突破摩爾定律

根據2018年所發表的IRDS Roadmap（International Roadmap for Devices and Systems），到2030年半導體製程技術將達到1.5 nm。但是在半導體前段製程中，根據摩爾定律應該在5nm左右就難以再突破了，但是隨著技術進步到28nm之後，成本反而會逐漸下降。這似乎違背了產業中的基礎常識。

例如台積電（TSMC）不斷地將元件的製程持續縮小，從14 nm、10 nm、7 nm甚至於目前最新開發的3nm，不僅僅提升CMOS元件的運作速度，同時也大幅度增加了邏輯閘數。雖然目前3nm製程技術仍在早期研發階段，台積電也沒有發表例如效能及功耗指標等等任何技術細節（如，和5nm製程相較能提升多少效能），只描述3nm將會是一個全新的製程技術，所以必然也會有新的架構、技術、材料等。而不是5nm製程的提升。

這相當於每經過18-24個月的時間，可以在同一空間中，讓元件數增加一倍，除了加快晶片本身的運作速度外，還有兩個因素變得越來越重要。

一個是採用高頻寬記憶體（HBM；High Bandwidth Memory）的架構，不僅可提高計算能力之外，還可以降低系統總功耗和增加記憶體的頻寬；另一個則為了達到高速資料收發的序列化或解序列化（serializer/deserializer），也就是SerDes。SerDes IO的模組可以整合到主晶片中，也可以作為單獨的晶片生產製造。

而要如何將這些高速性能進行整合？其中一個關鍵點，就是讓先進的2.5D異質整合結構晶片封裝技術來扮演這個角色。但是為什麼需要採用2.5D封裝技術，以目前來說，2.5D封裝是一種高階的IC封裝技術，可實現各種IC的高速整合。

縮短元件之間的距離，就能夠加快處理速度

研發這種複雜的封裝結構有多種原因。如圖三所示，為了滿足更高速的處理速度需求，DRAM記憶體在物理性結構上必須更接近CPU。因此結構上讓每個元件都是獨立的，並安裝在載板（印刷電路板或PCB）上，為了能滿足更多高性能應用，基本上都是採用系統級封裝（SiP）技術。

圖三 : 先進的封裝發展趨勢。（source：AMKOR）
圖三 : 先進的封裝發展趨勢。（source：AMKOR）
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在這樣的封裝方式上，便可以將記憶體和主要CPU元件在載板上連接，來形成FCBGA的結構，然後再轉移至2.5D封裝上。透過使用新一代的HBM DRAM，可以將邏輯和HBM直接連接到矽中介層，兩個IC之間的最小距離已經可以達到小於100μm。

由於縮短元件之間的距離，就能夠降低訊號延遲，提高了電子訊號的品質，而達到了更快的處理速度，和更低的能耗。

另一個原因是，使用超出DDR4或GDDR5 / GDDR5X / GDDR6的矽中介層方法可以實現極高的HBM數據頻寬。HBM使用1024 Bit，這樣可以達到比DDR4和GDDR所能提供寬廣得多的並列式匯流排。

這是因為HBM和HBM2具有大約4,000個I/O和電源連接，所以需要非常高的佈線密度來連接到主晶片。由於傳統FCBGA載板線寬的限制，是無法滿足這種高密度連接的要求，而2.5D矽中介層連接就必須從FCBGA轉移到矽晶片。

還有一個重要趨勢是用於高速數據傳輸的SerDes。單通道（Single Channel）SerDes可以達到每秒10 Gbps、28 Gbps、56 bps甚至高達112 Gbps。

在高速數據中心應用中，主晶片能夠控制多個SerDes通道。隨著主要CPU和GPU製造技術的進步，發展SerDes的設計公司已經開始開發新一代生產製程IP，提供晶片業者可以將其整合到主晶片的設計之中。但是，面對高速和高性能的要求相當高時，SerDes驅動卻不能滿足Time to Market、更新的矽晶節點，以及驗證新SerDes IP的成本。

對於某些應用，卻可以透過利用2.5D異質整合的封裝解決方案，在封裝等級上整合主要晶片以及多個SerDes晶片。

另一個考慮因素，是量產時的良率。理論上，單一晶片的表面積越大，良品率就越差。因為根據玻色-愛因斯坦（BOSE-EINSTEIN）良率模型，兩者之間是存在巨大差異。Y = 1 /（1 + AD）^ k（Y為成率，A為晶片面積，D為缺陷密度，k為難度係數）。對於需要做到大面積的產品這一點，可以預期其良率是相當的低。不過如果是透過使用2.5D異質整合封裝的技術，將所需區域分成多個小晶片，就可以提高產量的良率和大幅降低成本。

各種大型晶片都可以透過異質整合技術來完成

高速微晶片大多依賴TSV矽中介層技術來進行高密度佈線，主要原因是帶有TSV的中介層可以支援2μm/2μm以下的再分布層（RDL）和40μm的微凸塊。這是FCBGA載板密度的10倍，因此可以縮短連接距離，並產生更好品質的電子訊號，而實現異質整合晶片架構。

例如Amkor的TSV矽中介層使用晶圓級製造技術，這樣的技術是源自於晶圓代工廠所製成的300mm TSV晶圓，接下來再對背面和錫鉛凸塊的保護層，進行蝕刻和薄化已經填充的TSV，最後再完成單片化。此過程通常稱為產線中段（MEOL；mid-end-of-line）製程。主要的製作過程是形成將上層微型凸塊連接板，到下層FCBGA載板連接錫鉛凸塊的橫截面。如圖四所示。

圖四 : 從前（FS）PAD到後（BS）C4的封裝剖面。（source：AMKO...
圖四 : 從前（FS）PAD到後（BS）C4的封裝剖面。（source：AMKOR）
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在Chip on Substrate製造過程中，矽中介層首先連接到載板，然後將多個微晶片連接到中介層以形成異質整合封裝結構，這種設計稱為RDL First或Die Last。因為RDL在製造過程中會首先完成，然後將晶片連接到RDL中介層。

這種設計的優點是可以在中間進行測試，標記出有缺陷的中介層和未完成的產品，這樣就不會在後續的封裝製程中使用到這些不良品，也不會浪費寶貴的晶片。因此可以達到增加產能的目標，以及提高良率。

Chip on Wafer（CoW）封裝是Chip on Substrate的下一代技術，使用矽晶圓作為載板進行晶圓級封裝。與CoS技術的觀念不同的是，CoW是將晶片連接到中介層，最後連接到覆晶（Flap Chip）的載板。Chip on Wafer封裝技術具有非常好的物理結構優勢，適用於更大的晶片及較大的中介層。

HDFO封裝是不使用TSV技術的晶圓級封裝中的下一代Integrated FCBGA技術。為了實現此一目標，是利用微凸塊‧錫鉛凸塊，連接將微晶片連接到多層細微的RDL和BGA，而達到半成品的程度，最後再連接到FCBGA載板以形成異質整合封裝。這樣一來就可以達到高佈線密度，和良好的電子訊號品質，並且不須要進行TSV處理，來更進一步地降低成本。

HDFO異質整合封裝，並非只可用來生產GPU和FPGA，而是對於包括網路和伺服器等等應用所需的大型晶片，都可以透過異質整合封裝的技術來完成。

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