異質整合 揭櫫半導體未來20年產業藍圖

【作者： 籃貫銘】 2019年10月(第336期)異質整合－晶片設計新「封」潮 分享 facebook

智慧手機的問世，給半導體產業設定了一個明確的目標，就是晶片體積只能愈來愈小，同時功能還要愈來愈強大。接著IoT來了，更多元的想像又被加了上去，晶片的設計和製造至此來到一個新的轉折。

於是，異質整合（Heterogeneous Integration）的概念，就砰然降臨到了半導體的舞台上。

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SoC催生異質整合思維 SiP帶來實作成果

要談異質整合之前，就先得知道同質（Homogeneous）整合。言簡意賅的一句，就是相同功能的相加。最最經典的例子，就是CPU的多核心設計，不管是大核加小核，或者四核和八核，都是同樣的原則。

但在體積尺寸限制的前提下，同質整合的設計必定要往更小的製程發展，因此也有一說，同質整合和摩爾定律是互為因果。

只不過體積終究只是終端需求的其中一項，更困難的是把其他的功能也加在一起。因此系統單晶片（System on a Chip，SoC）的概念就誕生了，不僅要小體積，同時要具備其他的功能，最好把整個系統都做在一顆晶片裏頭。完整的體現就是如智慧手機這類型的產品，輕輕薄薄的一台，卻強過了過往的任何一台PC。

什麼是異質整合，就是把分開製造的元件進行更高層級的組裝，而這個集合將可以提供更強的功能性，同時也改善運作的品質。

有了SoC的設計思維，整合異質的想法也就慢慢誕生了。但由於SoC的設計和生產皆不易，尤其到了更先進的奈米製程之後，一顆SoC的開發費用動輒達到數十億元，一般中小型的公司根本難以負擔，因此轉用封裝的方式來達成整合的效果，則是更經濟和務實的做法，因此系統級封裝（System in a Package，SiP）便逐漸吸引了更多的目光。

而隨著製程與設計架構的持續發展，傳統的2D平面設計逐漸不敷使用，立體式的製程架構開始被提出，於是晶片製造商便轉往3D IC和3D封裝的技術研發，而這種新型態的3D晶片製程技術更為異質整合帶來了更多的可能性。

成立聚焦團隊 具體描繪異質整合發展藍圖

因此，國際半導體技術發展藍圖組織（International Technology Roadmap for Semiconductors，ITRS）在2014年成立了異質整合的聚焦團隊，並在隔年於半導體產業（SIA）的認可之下，與IEEE的電子封裝社群（EPS）簽屬了合作備忘錄（MOU），確保異質整合可以永續的發展。至此，異質整合正式成為半導體產業的發展方針。

在2015年的半導體2.0國際技術藍圖裡，異質整合首次有了明確的說明，在其將近100頁的內容裡完整的描述了異質整合所涉及的種種面向。

圖一 : ITRS在2015年於半導體產業（SIA）的認可之下，與IEEE的電子封裝社群（EPS）簽屬了合作備忘錄（MOU），異質整合正式成為半導體產業的發展方針。圖為其組織的識別。（source: IEEE） 分享 facebook

什麼是異質整合，ITRS解釋，就是把分開製造的元件進行更高層級的組裝，而這個集合將可以提供更強的功能性，同時也改善運作的品質。而這裡所稱的元件，應該要包含個別的裸晶（die）、MEMS裝置、被動元件、組成的封裝，或者被整合至單一封裝裡的子系統。

而所謂的運行性能，也應該要採用最廣義的思考，例如擁有者的系統成本。

ITRS指出，傳統的COMS製程已經接近極限，而持續的產業成長和持續縮減的每單位功能成本，將需要新的裝置型態、新的封裝架構和新的材料來因應。尤其當摩爾定律可能走到終點的時候，透過在封裝上創新的異質整合和三維架構技術所達到的功能多樣化，必須適時接棒而起。

3D封裝與有效率的供應鏈是關鍵

而採用封裝製程的SiP將會是最關鍵的技術，它是平衡性能多樣化與成本的最佳解決方案。因應這個新架構，包含印刷電路、更薄的晶圓、以及主動/被動的嵌入式裝置都會因此而興起，然後用在封裝的生產設備和製程材料也會有快速的變化，以滿足新的架構需求。

未來15年內，異質整合的佈局會著重在組裝（assembly）和封裝（packaging）、測試、與導線互連（interconnection）技術。而SiP架構將是異質整合技術的主要貢獻。

圖二 : 封裝是晶片進入終端裝置的最後一道流程。而正興起的IoT和雲端數位應用趨勢，將會從各方面給封裝技術帶來新的需求。（source: IEEE） 分享 facebook

盧超群指出，他所發明的新型記憶體能輕易的被整合至各式的嵌入式設計中，同時鈺創也提供KGD（Known good die）的規格，以便被運用在SiP和其他的晶片整合技術中，進一步實現更高性能且多工的終端產品。

他表示，異質整合是未來20~30年半導體發展的重要方向，透過把一個系統用不同晶片整合在一起，產生可用於不同領域的應用，像是把感測或者運算的元件整合到生醫領域中，產生能治療癌症的裝置，這就是異質整合其中一個實際的應用案例。

結語

日前，在2019的Hot Chips論壇上，英特爾也再次展示了首款使用Foveros 3D封裝技術的Lakefield PC處理器。該處理器就是英特爾首次使用異質整合架構的處理平台，透過整合了CPU、GUP與記憶體元件等，在一顆晶片內實現了市場罕見的功能與性能。

英特爾新晶片的問世，將會是一個序曲，接下來可見到越來越多的廠商發表類似架構的產品。而隨著技術與市場的成熟，異質整合的時代大戲，也就會慢慢登場了。