親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國家地理雜誌
工業技術與資訊
智動化
CTimes零組件
科技新報
英語島

英國貨櫃屍案 陸籍死者31男8女可能是凍死

上傳YouTube影片再下載上傳1000次會怎樣？實測給你看

異質整合 揭櫫半導體未來20年產業藍圖

2019-10-24 16:29CTimes零組件

【作者： 籃貫銘】

2019年10月(第336期)異質整合－晶片設計新「封」潮
2019年10月(第336期)異質整合－晶片設計新「封」潮
分享

智慧手機的問世，給半導體產業設定了一個明確的目標，就是晶片體積只能愈來愈小，同時功能還要愈來愈強大。接著IoT來了，更多元的想像又被加了上去，晶片的設計和製造至此來到一個新的轉折。

於是，異質整合（Heterogeneous Integration）的概念，就砰然降臨到了半導體的舞台上。

SoC催生異質整合思維 SiP帶來實作成果

要談異質整合之前，就先得知道同質（Homogeneous）整合。言簡意賅的一句，就是相同功能的相加。最最經典的例子，就是CPU的多核心設計，不管是大核加小核，或者四核和八核，都是同樣的原則。

但在體積尺寸限制的前提下，同質整合的設計必定要往更小的製程發展，因此也有一說，同質整合和摩爾定律是互為因果。

只不過體積終究只是終端需求的其中一項，更困難的是把其他的功能也加在一起。因此系統單晶片（System on a Chip，SoC）的概念就誕生了，不僅要小體積，同時要具備其他的功能，最好把整個系統都做在一顆晶片裏頭。完整的體現就是如智慧手機這類型的產品，輕輕薄薄的一台，卻強過了過往的任何一台PC。

什麼是異質整合，就是把分開製造的元件進行更高層級的組裝，而這個集合將可以提供更強的功能性，同時也改善運作的品質。

有了SoC的設計思維，整合異質的想法也就慢慢誕生了。但由於SoC的設計和生產皆不易，尤其到了更先進的奈米製程之後，一顆SoC的開發費用動輒達到數十億元，一般中小型的公司根本難以負擔，因此轉用封裝的方式來達成整合的效果，則是更經濟和務實的做法，因此系統級封裝（System in a Package，SiP）便逐漸吸引了更多的目光。

而隨著製程與設計架構的持續發展，傳統的2D平面設計逐漸不敷使用，立體式的製程架構開始被提出，於是晶片製造商便轉往3D IC和3D封裝的技術研發，而這種新型態的3D晶片製程技術更為異質整合帶來了更多的可能性。

成立聚焦團隊 具體描繪異質整合發展藍圖

因此，國際半導體技術發展藍圖組織（International Technology Roadmap for Semiconductors，ITRS）在2014年成立了異質整合的聚焦團隊，並在隔年於半導體產業（SIA）的認可之下，與IEEE的電子封裝社群（EPS）簽屬了合作備忘錄（MOU），確保異質整合可以永續的發展。至此，異質整合正式成為半導體產業的發展方針。

在2015年的半導體2.0國際技術藍圖裡，異質整合首次有了明確的說明，在其將近100頁的內容裡完整的描述了異質整合所涉及的種種面向。

圖一 : ITRS在2015年於半導體產業（SIA）的認可之下，與IEEE的電子...
圖一 : ITRS在2015年於半導體產業（SIA）的認可之下，與IEEE的電子封裝社群（EPS）簽屬了合作備忘錄（MOU），異質整合正式成為半導體產業的發展方針。圖為其組織的識別。（source: IEEE）
分享

什麼是異質整合，ITRS解釋，就是把分開製造的元件進行更高層級的組裝，而這個集合將可以提供更強的功能性，同時也改善運作的品質。而這裡所稱的元件，應該要包含個別的裸晶（die）、MEMS裝置、被動元件、組成的封裝，或者被整合至單一封裝裡的子系統。

而所謂的運行性能，也應該要採用最廣義的思考，例如擁有者的系統成本。

ITRS指出，傳統的COMS製程已經接近極限，而持續的產業成長和持續縮減的每單位功能成本，將需要新的裝置型態、新的封裝架構和新的材料來因應。尤其當摩爾定律可能走到終點的時候，透過在封裝上創新的異質整合和三維架構技術所達到的功能多樣化，必須適時接棒而起。

3D封裝與有效率的供應鏈是關鍵

而採用封裝製程的SiP將會是最關鍵的技術，它是平衡性能多樣化與成本的最佳解決方案。因應這個新架構，包含印刷電路、更薄的晶圓、以及主動/被動的嵌入式裝置都會因此而興起，然後用在封裝的生產設備和製程材料也會有快速的變化，以滿足新的架構需求。

未來15年內，異質整合的佈局會著重在組裝（assembly）和封裝（packaging）、測試、與導線互連（interconnection）技術。而SiP架構將是異質整合技術的主要貢獻。

圖二 : 封裝是晶片進入終端裝置的最後一道流程。而正興起的IoT和雲端數位應用趨...
圖二 : 封裝是晶片進入終端裝置的最後一道流程。而正興起的IoT和雲端數位應用趨勢，將會從各方面給封裝技術帶來新的需求。（source: IEEE）
分享

盧超群指出，他所發明的新型記憶體能輕易的被整合至各式的嵌入式設計中，同時鈺創也提供KGD（Known good die）的規格，以便被運用在SiP和其他的晶片整合技術中，進一步實現更高性能且多工的終端產品。

他表示，異質整合是未來20~30年半導體發展的重要方向，透過把一個系統用不同晶片整合在一起，產生可用於不同領域的應用，像是把感測或者運算的元件整合到生醫領域中，產生能治療癌症的裝置，這就是異質整合其中一個實際的應用案例。

結語

日前，在2019的Hot Chips論壇上，英特爾也再次展示了首款使用Foveros 3D封裝技術的Lakefield PC處理器。該處理器就是英特爾首次使用異質整合架構的處理平台，透過整合了CPU、GUP與記憶體元件等，在一顆晶片內實現了市場罕見的功能與性能。

英特爾新晶片的問世，將會是一個序曲，接下來可見到越來越多的廠商發表類似架構的產品。而隨著技術與市場的成熟，異質整合的時代大戲，也就會慢慢登場了。

CTimes零組件

零組件雜誌以「全球中文文化性」為編輯觀點，來報導相關電子零組件之設計應用、生產製造與行銷通路，是一份提供電子零組件完整解決方案的產業知識媒體。
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

異質整合推動封裝前進新境界

2019-10-24 16:29

新一代記憶體發威 MRAM開啟下一波儲存浪潮

2019-10-24 16:29

矢志成為IC設計界的建築師

2019-10-24 16:29

3奈米製程將是晶圓代工廠的顛峰之戰

2019-10-24 14:02

AI風潮下的PCB產業新契機

2019-09-16 12:49

者亦若是 開創異質整合產業新藍圖

2019-09-16 08:53

人工智慧正在改變EDA的設計流程

2019-09-16 08:53

機器學習實現AI與EDA的完美匹配

2019-09-16 08:53

Micro LED真能現身Apple Watch？

2019-09-16 08:52

聯發科與T-Mobile成功實現5G獨立組網連網通話

2019-08-19 15:01

漢翔航太國防展 大秀整合5+2產業鏈能量

2019-08-19 15:01

回顧815大停電兩周年 伊頓提出多元電源解決方案

2019-08-19 15:01

E Ink發表電子紙JustPrintIt列印技術 支援低成本物聯顯示應用

2019-08-19 15:01

釋放機械助力 協作機器人成長態勢確定

2019-08-16 16:42

5G挑戰加劇 AiP讓系統設計更簡單

2019-07-17 11:59

穿戴式裝置和AI結合 打造醫療新樣貌

2019-07-17 11:59

台灣寬能隙技術專家 瀚薪科技聚焦SiC與GaN元件開發

2019-07-17 11:59

跨出產業小框框 抓住Big Data和AI大趨勢

2019-07-16 16:53

3D封裝成顯學 台積電與英特爾各領風騷

2019-07-16 16:53

台灣的AI晶片計畫比你想得更務實

2019-06-20 16:43

低價刺激消費需求 SSD強勢躍居主流

2019-06-20 14:20

為了快速傳輸而生 SerDes創新持續發生中

2019-05-10 10:01

AirPower無線充電難在哪？ 讓蘋果不得不取消

2019-05-10 10:01

示波器探測執行效能最佳化的8大秘訣

2019-05-10 10:01

從半導體跨入靈界科技 推動PC 4.0大時代

2019-05-10 08:47

高整合型USB PD解決方案席捲Type-C市場

2019-05-10 08:47
看更多

熱門文章

如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

2019-10-17 10:48

歐洲人趨之若鶩！他把台灣鹹酥雞攤與速食店廢油變鈔票

2019-10-18 07:22

傳JR東日本將點亮六福皇宮 日企在台拼命開飯店背後的盤算是什麼？

2019-10-21 09:09

很難再靠買屋賺錢？ 建設公司老董：5跡象顯示台灣房市已走到夢醒時分

2019-10-18 10:06

30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

2019-10-16 13:02

他用8元買下瀕臨破產航空 18年後翻身840億營收亞洲廉航霸主

2019-10-16 12:59

2020年利率趨勢將反轉？負利率環境該如何投資？謝金河最看好這市場

2019-10-22 10:46

為何台積電加碼1200億元擴產 對明年展望超級樂觀？原因是這個

2019-10-18 10:10

台積電股價飆新高 「晶圓封測概念股｣可望跟著吃香喝辣？

2019-10-23 13:05

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

叫好不叫座？為什麼台灣吸引不到香港人才？

2019-10-17 14:04

揭密》永福樓新租客烏龍傳聞主角 護理師變百靈油女王

2019-10-18 09:18

謝金河：守株待兔的操作學

2019-10-17 12:00

台股上萬一要怎麼撿便宜？14檔好股名單出列

2019-10-23 13:01

已讀不回的港府 為何雙手奉送陳同佳？背後不為人知的3個盤算

2019-10-23 11:08

「反送中」致詞讓他一夕爆紅 台大學生會長決心掀起「18歲還權青年」運動

2019-10-21 10:14

華為提油救火 退守中國恐陷雙輸危局

2019-10-17 13:57

股息殖利率高 最大吸引力

2019-10-24 13:56

在外商做業務月入5萬 3個理由讓他想轉行當全職外送員

2019-10-17 11:18

外資為何大買被動元件股？

2019-10-17 11:33

谷底翻揚的5G概念股

2019-10-17 11:40

「尤達大師」變身「莉亞公主」林之晨率領台灣大衝鋒陷陣200日

2019-10-23 13:04

非洲窮人看巫醫 為何比上醫院更合理？

2019-10-18 09:11

我的肝不好？！惱人肝斑影響面子問題

2019-10-21 12:15

你能想像 有一天我們將看不到大象！

2019-10-21 12:01

被低估的矽晶圓母子檔

2019-10-17 11:36

史上最佳電影Top 10！看《小丑》經典台詞學英文

2019-10-23 08:52

助眠食物 讓你倒頭就睡

2019-10-14 09:05

台壽保又在內湖獵地 這回當禾馨房東

2019-10-17 14:05

中國智慧停車市場 台商下一個舞台？

2019-10-17 14:32

老師們！請重視自己的專業 認清你肩負的責任

2019-10-22 13:31

營收雙率雙升成長股出列

2019-10-17 14:30

斷頭女屍 泡水頭顱皆出她手...《返校》特效化妝師這麼說

2019-10-23 08:51

昆明周邊順遊：紅河人文地景線

2019-10-17 09:50

謝金河：台火熱脹冷縮效應

2019-10-24 12:17

卡西歐發聲明挺「一中原則」 還有哪些品牌也曾表態？

2019-10-24 11:11

佳士達策略轉型三支箭 走出7年虧損期

2019-10-17 13:55

台股跨過前高 還能買股票嗎？

2019-10-24 14:38

兩個不同世代的女人 會擦出什麼火花？ 藍心湄 X 9m88 雙面摩登女郎

2019-10-17 15:09

晚上不涼、暴雨變日常 5張圖表看台灣氣候變遷

2019-10-16 15:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top