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Micro LED真能現身Apple Watch？

2019-09-16 08:52CTimes零組件

【作者： 籃貫銘】

兩台廠打入蘋果Apple Watch供應鏈的消息，在近期喧囂塵上，又再度吸引了市場對於Micro LED的關注。只不過這個消息似乎來的太早了點，很難不讓人感到疑惑。

圖一 : 沒有人懷疑Micro LED所能帶來的顯示性能，唯一的考量就是生產成本...
圖一 : 沒有人懷疑Micro LED所能帶來的顯示性能，唯一的考量就是生產成本與產量問題。
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這次傳出消息的兩家業者一個是Micro LED新創公司錼創，另一家則是以PMOLED產品在穿戴式市場聞名的錸寶，而兩家公司目前是屬於換股結盟的關係，因此攜手進攻Micro LED穿戴市場是合情合理的方向。但Apple Watch是不是真會導入Micro LED技術，而Micro LED又是不是已經真的可以進入成熟量產的階段，是目前市場最大的疑惑。

低成本的巨量轉移是關鍵

Micro LED作為次世代顯示技術的主角，其發展進度自然受到市場的關注，所有的顯示大廠與LED製造商也正全力衝刺其生產技術。當然，沒有人懷疑Micro LED所能帶來的顯示性能，唯一的考量就是生產成本與產量問題。

從生產成本來看，目前Micro LED最大的生產瓶頸當然是在巨量轉移的流程上，如何在有效率且具備經濟效益的前提下，把數百萬至千萬顆以上的LED晶粒轉移至PCB版上，是目前所有的製造商都在努力突破的關鍵。而到目前為止，仍未有足以媲美現有解決方案的巨量轉移技術。

圖二 : 如何把數百萬至千萬顆以上的LED晶粒轉移至PCB版上，是目前所有的製造...
圖二 : 如何把數百萬至千萬顆以上的LED晶粒轉移至PCB版上，是目前所有的製造商都在努力突破的關鍵。
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eLux是目前在低成本巨量轉移技術上最有明確進展的業者，這家獲鴻海投資的公司聲稱已研發出一種流體組裝技術，能夠解決大量微LED晶粒組裝的問題，進而實現低成本的巨量轉移流程。

但根據該公司所揭露的資料，目前這種流體組裝技術所能應對的LED晶粒尺寸大約在20um左右，其實仍不能屬於真正的Micro LED的範圍（業界普遍認為應該要低於15um），因此要用在講求顯示精細度的智慧裝置上，可能仍顯不足。

圖三 : X-Celeprint的轉印技術，該解決方案的特點就是良率與準確率非常...
圖三 : X-Celeprint的轉印技術，該解決方案的特點就是良率與準確率非常高，能夠達到99.9%以上。(source: X-Celeprint)
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再者，此流體組裝並未實際商用，其詳細的成本尚難評估，因此要在短期間內運用到高量產的智慧手錶上，這樣機會並不太大。再加上目前Apple Watch 4已經使用了新的低溫多晶氧化物背板技術（Low Temperature Polycrystalline Oxide，LTPO），能夠減少約30%的面板電耗，進而提高裝置的電池壽命。

因此，除非Micro LED能夠在大約相同的成本條件下，來提供更佳的顯示性能，否則不容易站上第一線的顯示方案位置，成為產品設計的首選。除非是實驗性或策略性的產品（例如可折疊螢幕智慧手機），不然短時間內我們應該不會看到Micro LED進入高量產的產品線中。

短期產量仍難以滿足消費型應用

而在產能的部分，則同樣是受限於巨量轉移的技術。綜觀目前的巨量轉移技術，大致可以分為Pick & Place、靜電吸附、微轉印、流體組裝，其中又以微轉印和流體組裝的產量潛力最大。

在微轉印技術方面，專門提供微轉印技術（Micro-Transfer Printing）的愛爾蘭公司X-Celeprint，在2018年的SID展會上發表了Micro LED顯示器專用的轉印技術。該解決方案的特點就是良率與準確率非常高，能夠達到99.9%以上，而且具備良好的可擴展性（scalable），同時轉移的晶片尺寸能達到5 um。

但他們並沒有進一步說明目前的產能數量，只說能依據客戶的製造需求來擴張。

圖四 : eLux已研發出一種流體組裝技術，能夠解決大量微LED晶粒組裝的問題。...
圖四 : eLux已研發出一種流體組裝技術，能夠解決大量微LED晶粒組裝的問題。（source: eLux）
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至於流體組裝方面，eLux公開的資料顯示，目前其技術約可達到每分鐘完成3萬顆以上的Micro LED組裝。以組裝一片12吋Micro LED面板（8百萬顆LED晶片）需15分鐘來估算。

套到目前Apple Watch 4的顯示面板推估，最大的錶面尺寸為1.8吋左右，解析度為384×480，換算成LED晶粒的數量至少要33萬1千多顆（384 x 480 x 1.8），如以eLux的產能來算，則每組裝一個Apple Watch 4顯示面板需要10分鐘。

然而Apple Watch每年的出貨量約3000萬支，等於每個月要生產250萬支，每天也要8萬支，平均每天需要10萬小時以上的工時才能消化。因此這個產量規模要如何分配與擴張就是個考驗。

由此兩點來看，Micro LED顯示要在明年進入智慧手錶或者智慧手機的可能性是非常小的，儘管能帶來更佳的顯示性能，但目前仍不到大量商用的階段。

因此，比較可能的發展，還是會從20um以上的LED晶片尺寸的應用先開始，也就是大型的戶外顯示優先。這類的產品應用價格較不敏感，而且能充分反應LED高亮度與高反應速度的優勢，對於大型的遠距離觀看的應用來說，是絕佳的解決方案。

另一方面，這類應用的產能需求並不高，而且通常是客製化規格，因此更適合現階段產能有限的Micro LED業者。

大尺寸應用先行 消費性產品2021年甫現曙光

圖五 : 在美國InfoComm 2019上，LG Display發表一款新的8...
圖五 : 在美國InfoComm 2019上，LG Display發表一款新的8K Micro LED顯示器，其畫素製程達到50微米。（source: LGD）
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現階段而言，Micro LED的製造成本仍高居不下，而且整體的供應與服務鏈仍不成熟，量產能力也尚未成形，因此進入Apple Watch這種消費性的穿戴式裝置市場的機會並不大，除非蘋果只是嘗試性的推出數量有限的高價產品，否則並不預期會在2020年看到有採用Micro LED顯示技術的穿戴式產品。

然而Micro LED經過了這一兩年的發展，在製程技術上已有明顯的進步，尤其是各個供應商的積極投入，包含LED製造商、顯示面板商、驅動IC業者、半導體材料與設備、以及機械檢測業者等，讓Micro LED的供應鏈漸趨成形。特別在檢測與修復上，由於有了新業者的投入，解決了Micro LED的量產量率問題，也加速了終端產品的上市時間。

所以，雖然沒有預期Micro LED會在2020年進入穿戴式裝置市場，但在大尺寸顯示應用上，預料將會有更多的產品被發表，而且可能將不會是概念式的展示，而會是可供客戶下單出貨的產品。

至於消費性電子領域，只要成本與量產的問題能夠克服，高階的穿戴式裝置是有應用的空間，但目前看來，也許要到2021年才會有比較明確的進展。

2019年9月(第335期) EDA x AI
2019年9月(第335期) EDA x AI
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