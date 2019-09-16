者亦若是 開創異質整合產業新藍圖

【作者： 籃貫銘】 2019年9月(第335期) EDA x AI 分享 facebook

「Calling」是個有趣的字，它字面的意義是受到感召所萌生而起的信念，作為「使命」來用，但它同時也可以作為「職業」，也就是所從事的工作。鈺創科技董事長盧超群，則集合了這兩個意義於一身，完美的詮釋了什麼叫職與志。

圖一 : 鈺創科技董事長／台灣人工智慧晶片聯盟會長盧超群(攝影／林鼎皓) 分享 facebook

他受到了恩師的啟發，投入了半導體產業，後來又因為前輩先賢的感召，從美國回台灣投入了記憶體技術的開發，成立了鈺創科技。如今他更有感於台灣產業的需要，承擔了台灣人工智慧晶片聯盟的首屆會長一職，力推「AI on Chip」和「異質整合」的次世代技術，宣示要讓台灣半導體產業地位進一步超韓趕美。

半導體是他的職，更是他的志，是貫穿他前大半生非常重要的部分。因此CTIMES特別專訪盧超群先生，談談他的學思歷程，又如何與半導體結下不解之緣，以及他對台灣半導體產業的期許與建議。

CTIMES副總編輯籃貫銘（以下稱CTIMES）: 請盧董事長分享一下您的學思歷程？

盧超群：父母親都是非常愛交大的人，重視身教，我幾乎沒有聽他們對我們訓示過事情。而從小我跟我哥哥盧志遠，也就跟著父母親一起，不辭辛苦的坐火車參加交大校慶和梅竹賽等，到了晚上還有平劇、歌仔戲等各種表演。在這個過程中，我得到了他們兩位最珍貴的教育，就叫做「飲水思源」，這是交大的校訓，也是我們做人很重要的道理。

「如果你不去做一件事，你會不會後悔？如果會後悔，那就去做吧。不管是不是會鼻青臉腫，不要後悔，失敗成功，轉眼煙雲人間。」

「任何事，都要感恩，都要感謝，不管環境是順利的，還是困難的。」因為有源頭，你不能辜負源頭，這樣子就會得到一個上進的力量。

這件事就讓我領悟到了，教學或教育是根本，而有了這個飲水思源的根本教育，就會思維自己的品德。我母親曾對我說，要做任何事都隨你，但品德要保持。

父母與恩師 引導品德和創新的力量

而我後來才知道，我的創新能力是在小時候就被自由的發展。我在小學四年級就做了一個機器人（Robot），因此受到很多同學的追隨，老師還因此說我組了一個「鐵人幫」。我那個機器人是會動的，而且看起來像是會飛，因此很受同學的喜愛，並追隨著我。雖然這被老師限制，但卻也彰顯了自己的領導能力。

後來老師要我把活動力放在課業上，沒想到那一年數學考了全班第一名。我本來是一個很頑皮、最後十名的學生，但一下子考到了第一名。老師就跟我講，你的名字「盧超群」終於有點作用了，但那個老師講，「超群的意思不是每件事都要做冠軍，而是要立定志願，然後『有為者亦若是』」

從那之後，我就持續在課業上精進，一直到初中畢業，還創下了平均98分以上的校史紀錄。而既然有了這個成就，我也就決定好好發揮，當個乖孩子，以學識和創見來領導。這是我的第一個轉變。

第二個轉變是我母親的病。她因為腦部的疾病造成左手和左腳不能行動，但那個時代只有X光的技術，並無法探知實際病灶。而這個教訓對我很重要，因為很多醫師都說是風濕和過於勞累，但我母親主動跟醫師講是腦部的問題。她不懼怕、她主動去找問題，她也教會了我「要自己去找原因」的態度。

母親後來就動了手術，治好了，這事也成了母親走向教會的機緣，但那個時候她手腳還不方便，上下四樓都需要人背。每個禮拜天我跟我哥哥就要背著她去教會做服務，要是遲到，就會被她念。而她這個去教會的習慣一直持續了三十年，也讓我們有了另一個家。

後來我也帶著精力旺盛的孫子去教會，他也跟著大人一起做禮拜，說「阿們」。這個事情對我影響很大，讓我學到了什麼叫「愛」。現代人很少說愛，可能覺得說愛很肉麻，很軟弱。但我從這之中，模模糊糊的，學會了什麼叫愛。甚至我還因此畫了一個愛的循環圖，來作為公司的管理原則。

所以我們家就有了一個明顯的轉變，本來都是受台灣的教育，念中國古書，數學很不錯。但在我母親很有毅力的、沒有一次做禮拜遲到的影響下，她教了我們一個。她說：「人生小事繁瑣很多，要有耐心；做大事，要堅毅。」所以我從這裡就學到了小事其實很重要。

飲水要思源 參透傳承才是人生意義

人的一生不管你如何功績彪炳，最重要的，就是要傳承。而我最近在研讀關於生醫領域的技術，我也發現，整個人類的生命是一直在傳承，但目的是什麼呢？就是要把知識跟生命的學習「encode」傳遞下去。

所以我現在也在想半導體如何與生醫可以協作（Synergy），一加一大於三。IEEE已決定，摩爾定律之後，就是異質整合（Heterogeneous Integration）的藍圖，是我的發明，也就是未來的半導體會將AI、生醫和各種應用，用不同的晶片或者元件整合在一起。例如照相機裏頭的鏡頭、電池、感測器，全部整合在一起。

但異質整合的藍圖是個大事情，因為將對整個半導體供應鏈，如設備、材料、

代工、生產和設計，大家都有一個共同的目標。

所以我最近也從鑽研生物基因的構成裡領悟了這個大事，就是生命最重要的事情，就是傳承，因此我雖然很忙但還是願意接受採訪，因為就希望能把學思傳遞下去。而我為什麼要提這麼多的老師和前輩，因為做人要飲水思維，才有上進的力量。

我自從變成一個向上走，同時也想繼續體驗創新的快感，就持續在課業上精進，後來進入了台大電機系。而在台大我碰到了施敏老師，他剛好來台灣開半導體的課程，我去上課如浴春風，讓我決定走半導體這條路，他也鼓勵我往更前瞻的地方前進，去尋求創新，後來我就去了史丹佛大學。

我的老師施敏跟我說，「你們做半導體的，不是求富貴，是求貢獻。什麼是富呢？就是需要做事的時候不缺；什麼是貴呢？就是做事不求人。」所以我在大學時期學會了什麼是富和貴。

到美國之後，非常辛苦，第一個禮拜的考試差點零分，那個時候才知道什麼是活的學問。我當時的老師是一個猶太人，他就跟我說，我這種學問是中國式的「歸納法」，但我們猶太人是「演繹法」；而博士的考試也是演繹法，靠的是推理。我後來學會演繹法之後，就順利取得研讀博士資格，在史丹佛的日子也就漸入佳境。

而這個演繹法是將來發展人工智慧重要的基礎。前史丹佛大學校長John Hennessy就指出，未來的電子科技不會只重視通用型運算的系統，而是由特定應用（domain specific）為主，首先是程式語言所主導的作業系統，接著是演算法和架構，第三則是晶片，如此才能滿足特定領域應的需要。

不能外求 真正的寶貝要自己演繹

圖二 : 「我要跟大家說，寶貝千萬不能是人家給你的。是別人跟你講了許多之後，你把它組合出來。」(攝影／林鼎皓) 分享 facebook

有了這些學問之後，我當時的指導教授Jim Meindl告訴我不要留在灣區，應該要去東部發展，那個時候最領先的公司就是IBM，有四十萬的員工，你去哪邊做做發明。臨行前，他說要給我個寶貝，四十字箴言。但這四十個字不是他給我的，

「我要跟大家說，寶貝千萬不能是人家給你的。是別人跟你講了許多之後，你把它組合出來。」

Jim Meindl對我說，把你未來3～5年想做的事，用四十個字敘述交給他。我兩個禮拜之後才回覆他。我說，「我想做一個半導體產業的發明家，我要做出一個新的記憶包，可以把半導體速度變十倍，密度（density）變100倍。」

老師看完後說，「寫的不錯，你就去IBM吧。」

老師的四十箴言，就是我的祕訣。這箴言不是他給我的，而是他給我一個機會，寫出來請教他，而他指導我去IBM。

我們的教育一直都渴望前輩來教我們。現在年輕人求職都會說想來學習，把學習當成目標，但那是你的事，你來是要來貢獻的。就好像甘迺迪說的「不要問國家能為你做甚麼，先問你能為國家做甚麼。」

四十箴言是自己苦心瀝血寫出來，旁邊人只給環境，但要飲水思源，沒有這些恩師前輩，是連40個字都寫不清楚。但如果還要找人40個字，那將一事無成。

CTIMES: 盧董事長有什麼樣的價值觀、信仰，或者座右銘嗎？

我的價值觀其實跟鈺創兩字有關，有金、有玉。但金玉兩字不是一般人想的金跟玉，而是「金聲玉振，集大成也」，是我人生創業中很重要的座右銘。

就像表演交響樂，但這裡面有它的曲調結構，這結構就是交響樂團的「集大成」。小提琴跟大提琴都很重要，但最重要的是指揮家，他要知道哪個員工特長，要知道在甚麼場合表演甚麼曲，為了做這件事，要有個創，而且每一場表演都不能一樣。像貝多芬寫每首曲都不能一樣，這就是鈺創。

金聲玉振 集大成

「表演給大家叫金聲玉振，讓大家愉快，我就要集大成，才能做到這個事。」

1990年，張忠謀和史欽泰說要把台灣的半導體技術翻新，看能不能跟世界接軌，不過當時台灣技術遠遠落後IBM跟TI。當時要離開IBM時，老闆跟同事都不看好台灣可以發展半導體技術。在新竹奮鬥的時候，我跟我哥哥開著一台小本田，四年就趕上了歐美，完成台灣第一片8吋晶圓和首顆16MB的DRAM。

當年台灣要發展半導體，82歲李國鼎資政邀請我們回台。他說我們投入很多錢，但要讓晶圓有用，需要架構設計師（architecture designer），還要會懂技術。資政問我，「你為什麼要錦上添花，為什麼不雪中送炭？」我回去後，就跟太太說要回台灣。

後來要創業，許多人說跟著工研院走比較安全，但是要安全我在IBM最安全，回去就是要找不安全的地方做事業。李國鼎也問我，「五年後你為什麼一定要創業？」我直言，「一定要一步到位」。工研院的實驗工廠跟我的架構設計一定要在科學園區。我在史丹佛做設計，在IBM做技術，就是沒做過架構師（Architect），做出被人應用的東西，所以我要集大成。

「如果你不去做一件事，你會不會後悔？如果會後悔，那就去做吧。不管是不是會鼻青臉腫，不要後悔，失敗成功，轉眼煙雲人間。」我要請大家都問問自己。

當年我們要做一件事，把台灣半導體從後面拉到前面，才能讓很多年輕人回來，所以我們的價值觀很清楚，我們不後悔。我的最重要人生觀，要做件事讓你不後悔，這同時變成你這個人，雖然基因只跟別人有一點差別，但你就是一個獨立特別的人，這是我創業的價值觀。

第二價值觀就是九字箴言。我可能不是個很好的管理公司的人，我應該要讓公司更賺錢，讓同事更快樂，但是我只能做到第幾件事，第一，請同事們發揮三達德（智仁勇），做有意義的事：愛人、愛產品、愛公司，然後要勇敢，不要怕失敗；第二，信望愛：信仰長官、信賴同伴、有自信；第三，理情法。在IBM是法理情，但中國人倒過來講理情法。凡事先講理，有理就理直氣壯做，失敗了不會怪你。

AI時代要超車 台灣不能不做記憶體

圖三 : 盧超群當年受李國鼎之邀，從美返台。為台灣第一片8吋晶圓與16MB的DRAM。(攝影／林鼎皓) 分享 facebook

CTIMES: 盧董事身為首屆的台灣人工智慧晶片聯盟的會長，站在這個位置上，您對台灣的半導體產業有什麼樣的期許和建議嗎？

我在九零年代創業鈺創，跟整個台灣半導體一起成長，現在台積電與日月光都已很成功。我代表過台灣半導體產業協會發言，變成全世界半導體理事會主席。

從目前的發展來看，半導體的價值和發揮空間還有1.5倍，可以一直到2035年，而技術會從7奈米到1奈米，但用的法不只是摩爾定律，最重要的是用異質性整合，把一個系統用不同晶片整合在一起，產生不同的特定應用。像我兒子就利用用人體細胞來做出運算裝置，初步已能治好軟巢癌。

要發展人工智慧晶片（AI on Chip），我們有chip，但不是主角，主角是AI，軟體系統應用才是重點。但台灣的資工系規模跟20年前一樣，要做AI晶片沒有軟體人才是沒法做的，所以第一個要改革教育。

台灣幸運擁有半導體，現在是世界第三，但是這產業改革已經三十多年了，甚至已五十年（如果從施敏時代）。現在應該傾全國之力，把半導體跟應用面，就是AI和IC趕快整合，並鼓勵年輕人勇敢出來。

所以AI-on-Chip聯盟最重要的是產學研的合作，台灣科技前途是掌握在自己手。我們把半導體做出來的光榮歷史不要再談了，那已是成功過去式。現在式是趕快把這力量發揮到各個領域（domain）。尤其當IC設計特別弱，中美又都拼命砸錢要突圍，所以台灣要以巧、以智取勝。

「當PC產業變辛苦，台灣半導體在手機無地方落腳，我們缺了一個大世代，今天只能看華為和蘋果表演。因為我們太仰賴別人叫我們做OEM/ODM。這涉及到最基本的創新，還有40字箴言，是要自己去寫。」

所以我擔任AI-on-Chip會長，我繼續學習AI這個是價值觀「官大學問小」，如果可以學會這五字，官要由創新變小，產要由小創新變大。

AI顧名思義「智慧」，智慧是在記憶體裡，存的數據越多就越有智慧。現在智慧應用東西多到不行，這是天掉下來的，否則半導體十年前就有人說走完了，我現在說不但沒走完，還往1奈米走。

過去十年，我寫了10個DRAM專利，其中2個在三年內一定讓全世界記憶體設計非用不可。尤其是在一些輕薄短小的應用，之後還會進到伺服器裡去。

而且我們也不能跟年輕人說，「三星很大，英特爾也很大，你不要去做了」。要像30年前，李國鼎問我怎麼變第一名，我只跟他講一步到位。

台灣的記憶體是不能不做的，不做的話AI是發展不起來。所以鈺創的口號是「AI帶動記憶體邏輯成長」，我們明年還要在CES公布自行開發的AI晶片。AI帶動記憶體，而且我還要讓記憶體推動AI革命，但這先要有很小的記憶體，才能做出很小的AI晶片。

有為者亦若是 相信就能做大事

最後我跟台灣講，現在台灣的半導體產業這麼小，又碰到AI時代，如果有個人像當年的盧超群在IBM，那就改變了。所以不要告訴人家不要挑戰大的，或不要挑戰強的。要告訴台灣有志之士，「有為者亦若是」，要做別人做不了的大事，但是不要好高騖遠，登高必自卑。

當初我跟李國鼎說有可能，如果當年沒有說我們要做世界第一的台積電，現在就沒有。做大事沒甚麼稀奇，成敗中間的差別在「有為者亦若是。」