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E Ink發表電子紙JustPrintIt列印技術 支援低成本物聯顯示應用

2019-08-19 15:01CTimes零組件

【CTIMES/SmartAuto 報導】

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全球電子紙商E Ink元太科技今 (16)日宣布，成功開發無需傳統墨水、可重複列印的電子紙JustPrintIt列印技術，將能減少傳統紙張消耗，有助環境永續，該技術應用將於8月28至30日舉行之2019智慧顯示展覽會(Touch Taiwan 2019)中展出。

E Ink元太科技發表電子紙 JustPrintIt列印技術
E Ink元太科技發表電子紙 JustPrintIt列印技術
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ustPrintIt為可覆寫、數位、無電子零件的列印媒材技術，可印刷於小尺寸至大尺寸的可覆寫式電子紙，適合應用於識別證、禮物卡、會員卡、產品包裝，或是交通票卡，未來可導入於智慧辦公室、交通、零售、醫療、與物聯網等領域。

JustPrintIt的列印技術由HP授權，運用專利的印表機硬體技術結合電子紙顯示材料，可於電子紙薄膜列印圖片與文字內容，除了可列印出能覆寫及高解析度影像外，也可列印各種解析度像素、尺寸與格式的圖片。電子紙透過無需傳統印表機墨水的列印技術，不需要TFT背板，也不需要驅動顯示器的電子零件，每張電子紙可重覆用於列印影像達數千次。

因為僅能透過印表機更新電子紙所顯示的畫面，JustPrintIt技術也具備防竄改的特性。而由於該技術是紙張列印影像或資訊替代方案，對於列印具高度需求的產品，例如訪客識別證、工業標籤等，若採用JustPrintIt電子紙列印技術將可降低成本，大幅減少紙張耗用，可成為永續與環境友善的另一選項。

HP實驗室的3D實驗室副總裁暨HR研究院Keith Moore表示：「我們很樂見元太科技對於HP創新電子紙顯示技術更進一步的積極投入。」

元太科技總經理李政昊表示：「元太科技已與HP合作多年，將創新的電子紙薄膜列印技術帶進商業應用市場，我們相信以電子紙技術結合HP的創新列印技術將革命性地翻轉印刷市場。」元太科技將持續建構電子紙生態圈，在未來的2年，將基於JustPrintIt技術平台，與新的合作夥伴共同開發與商業化相關產品。

CTimes零組件

零組件雜誌以「全球中文文化性」為編輯觀點，來報導相關電子零組件之設計應用、生產製造與行銷通路，是一份提供電子零組件完整解決方案的產業知識媒體。

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