回顧815大停電兩周年 伊頓提出多元電源解決方案

【CTIMES/SmartAuto 陳念舜 報導】 2019年8月(第334期)協作機器人 分享 facebook

回顧兩年前815全台大停電的損失仍歷歷在目，上週發生的芮氏規模6.0的強震與利奇馬強颱侵襲，又造成共6萬住戶的無預警停電，再次凸顯平時對於停電應變措施的重要性。全球百年動力專家伊頓特別於近日提出多元、客製化的電源管理解決方案，強調能協助企業解決用電痛點，在無憂的電力備援下，搶占布局全球市場先機。

伊頓台灣區總經理宮鴻華表示：「伊頓身為百年動力專家，同時提升客戶對備電意識，並提供客製化解決方案及服務，為伊頓的核心價值。」(資料照片) 分享 facebook

由於美中貿易戰造成全球供應鏈洗牌，許多國際知名大廠與台商紛紛將產線調整、移至台灣，同時納入自動化與先進製程，不僅使得台灣的電力供應市場更為緊繃，如何建立穩定且高品質的供電系統成為企業營運的重要課題。加上國際大廠對於零排碳、潔淨能源要求，使得政府積極推動再生能源發電，以尋求「開源」方式穩定電力供應，並強制用電大戶應使用一定比例綠電。

然而，目前再生能源仍存在間歇性問題，根據《2019工總白皮書》指出，在未來電力的需求只會增加不會減少下，又潛藏著能源轉型所帶來的電力穩定供應風險，企業們擔心兩年前815全台大停電時，因機台停擺而造成經濟損失，將會再次發生。

伊頓台灣區總經理宮鴻華表示：「伊頓身為百年動力專家，同時提升客戶對備電意識，並提供客製化解決方案及服務，為伊頓的核心價值。其中，伊頓在今年推出的的不斷電儲能雙功系統UPS(EnergyAware UPS)更是結合穩定電力品質及儲能兩大功能，協助企業在最有效利用空間的前提下，以最低的裝置及升級成本，達到最高的經濟效益。」

對於企業而言，不僅相當於為他們在不穩定的電力供應市場中買好保險，在停電後給予0.5~4hrs緩衝、備份資料的時間，將傷害降至最低；更可望解決再生能源間歇性問題，在用電低峰時儲電，高峰時供電，以達到削峰填谷作用、降低電力成本，甚至藉台電的需量競價措施獲利，可謂一舉數得。該方案現已成功應用於美國微軟維吉尼亞州創新中心案例，更一舉獲得2018 DCD大獎 (Datacenter Dynamic Awards)中關鍵任務資料中心創新獎項 (Mission Critical Data Center Innovation Award)。

此外，伊頓也提供許多高效的電力管理解決方案，如針對邊緣運算需求的微型資料中心、透過xStorage儲能系統幫助零售業減輕電力成本的負擔等，為客戶量身打造整合式的解決方案及服務，以協助企業維持永續環保運作；並在能源轉型的缺電風險中，保有優質及穩定電源，進而無後顧之憂地搶占先機，保持市場競爭力。