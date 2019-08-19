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漢翔航太國防展 大秀整合5+2產業鏈能量

2019-08-19 15:01CTimes零組件

【CTIMES/SmartAuto 陳念舜 報導】

2019年8月(第334期)協作機器人
2019年8月(第334期)協作機器人
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近年來由政府積極推動的「5+2產業創新政策」中，包含國防、智慧機械、綠能科技雖較為國人熟知，卻常忽略了其中供應鏈還具有彼此可共融整合的關係。例如於今(15)日正式揭幕的「2019年台北國際航太暨國防工業展」中，漢翔航空工業公司除了利用最新的3D浮空全像投影技術，以虛實整合展示該公司開發的各式軍民用飛機、引擎、航電系統等相關零組件之外，背後還蘊藏了智慧製造、發電設備等龐大商機。

漢翔公司於今(15)日發表該公司自行研製的航空座椅，並由漢翔公司董事長胡開宏(左...
漢翔公司於今(15)日發表該公司自行研製的航空座椅，並由漢翔公司董事長胡開宏(左)、總經理馬萬鈞(右)接受民航局副局長何淑萍(中)親自頒發證書。
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如現場正式發表該公司自行研製的航空座椅，便已獲得美國聯邦航空總署(FAA)設計許可證書(LODA/Letter of Design Approval)，並由漢翔公司董事長胡開宏接受民航局副局長何淑萍親自頒發證書。依據台美雙邊航空安全協定內容，標準件只要通過台灣民航局檢定與FAA認證許可，廠商即可生產製造，販售美國的民航機公司，所以漢翔同時與台灣飛機維修大廠亞洲航空董事長盧天麟簽署合作意向書，宣示未來雙方將攜手搶攻國內外市場。

胡開宏進一步表示，該公司自從2017年台北航展首度展出自有品牌的16G航空座椅以來，先後獲得民航局頒授技術標準件核准書(TSOA/Technical Standard Order Authorization)，並通過車測中心動態強度測試，測試內容包括最大加速度14G向下衝擊、最大加速度16G向前衝擊，為首張符合16G規範與防火防煙等嚴格的航太認證測試的台製航空座椅。

目前除了安全帶系統、座椅後傾系統件及座椅地板鎖固件3項零件為國際大廠產品之外，其他零組件都是台灣設計製造。雖僅適用於波音737型客機，但只要補做差異性分析，即可適用於空中巴士公司的單走道客機。經過台北航展、德國漢堡航空內裝展及巴黎航展的洗禮，向全球多家航空公司與飛機改裝公司行銷，亦收集關於新概念座椅的意見，推出多種規格，以期能開發出符合市場需求、品質穩定的優良產品，目前正積極與國外創新造型設計及座椅複材公司合作，開發新款概念化單走道短程及長程經濟艙座椅。

在成功獲頒FAA頒發設計許可之後，意味著漢翔公司的適航認證能力已與國際標準同步，對比現今全球共有歐、美等15家飛機座椅公司製造類似座椅，但亞洲只有漢翔可代表台灣民用飛機座椅產業已具備了提供設計、製造單走道座椅的能力，未來將有助於提升廠商在全球市場的競爭力，投入國內外民航機應用或舊機改裝產業；並因應雙走道大型客機座椅在全球僅有7家企業承製，利潤更佳，漢翔也正加緊研製，正準備送歐洲和美國航空單位認證。

另為增加台灣航太產業的競爭優勢與國際能見度，漢翔也致力於整合國內外航太產業供應鏈，期望經過自身經驗與能量來強化整體產業，共同拓展國際軍民用飛機市場商機。包含近年來漢翔公司亦極力於廠內推廣「智慧製造」理念，導入多款協作、工業用機器人，以增加產品生產效率、良率及降低成本。

值得一提的是，漢翔還以自身專業的航空渦輪發電機技術跨足其他產業，如：沼氣發電運用於畜牧、棕櫚油行業，可提升排放水質、有效減少溫室氣體排放量、減省能源支出等等，協助國內外從事農林牧業者升級轉型，達到永續經營目的。

CTimes零組件

零組件雜誌以「全球中文文化性」為編輯觀點，來報導相關電子零組件之設計應用、生產製造與行銷通路，是一份提供電子零組件完整解決方案的產業知識媒體。

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