低價刺激消費需求 SSD強勢躍居主流

【作者： 王岫晨】 2019年6月第332期HDD與SSD的超大容量挑戰 分享 facebook

在近期，所有關於固態硬碟（SSD）的消息大多是正面且令人雀躍的，隨著時間來到2019年，價格下調和產能增加，可能都是今年SSD會持續的趨勢。目前至少有一家製造商（如WD/Sandisk）似乎正透過調整生產策略來應對價格下跌的影響，而我們也看到許多分析師預測2019年SSD價格可能下跌超過50％。但實際上，在2018年年底所看到的，SSD價格已經跌至令人印象深刻的低點。這樣的現況，讓許多消費者終於可以鐵下心將傳統硬碟永遠地從PC中一腳踢出來。

SSD價跌兩大主因

隨著SSD銷售價格來到每GB約10美分，加上儲存容量的擴大（三星新的QVO系列已經可以提供高達4TB的容量），2019年似乎是購買SSD的絕佳時機。但究竟是什麼原因推動了產能提升和價格下降？首先，市場已經開始轉向QLC NAND，這比大多數現有消費類SSD採用的TLC更便宜。QLC儘管讀寫速度比起TLC更慢、耐用性也較差，但隨著暫存記憶體和儲存單元彈性的改進，QLC通常效能應該速度夠快，且具有足夠的耐久性，以維持大多數遊戲玩家和PC用戶滿意的使用體驗。

圖一 : 市場已經開始轉向QLC NAND，這比大多數現有消費類SSD採用的TLC更便宜。 分享 facebook

價格降低的另一個原因，是採用了96層的3D NAND架構，這可以有效提高密度，同時透過將更多儲存單元堆疊在一起來降低成本。所有主要的SSD製造商都已經轉移或預計將在2019年，開始轉向採用更高容量的96層3D NAND。目前在這個市場三星領先群雄，而英特爾與美光則緊追在後。

QLC逐步取代TLC

英特爾新一代的3D XPoint相變化記憶體技術給市場留下了深刻的印象，905p就被市場認定是最快的SSD。但是，憑藉著競爭的Z-NAND技術，三星也預期將在2019年為超快速（當然也會超昂貴）的SSD市場帶來新的競爭。三星多年來一直在宣傳自家Z-NAND技術的潛力，Z-NAND技術在2018年開始應用於高階企業產品上，2019年則預計會有更多的Z-NAND SSD開始大量應用到數據中心。雖然三星可能已有動作開始在消費市場打造一個Z-NAND的商業模式，但是，將Z-NAND技術用在消費性產品上似乎還言之過早。

圖二 : 96層3D NAND架構可以有效提高密度，同時透過將更多儲存單元堆疊在一起來降低成本。 分享 facebook

在2019年，非常可能看到三星下一代的NVMe M.2 SSD，它們可以進一步提升性能，而市場當然希望能有更低的價格。畢竟，雖然三星長期以來在消費性SSD市場上佔據強勢領先地位，但像MyDigital SSD這樣的新創企業，則提供越來越多引人注目的競爭產品，這些產品的速度幾乎可以達到三星最好的產品一樣快速，而價格也低得多。

我們可以期待接下來SSD的市場，容量達4TB的消費型SSD將變得普遍、QLC將逐步取代主流SSD中的TLC（無論品質好壞），而主流的SSD價格將跌至每GB低於10美分。

次世代記憶體2020年打入市場 資料中心率先採用

不論是DRAM或NAND Flash，現有的記憶體解決方案面臨製程持續微縮的物理極限，意即要持續提升性能與降低成本都更加困難。因此，Intel Optane等次世代記憶體近年來廣受討論，希望在有限度或甚至不改變現有平台架構的前提下，找到新的解決方案。TrendForce認為，次世代記憶體與現有解決方案各有優劣，最關鍵的機會點仍是在於價格。

據了解，目前包含Intel、三星與美光等記憶體廠商皆已投入次世代記憶體解決方案，如MRAM、PRAM和RRAM等。以Intel的Optane為例，是以3DxPoint為設計基礎的伺服器類產品，由於現在已經推出與市面上伺服器模組能夠完全相容的DIMM，對主機板設計廠而言，同樣的插槽可以依據整機成本的考量，自由更換伺服器記憶體模組或Optane解決方案。

圖三 : 各家廠商紛紛佈局NVMe SSD產品線。圖為WD所推出的電競版SSD。 分享 facebook

然而，由於次世代記憶體尚未規模化與標準化，因此成本較高，所以廠商目前幾乎都鎖定在資料中心等特殊應用，尤其是超大規模資料中心擁有相對高程度的客製化設計，可以針對不同記憶體規劃新的配置。

近年來由於智慧終端裝置的普及加上人工智慧技術逐漸成熟，使得大部分應用服務皆藉由伺服器來進行統合，尤其是需要倚賴龐大數據進行運算與訓練的應用服務。此外，伴隨著虛擬化平台及雲儲存技術發展，伺服器需求與日俱增，也帶動超大規模資料中心（hyperscale datacenter）的成長。根據TrendForce調查顯示，全球超大規模資料中心的建置數量於2025年預計將達1,070座，2016年至2025年CAGR達13.7%。

低價刺激消費需求

SSD價格在2018年下降，平均價格接近每GB 0.15美元。一些500G容量的SSD的價格甚至低於60美元。降價也推動了玩家對SSD的需求。全球SSD出貨量高達2.05億，與2017年相比增長31％，其中消費級SSD出貨量達到1.76億。價格下降也刺激了市場需求增加，因此傳統硬碟的比重也將進一步減少。96層3D NAND和QLC技術的普及，是SSD價格下降的重要原因，也會對部分PC和NB的硬碟選擇產生了影響。雖然製造商試圖透減少投資預算來維持最大的企業利潤，但技術創新所帶來的影響不會在短時間內改變。SSD價格在2019年勢必還持續低迷。

在3D NAND記憶體架構中，64層TLC一直是穩定的產品。而SSD降價的關鍵，是96層和QLC技術的普及以及儲存容量的釋放。96層堆疊技術目前處於加速發展階段，其中以東芝、Western Digital 和三星等廠商的技術領先，而英特爾和美光則緊隨在後。目前三星已經推出了96層3D堆疊技術的SSD產品線，而至於東芝與金士頓等廠商也都計畫在2019年推出96層的3D NAND固態硬碟。此外，為了提高儲存密度，NAND快閃記憶體製造商正積極從64層轉進開發96層QLC，並同時提高產量。預計此舉將有助SSD價格的進一步下降，並有效提升SSD的市場滲透率。

控制晶片支援 加速NVMe SSD普及速度

SSD的平均容量將在2019年增加，目前主流均落在240GB以上，而下半年則將達到480GB。特別是隨著更多QLC和96層SSD進入市場，整體價格也將繼續下調。同時，由於NB和智慧手機市場已經飽和，需求增加有限，導致NAND快閃記憶體的供應出現過剩，SSD的性價比將進一步提高，因此消費市場將可選擇速度更快的SSD，這可能使得HDD市場逐步萎縮。

圖四 : NVMe SSD現已成為各類PC儲存媒介的首選產品，其價格接近SATA SSD，並具有四倍效能。 分享 facebook

近年來，使用具有SATA介面的硬碟已經成為主流，儘管PCI-e來勢洶洶，但其性價比並不高，端看消費者的接受度。NVMe SSD現已成為首選產品，其價格接近SATA SSD，並具有四倍的效能。憑藉如此高的性價比，NVMe SSD的市場比重將會逐步增高。

加速NVMe SSD的市場應用有兩大原因。首先，包括Marvell、Silicon Motion、Phison等主要廠商的SSD控制晶片完全支援PCI-e介面。更重要的是，YEESTOR、Maxio、ASolid和Silicon Integrated Systems也都加強了對PCI-e的支持，其中Phison還推出首款支援PCIe Gen4x4 NVMe SSD控制晶片，預計將加速NVMe SSD的市場應用。

值得注意的是，既有的SSD品牌，包括三星和東芝，以及希捷、金士頓、Liteon、Plextone、Transcend、A-Data等，紛紛推出了NVMe SSD產品線，新的產品策略將可有效加速NVMe SSD的產品佈局，而配合全新主機配備的標準M.2介面，NVMe SSD勢必將成為主角。

結語

總而言之，觀察2019年消費市場的硬碟發展狀況，傳統硬碟的出貨量將在今年下半年繼續萎縮，SSD則將持續提升更大的市場占有率。現階段500G SSD的價格已經接近1TB傳統HDD硬碟售價。

另一個值得關注的重點是，SSD價格下降的幅度，在很大原因取決於未來QLC的發展腳步。具體來說，雖然採用QLC的SSD相關產品已經正式量產出貨，然而其價格並不便宜，因此現階段SSD仍是以TLC為首選。QLC的觀察指標，是在價格跌至約目前的60％以下之後，方可能進一步佔有更大的市場。