親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
工業技術與資訊
CTimes零組件
智動化
科技新報
英語島

結果出爐！丁守中提選舉無效訴訟 法院今判他敗訴

NBA／雙槍合飆62分 拓荒者碎金塊逼進第七戰

示波器探測執行效能最佳化的8大秘訣

2019-05-10 10:01CTimes零組件

【作者： 王岫晨】

2019年5月(第331期)USB PD行動快充不缺電
2019年5月(第331期)USB PD行動快充不缺電
分享

探測技術對於高品質的示波器測量來說，是非常重要的。而探棒通常是示波器測量鏈中的第一環。如果探棒的性能不足，就會在示波器上看到失真訊號或誤導訊號。為測試應用選擇恰當的探棒是執行可靠測量的第一步。而如何使用探棒，也會影響執行精確測量的能力，以至於影響獲得有用的測量結果。本文將透過8個重要秘訣，幫助工程師為自己的應用選擇適當探棒，提高示波器探測能力，並避免最常見的探測陷阱。

圖一 : 選擇恰當的探棒是執行可靠測量的第一步。而如何使用探棒，也會影響獲得有用...
圖一 : 選擇恰當的探棒是執行可靠測量的第一步。而如何使用探棒，也會影響獲得有用的測量結果。
分享

秘訣1 選擇被動或主動探棒

對於低於600-MHz的中低頻測量來說，被動高阻抗探棒是很好的選擇。這些探棒堅固耐用且價格經濟，具有大於300 V的寬動態範圍和高輸入阻抗，因此可與示波器的輸入阻抗相匹配。不過，和低阻抗被動探棒或主動探棒相比，被動探棒具有更高的電容負載，而且頻寬較低。總之，對於絕大多數類比或數位電路的通用除錯和故障診斷來說，高阻抗被動探棒都是一個極好的選擇。

對於在寬頻範圍上（大於600MHz）需要執行精確測量的高頻應用來說，最好選用主動探棒。主動探棒比被動探棒價格較高，並且其輸入電壓有限，但是由於它們的電容負載顯著降低，因而能更精確地觀察快速訊號。

秘訣2 使用雙探棒檢查探棒負載

探測電路之前，先將一個探針連接到電路上的一點，然後再將第二個探棒連接到同一點。在理想狀況下，會看到訊號無任何變化。如果訊號產生變化，這個變化是由探棒負載引起的。在理想狀況下，示波器採用無擾線（具有無限的輸入電阻、零電容和零電感）連接到待測電路，它能對待測訊號執行精確複製。但在現實世界中，探棒是測量的一部分，它會向電路載入負載。

如欲檢查探棒的負載效應，首先要將探棒連接到待測電路或一個已知的步進訊號，另一端連接到示波器的輸入端。在示波器顯示幕上觀察此軌跡，然後保存，再在顯示幕上調用以使跡線保留在顯示幕上執行比較。之後可將相同類型的另一個探棒連接到同一探測點，觀察在使用兩個探棒執行探測時原始跡線有何變化。為了更佳執行探測，可能需要對探測執行調整，或者使用較低負載的探棒。

秘訣3 使用前的探棒補償

大多數探棒在設計時，都和特定示波器型號的輸入相匹配。不過，各個示波器之間也是略有差別，甚至在同一示波器的不同輸入通道之間也有差別。所以在將探棒連接到示波器的輸入端之前，一定要確保首先檢查探棒補償，因為此探棒先前可能已經過調整，以便和不同的輸入相匹配。

為了解決這個問題，大多數被動探棒都採用內建補償RC分壓器網路。探棒補償是調整RC分壓器的過程，以使探棒維持在額定頻寬上的衰減率。如果示波器能夠自動補償探棒性能，使用該功能將會非常有用。否則，可使用手動補償來調整探棒的可變電容。大多數示波器在前置面板上都可提供方波參考訊號以對探棒提供補償。

秘訣4 低電流測量秘訣

隨著當前電池供電設備和積體電路變得越來越注重環保和高效能，工程師迫切需要高靈敏度的低電平電流測量能力，以確保電流消耗處於可接受的範圍之內。需要精確測量功耗的主要應用，是無線行動設備和消費類電子產品等使用電池供電的應用。為了儘量延長電池的使用時間，工程師需要最大限度降低產品在整個使用壽命中的功耗。功率定義為P＝V×I。降低設備功耗的主要方法是在電源電壓固定不變的情況下，減少設備的平均電流消耗。

測量由電池供電的行動設備的電流消耗，最主要的挑戰是電流訊號的動態範圍非常寬。行動設備通常需要在活動狀態，與閒置或待機電流模式之間來回切換。可是，這種方法並不適合測量從不到1毫安培快速變到幾安培的小電流， 因為鉗形電流探棒的動態範圍和靈敏度都非常有限，僅有幾毫安培。而且，為獲得更精確的測量，工程師必須不定期地對探棒執行消磁處理，以消除探棒核心的殘餘磁性，並補償鉗形電流探棒的直流偏置。

秘訣5 使用差動探棒執行安全浮動點測量

示波器使用者經常需要執行浮動點測量。在這種測量中，任何測量點都不能潛在接地。在執行標準示波器測量時，探棒連接到訊號點，探針接地引線連接到電路接地，此時，示波器實際測量的是測試點和接地之間的訊號差。大多數示 波器都將其訊號接地終端（或BNC介面的外殼）連接至防護接地系統。此舉可使示波器上的所有訊號均有一個共同的連接點。基本上，所有示波器測量都是相對於「接地」來說的。本質上，將接地連接器連接到任何一個浮動點都可使探測點接地，這常常造成尖峰或電路故障。那麼應如何應對這種浮動點測量問題呢，目前執行浮動點測量有一個很流行，但卻不太可取的解決方案，那就是AB技術，它使用兩個單端探棒和示波器的運算函數來執行浮動點測量。

秘訣6 檢查共模抑制

探測時最易產生誤解的問題之一，是共模抑制可能會影響測量品質。無論是單端探棒還是差動探棒，將兩個探針均連接到待測物的接地，然後觀察螢幕上是否有任何訊號顯示都是值得的。如有訊號顯示，該訊號顯示的就是由於缺少共模抑制而引起的訊號受影響程度。測量由源頭而非訊號造成的共模雜訊電流，可從待測物的接地流經探棒接地，直至探棒電纜遮罩。共模噪音源可能在待測物內部，也可能在其外部，例如電源線雜訊、EMI或ESD電流。單端探棒的長接地引線可能會使該問題變得非常明顯。單端探棒常常會遭到缺少共模抑制的影響。差動主動探棒則可提供更高的共模抑制比，通常可高達80dB（10,000:1）。

秘訣7 檢查探棒耦合

在將探棒連接至訊號時，用手抓住探棒電纜並繞圈移動。如果螢幕上的波形發生嚴重改變，那就說明能量就已耦合到探棒遮罩，產生了這個改變。透過使用探棒電纜上的磁芯來降低電纜遮罩的共模雜訊電流，可能有助於提高探測精準度。探棒電纜上的磁芯會生成一系列的阻抗與導體中的電阻並聯。增加探棒電纜的磁芯對訊號幾乎沒什麼影響，因為訊號通過中心導體的核心並沿著遮罩的核心返回，致使沒有淨訊號電流經過核心。

因此，電纜磁芯的位置非常重要。為方便起見，可嘗試著將磁芯安裝在示波器一端。這將使探棒變得更輕、更易於操作。不過，在將磁芯安裝到電纜的探棒介面端時，磁芯的有效性將會大大降低。減少單端探棒接地引線的長度將會有 一定的幫助作用，轉而採用差動探棒是最有效的措施。很多用戶都不能理解探棒電纜環境的改變會造成測量結果的改變，尤其是在執行高頻測量時，它會造成測量可重複性和測量品質的下降。

秘訣8 阻尼諧振

探棒性能受到探棒連接的高度影響。由於設計中訊號速度的提升，因此在連接示波器探棒時可能會發現更多過沖、振盪和其他擾動。探棒會在與元件的連接位置形成一個諧振電路。如果諧振位於示波器探棒頻寬內，確定測量擾動源於電路或是探棒將變得十分困難。

（本文參考資料:是德科技應用指南 8大秘訣更佳執行示波器探測）

應用方案

是德科技Infiniium V系列示波器

圖二 : 是德科技Infiniium V系列示波器
圖二 : 是德科技Infiniium V系列示波器
分享

是德科技：「我們讓開發工程師能夠精準洞察所量測到的信號。」

全球示波器擁有12億美元的市場規模，如此大的一塊餅，當然也吸引了許多廠商競相開發更好的產品，來獲取更大的商機。而在高階示波器市場上，是德科技也持續扮演著領導者的角色。面對高速數位訊號測試需求不斷提升的情況下，是德科技也推出全新的Keysight Infiniium V系列示波器，來補足高階示波器市場的最後一塊拼圖。

Keysight Infiniium V系列問世後，工程師便可又快又準確地執行所有測試，進而更快將新產品推出上市，並且增強對設計品質的自信度。

太克科技DPO70000SX 70GHz ATI高效能示波器

圖三 : 太克科技MSO70000系列混合訊號示波器
圖三 : 太克科技MSO70000系列混合訊號示波器
分享

太克科技：「這是首見的高效能整合式MSO系列產品。」

太克科技推出MSO70000系列混合訊號示波器，該公司表示，此為首見的高效能整合式MSO系列產品。這部儀器擁有多達二十個量測通道，可以4～20GHz的類比頻寬和80ps 的數位通道時序解析度進行擷取。隨著MSO70000的推出，太克科技現在在市場上擁有完整的混合訊號示波器產品組合；提供十七款MSO機型，從可攜式的MSO2000一直到市面上快速的 20GHz MSO72004混合訊號示波器。

MSO已成為嵌入式系統工程設計的首選工具，這個領域對建立類比與數位訊號的關聯有強烈的需求。現今，網路交換器和資料伺服器等嵌入式系統正採用更快速的技術，因而需要更高效能的MSO。其他如高速串列與數位射頻的應用領域，也需要完整的系統能見度。隨著MSO70000系列的推出，太克科技提供了良好的類比/數位擷取效能與多樣化的探測方案。

羅德史瓦茲RTP示波器

圖四 : 羅德史瓦茲RTP示波器
圖四 : 羅德史瓦茲RTP示波器
分享

台灣羅德史瓦茲：「我們正式進軍高階示波器市場！」

R&S RTP系列在開發過程中，特別著重於量測精準度、速度和新技術，並完整地結合多種儀器功能，是研發過程中故障排除的絕佳選擇，例如測試具快速數位介面或寬頻無線射頻傳輸介面的嵌入式元件。R&S RTP高效能示波器結合了訊號完整性與高擷取速率，在標準擷取模式下，每秒可量測一百萬個波形，比其他同類示波器快一千倍以上，能幫助使用者更快地發現零星錯誤，並可即時補償訊號源到示波器之間的傳輸損耗。

此外，R&S RTP 可滿足高頻應用量測需求，舉凡航空、國防、汽車、工業和通訊等領域；同時亦適用高速數位介面測試如高速匯流排（USB、PCI Express、MIPI）、無線電或雷達等射頻介面、DDR記憶體介面、電源管理元件，及簡單的控制和編程匯流排。R&S持續致力於示波器市場的創新，透過發表新一代R&S RTP系列，R&S宣告正式進軍高階示波器市場。

NI PXI架構高速示波器

圖五 : NI PXI架構示波器
圖五 : NI PXI架構示波器
分享

國家儀器：「PXI架構可大幅縮短測試時間。」

NI高速示波器具有強大的儀器整合，再加上高輸出PXI匯流排有助於縮短測試時間，非常適合高頻寬自動化量測作業。NI高速示波器搭載了NI專利T-Clock同步化技術，可藉此建置高達34個相位同步1GS/s通道所組成的系統，並且進一步整合其他NI硬體，打造出完整的自動化混合式訊號測試系統。

大多數的自動化測試與多重工作台應用，均需要多類型的儀器，如示波器、訊號產生器、數位波形分析器、數位波形產生器，與切換器等。PXI與NI模組化儀器既有的時序與同步化功能，可同步上述的所有儀器，且不需額外接線。PXI的模組化特性大幅提升了速度，且使用者不需再耗時操作，進而提高效率。

CTimes零組件

零組件雜誌以「全球中文文化性」為編輯觀點，來報導相關電子零組件之設計應用、生產製造與行銷通路，是一份提供電子零組件完整解決方案的產業知識媒體。
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

為了快速傳輸而生 SerDes創新持續發生中

2019-05-10 10:01

AirPower無線充電難在哪？ 讓蘋果不得不取消

2019-05-10 10:01

從半導體跨入靈界科技 推動PC 4.0大時代

2019-05-10 08:47

高整合型USB PD解決方案席捲Type-C市場

2019-05-10 08:47

LPWA應用升溫 NB-IoT大步邁向商業化

2019-04-15 14:47

保持好奇心 培養解決問題的能力

2019-04-15 14:46

可摺疊OLED螢幕手機的最大挑戰：如何貼近使用者

2019-04-15 14:45

車聯網雙模設計勢不可擋 設立5G專網將加速普及

2019-04-15 14:42

行車安全升級 DSRC的時代新任務

2019-04-15 14:39

高頻年代 網路分析儀的時代新任務

2019-03-19 15:36

後智慧手機年代：每個人都是工程師

2019-03-19 15:33

環保與再生兼顧 城市採礦方興未艾

2019-03-19 15:31

電子垃圾的回收關鍵：主機板的剝金技術與回收策略

2019-03-19 15:30

面板回收六工法 工研院助廢液晶回用原製程

2019-03-19 15:28

各科技技術的整合將創造更多可能

2019-01-18 15:51

美中貿易戰是主要挑戰 新技術唱旺下半年

2019-01-18 15:51

新創公司富比庫打造EDA雲端管理平台

2019-01-18 15:50

回顧與展望--5個最失望 vs. 5個最期待

2019-01-18 13:11

再爭龍頭寶座 英特爾全力衝刺半導體市場

2019-01-18 13:10

數位電源設計的關鍵元件與精確度挑戰

2018-12-20 08:47

多機器人的創新組合開發技術

2018-12-20 08:47

測試方式進化 打造最佳5G連網體驗

2018-12-19 15:18

5G NR通訊的測試新觀點

2018-12-18 12:02

系統複雜度升級 數位電源讓供電難題迎刃而解

2018-12-18 11:36

台灣科技業的大聯盟時代

2018-11-15 10:34

多重感測能力 打開MEMS工業應用大門

2018-11-15 10:30

工業4.0發生在即 MEMS感測肩負重任

2018-11-15 10:01

高性能DSP與深度學習語庫是智慧語音開發關鍵

2018-11-13 13:12

車用語音介面市場可期側重安全及品質

2018-11-13 13:12
看更多

熱門文章

昔日鴻海、英業達爭搶 現股價剩不到3元 太陽能業虧千億啟示

2019-05-03 10:14

百分百填息王 今年除權息必看 3大攻略賺透透

2019-05-03 10:49

談政策空洞頻跳針 藍營怕韓國瑜大選辯論出糗

2019-05-08 16:14

股神認錯買進這家公司股票 巴菲特：當初沒買是笨蛋！

2019-05-03 16:51

漫威從破產到11年霸業 沒有這位漫畫迷總裁就沒有《復仇者聯盟》

2019-05-03 10:19

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 13:50

那一天 郭董重新評價了韓總...

2019-05-02 13:08

謝金河：小心川普揮大刀！

2019-05-09 13:19

「一年多配」新制 存股族3好2壞

2019-05-02 13:03

盤腿坐比翹腳更傷腰？

2019-05-06 09:16

最好別把兩岸搞到開戰那一天

2019-05-03 09:24

總統選戰首富也開戰 蔡衍明槓郭台銘

2019-05-02 09:46

海外華人看郭台銘參選總統

2019-05-06 09:09

台灣人的統一焦慮

2019-05-03 09:26

低本益比、高殖利率好股杰力

2019-05-09 12:14

兩千大企業調查／蘋果不甜了！鴻海稅後純益創五年新低

2019-05-07 13:22

108年個人綜合所得稅 結算申報注意事項

2019-05-09 15:24

上班族如何錢滾錢？她靠低薪價值選股 4年本金暴增兩倍

2019-05-07 11:40

郭台銘私人神祕金庫到底有多深？

2019-05-02 13:07

缺乏女性荷爾蒙 小心更年期提早！

2019-05-06 09:18

日本勞動力缺口大 台青吹起漂日風

2019-05-03 09:20

台灣誰理？從兩份美國民調說起

2019-05-03 09:23

尹衍樑最大的投資 最艱困的一役

2019-05-02 13:05

寶雅步步進逼 28歲小老闆如何領軍小北百貨抗敵

2019-05-09 12:42

買房子房貸怎麼選？小心3大貸款陷阱 恐讓你荷包大失血

2019-05-02 13:33

謝金河：季報調整效應來了！

2019-05-02 12:50

《大象席地而坐》揭露中國10大社會病態

2019-05-06 09:09

世界唯一室內水上市場的百貨 就在泰國曼谷

2019-05-02 12:37

朱立倫質疑小英稅改濟富 但真正受惠的是薪資族

2019-05-06 08:37

英派兩邊駁火 左打賴神 右批黨中央、卓榮泰、羅文嘉

2019-05-08 16:14

報稅季節又來到 誰搬走了我們的奶酪？

2019-05-03 09:22

絕美秘境四季美如畫 千年神木「森」呼吸

2019-05-07 09:25

川普的25%魔咒

2019-05-09 13:17

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-03 10:49

年紀輕輕初入政壇 黃捷堅持：做自己喜歡的事很充實！

2019-05-08 11:12

專訪已接到2020大選案的網軍操盤手：確實有人做共產黨生意

2019-04-30 14:04

「非韓不投」的死忠鐵粉到底是哪些人？

2019-05-02 09:46

鮮活上桌 台北必吃頂級火鍋

2019-05-07 09:26

臉書最紅的面試問題 不是考你多聰明

2019-05-03 12:54

美中對抗已經不只是貿易領域

2019-05-10 08:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top