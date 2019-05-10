從半導體跨入靈界科技 推動PC 4.0大時代

【作者： 籃貫銘】 2019年5月(第331期)USB PD行動快充不缺電 分享 facebook

文字整理／籃貫銘；攝影／王建發

前台大校長，是李嗣涔博士最為外界熟知的身分，特別是他熟稔半導體科技與量子力學，精通各式電晶體的結構和材料，三五族化合物、場效電晶體、發光二極體，各種先進的元件應用皆信手捻來，是半導體強國台灣最具代表性的校長之一。

但現在，「X教授」則是他最引人注目的身分。他從台大校長、專精半導體的電機系教授，搖身一變，成為台灣最具權威的氣功與靈界科學的研究者。這段從半導體領域跨入更高深莫測的靈界科學之路，到底是如何轉變，中間又是怎麼樣的心路歷程？

因此，《CTIMES雜誌》專程至台大電機系，由CTIMES社長黃俊義先生專訪李嗣涔教授，談談他的學思歷程，如何從半導體研究跨入靈界科技，以及對於後摩爾定律時代的半導體產業發展的建議與觀點。

CTIMES社長黃俊義（以下稱黃社長）: 看了您的著作之後，令人相當好奇教授是什麼樣的學思背景和成長故事，讓你從主流的半導體科技研究，走向氣功和靈界科學？

只要夠認真 就能成為世界級專家

李嗣涔：我是在美國讀半導體的，主攻液相磊晶成長，砷化鎵材料等，是現在高亮度LED的主要材料，在那個階段就是一般的科技人士，努力把元件設計做好，相關的事情都搞清楚，但後來遭遇了幾件事，開始有了不一樣的想法。

第一個，以前我們都相信，要把一個學問弄好，就是要從最基礎把它學好，像半導體屬量子力學，就要把量子力學弄好，同時也要把半導體材料的種種知識搞懂，而到了製作元件的階段，就要懂得電晶體和二極體等等的技術，而我是1974年大學畢業，在大學也沒有讀過半導體，但1975年再回到學校時，電子計算機就問世了，不再使用計算尺了，整個電子學也都不一樣了，都是電晶體了。

圖二 : 台大電機二館142會議室，李嗣涔教授口中的「聖地」，許多重要的會議與發現都是在這裡產生。 分享 facebook

後來到美國史丹佛大學去攻讀博士時，指導教授是在做三五族半導體的研究，但那些是我從來沒有聽過的領域，當時非常的手足無措。

「什麼三五族，我聽都沒聽過，嚇死了，腦中一片空白。但我老闆跟我講：『你不要擔心，只要你夠聰明，一年以後你就是世界級的專家。』」

果然，一年之後，我就成為了這個領域的專家。

「什麼三五族，我聽都沒聽過，嚇死了，腦中一片空白。但我老闆跟我講：『你不要擔心，只要你夠聰明，一年以後你就是世界級的專家。』」

哈雷彗星飛越 引發對生命學問的好奇

另一個體悟，則是人生有兩大學問，一種是專業的學問，也就是生存的學問，你的專業搞得很熟，才會有人聘你，去貢獻；另外一個是生命的學問，我是在1986年那個時候，突然理解了。

那一年，天文上有個重大事件「哈雷彗星」回來了。哈雷彗星每76年會繞過地球一次，而那年我是34歲，由於這是一生一次的機會，所以我也就去看了。而透過觀察哈雷彗星，我突然體會到彗星是會消逝、會毀滅的物體，同樣的太陽也是，而一旦太陽燃燒殆盡後，地球上的所有生命，幾十億的人口也將面臨死亡。

領悟了這個道理之後，我非常的震驚，也開始杞人憂天了起來，除非發展出非常先進的科技，能夠穿越時空而去，否則人類最終只有消滅一途。也因此，我開始反思生命到底有什麼意義，然後也著手研究關於地球、宇宙、以及生命的起源。

圖三 : 李嗣涔說，1986年「哈雷彗星」的回歸，讓他突然領會了生命的學問是更重要的議題。 分享 facebook

到了1986年，有一天接到了時任國科會副主委鄧啟福先生的電話，他問我有沒有興趣做氣功研究，然而我是做半導體的，從沒接觸過氣功，但我認為這個是跟生命有關係的，因此我也就決定投入這方面的研究。而這個「Yes」，就是我職涯的重大轉淚點，是我一生學術上最重要的決定。

而隨著年紀的增加，專業學問的重要性會慢慢地減少，反之，生命的學問的重要性就會逐漸增加，你究竟為什麼而活？目的是什麼？這些疑問就會浮現。

黃社長：現在摩爾定律將走到盡頭，張忠謀先生預測大概只能延續至2025年，那再走下去，是不是就會進入到「信息場」以及教授所說的「實數／虛數時空」呢？另外教授也在著作中指出，量子世界存在有陰陽互通的空間，那如果摩爾定律再往下發展，是不是就能有機會接觸到心靈或靈界的科學？

李嗣涔：心靈和靈界是量子的現象，理論上你製程越做越小，量子現象就會跑出來，那就有可能會碰觸到。但是物理學界從笛卡兒之後，就不再研究意識，傾向以唯物論為基礎，直到1994年，英國的物理學家羅傑 潘若斯（Roger Penrose）與美國亞歷桑納大學的骨科醫師史都爾特 漢默若夫（Stuart Hameroff）共同提出意識的物理。

他們指出，腦神經細胞壁有維管束，直徑只14奈米，因為這麼細就會進入量子狀態，也會影響鄰近的細胞進入量子狀態，而神經也就會慢慢的進入一個大的量子態，而當觸碰到一個能量的不同時（difference），就會崩潰。而此時就可以偵測到物理量：能階，意識也就產生了。但馬上又會有一個量子態在產生中，這也為什麼我們的思想是一波一波的。

但我認為意識不是在崩潰時產生，而是在量子態時就已將出現，差別只是相位（phase）而已。

半導體製程再下探 將碰觸意識的世界

所以當你的元件越做越小的時候，到了能夠進入量子態，此時就可能可以接觸到意識，並且進入新的世界。而那個世界能夠存在念力，透過意念就改變物質的狀態，折彎、移動，或者讓進入死亡狀態的有機物，重返生機，甚至可以把意念物質化。

因此如果能夠掌握這樣的科技，人類就會進入下一個文明。而這樣的世界並不是目前的文明可以想像的，更是目前文明所無法操控的。

例如我們前一個文明是不會「用火」，什麼東西都是生吃，但發明了火之後，世界就變了，開始進入快速的演化。

「越做越小，如果做到了進入量子狀態，它就可以穿入那個世界。但關鍵是要能夠物質化。」

黃社長：那經過了這麼多年的研究，教授有產生什麼樣的中心思想和核心價值？

李嗣涔：我被說服了！生命是不死。

你這一生一定是要做些事情嘛，它一定有個目的，而這個目的必然是要來修正自己，要改變性格上的弱點和缺失，否則生命的循環就會變得沒有意義。

所以下一個問題，就是我們到底要修什麼？要改變什麼？很簡單的方法可以教給大家，就是你最親近的家人一天到晚在唸你的事情，那就是你要修的。因為關係不好就是問題，問題就是要修的地方。

我們的意識是心物合一的，是一種量子狀態，有實部，也有虛部，虛部是了解，它也要有內涵，它會生氣，它會喜歡，它會恨，會有邏輯判斷，會記憶，那這些判斷的基礎在哪？就是在實數，內涵就是實數的幾何結構，如果是在第六識，就是大腦神經放電的幾何結構。而我們生命的目的，就是要讓自己的幾何結構呈現一個更完美的狀態。

PC 4.0 未來將是個人保健的時代

黃社長：回到產業面上來說，教授對現在的產業發展，尤其是目前正進入一個關鍵的時刻，您有什麼樣的建議和意見？

李嗣涔：產業是應用的，所以當它走不下去的時候，那只能往它的功能性上來發揮，要能進入它以前沒有辦法進入的領域，比如說人體科學這個領域，也就是「醫」的範圍。

因為在應用的領域上並不需要一直進行微縮，那有生存的機會。因為微縮的目的是要提升效能，增加運算速度，或者擴大產量來降低成本，那在微縮之外，仍是有很多應用，這些就可以彌補無法持續微縮的困境，也是唯一的出路，因為微縮是會有物理極限的，除非你走向量子的世界。

但人體這一塊還是有很多的應用可以開發的，存在很多的機會，比如說氣功，我就看到了巨大的市場；另外，保健也是一個大市場，絕對是未來一個主流的應用，但目前大家都在做相同的東西，如果你能做出一個不一樣的東西，就有很大的商機，例如經絡保健等。

圖四 : 李嗣涔說，台灣在2～30年前是靠PC的資通訊產業起家，但現在則是要進入保健的時代，也就是「Personal Care」個人保健的時代。 分享 facebook

尤其健康最好是治病於未病，但你要懂得健康的原理才行。例如，電能扮演什麼角色？因為電是對人體的健康是有幫助的，特別是在通經絡的效用上。向這類的應用並不需要先進的微縮技術，方法和功能才是關鍵。尤其各種不同的病症，各自需要不同的治療方法，因此衍生的解決方案也不同，不同的電流電壓，不同的頻率等等。

這就是「PC 4.0」的時代。台灣在2～30年前是靠PC的資通訊產業起家，但現在則是要進入醫療的時代，也就是「Personal Care」個人保健的時代。

目前醫療院所內的診療室中，都是使用巨大的診斷機器，MRI和X光機等，但幾十年之後，這些全部都會被淘汰，所有的功能會被縮小到一部手機裡，只要使用輕巧的可攜式手持裝置就能夠達成，這就是PC 4.0時代的應用場景。

關於李嗣涔

1952年生，台大電機系學士、美國史丹佛大學電機系博士，現為台灣大學特聘教授。

曾任台大校長。專長為半導體元件物理、三五族化合物材料、氣功與腦波，近年專注於靈界科學的研究。