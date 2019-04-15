保持好奇心 培養解決問題的能力

圖一 : SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸(攝影／林鼎皓) 分享 facebook 【作者： 籃貫銘】

攤開他前二十年的學程與生涯，你絕對不會把曹世綸與半導體業連結在一起，但如今，他已是SEMI國際半導體產業協會自1970年成立近五十年來，首位亞裔行銷長（Chief Marketing Officer），同時更已擔任台灣區總裁長達12年的時間。

這12年來，在他的運籌帷幄下，台灣半導體產業在全球的能見度日益提高，指標性展會SEMICON Taiwan的規模更是逐年成長，去年（2018）的展覽就有超過2,000個攤位，超過680家國內外企業參與，創下歷史新高。更讓 SEMI 台灣會員數， 10 年間成長超過 110%。

也因此，曹世綸總裁在今年1月被委以重任，拔擢為SEMI全球行銷長，希望能他能站在台灣半導體產業成功的基礎上，以全球的觀點，進一步促進全球半導體產業的交流與發展。

而曹世綸的晉升，不僅彰顯了台灣在未來半導體產業發展的重要性，同時更是對他個人的能力與用心的肯定。但我們好奇的是，究竟需要什麼樣的用心，與具備什麼樣的特質，才能讓一個人從一個文科的領域，跨入理科人的世界，並獲得巨大的成功。

因此，《CTIMES雜誌》專程前往新竹SEMI台灣總部，由CTIMES社長黃俊義先生專訪曹世綸總裁，請他談談他的學思歷程，以及他對於整個台灣半導體產業發展的觀點。

培養好奇心 吸收國際與異業的文化

CTIMES社長黃俊義（以下稱CTIMES）：請總裁談談您的成長背景，又為什麼會走上大眾傳播，並跨入企管和行銷？這跟你的生活背景有所相關嗎？

曹世綸：我其實從年輕時就對行銷的活動和策略有很大的興趣，當時就在想，如果要在台灣有所發展，需要具備哪些競爭優勢。那個時候就覺得台灣的科技產業是非常有全球競爭力的行業，因此就決定投入科技領域的行銷工作，也經歷了很多ICT業者，例如HP、Compaq、IBM，後來又進入軟體公司，以及通訊相關的行業。所以一路都是從事跟科技相關的行業，並漸漸從下游產品做到上游的部分，到目前的半導體產業。

尤其是台灣的半導體產業是非常有全球競爭力，因此對我來說，有機會投入目前的工作就像是站在巨人的肩膀上。而在這個過程中，希望藉由台灣的強項與資源，回過頭來幫台灣的業者做更多的事情，是我目前希望能做到的事情。

CTIMES：在這些過程中，最主要都是研讀哪些東西，或者做什麼樣的研究，又有什麼樣的興趣？

曹世綸：我覺得要做一個行銷相關人員必須要有很強的學習心和好奇心，我常常在想的，就是把自己像海綿一樣，盡可能的吸收，各行各業、跨業，或者到世界各地去看不同的東西。當然方法跟策略要透過專業的方式訓練，但行銷到最後都是要跟「人」有關係，那要怎麼去在不同的文化和不同的社會當中去了解、去感覺跟觀察，不同環境所帶來的衝擊，就需要保持好奇心。

我在大學的時候，每個周末就看報紙的徵人廣告，看大公司像P&G、微軟和IBM，他們的行銷人才需要什麼樣的Qualifications（資格），然後會想我自己還缺什麼？是要透過上課或者進修的方式，或者各式各樣的學習方式來取得。

說來好笑，我小時候跟爸媽去超市的時候，把水餃的包裝翻到後面一看，就發現不同的品牌商居然是同一個製造公司，那時才理解，原來這就是我們說的多品牌策略。所以我大概是小時候就保持了這樣的好奇心，後來去紐約念書的時候，更特別到社會中實際去看他們行銷的點子和不同創意的執行。

後來加入了SEMI這樣一個國際的品牌和平台，他也幫助了我進一步融入了國際的組織和國際的平台，而這也是台灣目前教育和整個環境還可以加強的部分，如何透過了解不同國際的種族和文化，去做行銷與產生影響。

培養解決問題的能力 修練自己的武功秘笈

CTIMES：我非常同意曹總裁所說的「保持好奇心」，這是台灣目前以考試為主的教育，十分缺乏的一塊。而除了常規的求學之外，我們也很好奇，曹總裁還有參加哪些社團或活動？

曹世綸：我想再補充一下關於好奇心這件事。在我整個生涯之中，最常做的是異業的學習。我覺得就是不同時間的學習和累積，到了一個時間點之後就可以融會貫通，就好比早期的時候是照著一部武功祕笈在練，等到你把各式各樣的武功祕笈都練完，融會貫通了，你就會創造出自己新的武功祕笈出來。

所以對所有的年輕人來說，任何一個過程中，最重要的是有沒有認真的學習，以及沒有對不起自己花費的每一分鐘。那些東西可能在短時間內沒有效果，但經過一個時間之後，它會經過你的累積而爆發，那個時候就是你可以發揮集大成的時候。

圖二 : 曹世綸表示，就好比早期的時候是照著一部武功祕笈在練，等到你把各式各樣的武功祕笈都練完，融會貫通了，你就會創造出自己新的武功祕笈出來。(攝影／林鼎皓) 分享 facebook

以我自己來說，經歷過很多不同產業，這每一個過程都是痛苦的學習，它必須毀掉之前的所有的基礎。我都會硬著頭皮去學習，去購買所有相關的書籍，去聽演講，或者積極去認識業界領先的人士，盡快把所需的相關知識補起來。

CTIMES：那在這些不同產業的歷練過程中，曹總裁有什麼樣的感想嗎？

曹世綸：我覺得在整個過程中，除了保持好奇心和終身學習的態度之外，對社會與職場來說，最重要的還是解決問題的能力與找資源的能力。因為科技與產業的轉變實在太大了，很多科系或產業經過十年之後，就沒落或者消失了，所以我們最重要的是培養年輕人解決問題和找資源的能力。

因為行業會不斷的變化，題目也會不斷地出來，所以在這個過程中保持好奇心，以及終身學習，和解決問題的能力和找資源的能力，這才是最重要的部分。尤其是科技產業已是非常國際化的，因此具備處理國際事務與國際打交道的能力，對年輕人來說是非常重要。

心存善念 全世界都會來幫助你

CTIMES：接著我們想要知道曹總裁的中心思想、價值觀，或者信仰，或者您怎麼看待一個問題，是好的，壞的，善的，惡的，使你能夠應變這個問題？

曹世綸：我常常覺得其實只要心存善念，想要把事情做好，這個事情就一定會發生，不管是在台灣或者對外國人，只要你抱持著正向、善心、想把事情做好的態度，不管在任何環境，任何的國籍的人，只要他相信你，事情就會往正向的方向發展。就好像滾雪球一樣，只要你有一個善的念頭，全世界都會來幫你。

另外就是，「沒有最好，只有更好」，「continuous improvement」這件事對我們來說很重要。以半導體展為例，我們其實已經做還算好，但我們每年都會請每個人提出3～5個改進的建議，而長年累積下來，就有明顯的進步。因此，保持競爭優勢最好的方法，就是自己挑戰自己。

圖三 : 曹世綸提出他的三大信仰，一是心存善念，想要把事情做好，這個事情就一定會發生，二是「continuous improvement」，以及一定要先幫助別人成功，自己才會成功。(攝影／林鼎皓) 分享 facebook

另外，我也想點出，台灣人其實是一點都不差，那我們怎麼讓那些外國人了解跟知道，然後讓更多的台灣的產業和團隊可以去打國際盃，這是我們希望可以一起來幫忙的。

第三個信仰，就是你一定要先幫助別人成功，自己才會成功。

半導體是創新基礎 台灣產官學應共商下一個30年

CTIMES：那麼總裁接下來將在協會中扮演什麼角色？對目前半導體產業又有什麼建議和將進行的計畫？尤其現在越來越重視當地製造商（Local makers），而台灣有這麼多優勢，特別是台灣很缺乏像總裁這樣的行銷人才，你有什麼樣的建議？

曹世綸：雖然台灣半導體產業現在已處於很領先的地位，但我認為產官學仍應該要一起合作，共同為下一個30或50年來擘劃，大家共同一起討論如何站在現在成功的基礎上，共商產業的未來，我覺得是很重要的事。

尤其現在很多的創新都是從系統廠商和終端廠商開始，甚至一些非傳統的半導體公司，也跳下來設計自己的晶片，例如Facebook和微軟開始設計自己的晶片。所以現在的環境跟過去已有很大的不同，因此台灣的業者要思考如何跟國外的系統廠商合作，發展系統級的解決方案，或者進行跨業的結合。

另外，更重要的就是人才永續的部分。我們觀察到半導體產業已被年輕人視為是傳統的產業，不願意投入，但半導體其實是所有科技創新的基礎，沒有半導體就沒有新的科技創新。因此我們也希望能有更多非理工科系及女性能加入半導體產業，尤其是女性其實在數理上的成就並不輸給男性，因此我們鼓勵能有更多的女性能加入我們。

我相信未來全球經濟成長的關鍵是在於科技與創新，因此唯有更多的人才投入半導體產業才有機會帶來更多的創新。

關於曹世綸

1968年生，淡江大學大眾傳播學系、美國紐約市立大學柏魯克分校企管碩士，現為SEMI全球行銷長暨台灣區總裁。