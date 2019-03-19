環保與再生兼顧 城市採礦方興未艾

【作者： 王岫晨】

隨著科技的高速發展，電子產品更新換代的速度加快，產品的生命週期縮短，電子廢棄物（e-waste）的回收利用，成了擺在大眾面前的一個迫切的問題。電子廢棄物再生資源化是全球應對資源危機、環境污染和可永續性發展的重大課題之一。

各國對於電子廢棄物，都有一定的規範。基本來看，電子廢物大致上都是指廢棄的電子電器產品、電子電氣設備及其廢棄零部件、元器件和環境保護單位會同有關部門規定納入電子廢物管理的物品與物質。主要多半是指人們在日常生活中淘汰或報廢的電視機、電冰箱、洗衣機、空調器、個人電腦、手機、數位產品等各種家用電器和電子類產品。隨著網路科技的技術高速發展，電子類產品的更新換代不斷加速，被淘汰的電器和電子產品的數量每年都在大幅成長。

隨著人類對環境問題和固體廢棄物相關管理技術的發展，固體廢物的管理目標也正在向多元化的方向發展。一些國家已經提出將固體廢物的管理統稱為資源管理，固體廢棄物也應作為一種資源來加以管理，其管理的目的除了公?健康的保護之外，還應該包含資源利用的最大化、環境影響、成本削減等多元化內容，並在最終能夠實現環境、資源、與經濟的平衡原則。

電子產品回收的重要性

由於沒有更令人安心的回收選擇，75％使用者選擇將舊電子設備繼續存放在家中。其他人則選擇將電子廢棄物丟出家門，並正式走上『被回收』一途。

隨著新一代的電子設備紛紛以更低廉的價格問世，讓消費者獲得更大的利益，可以以更低的成本來購置最新功能的電子設備。然而，電子產業的這種爆炸式的產品增加數量，將導致電子產品壽命終止（EOL）或電子廢物的問題迅速升級。在垃圾掩埋場或基礎的回收作業中，有毒物質將會從這些舊電子設備釋放到環境中。

正因為電子垃圾不斷增加，隨之而來的是市場對於有效電子產品回收計劃的需求。根據世界經濟論壇2019年一月所進行的一份報告指出，電子廢物現在仍是全球成長最快的廢物流，2018年的廢物流量約為4850萬噸。

圖一 : 雖然近100％的電子廢棄物是可回收的，但目前電子廢棄物的回收狀況並不樂觀。 分享 facebook

到目前為止，人們仍在尋求有關電視回收，以及電腦回收相關程序的經驗，這些經驗將能幫助他們更有效地擺脫不需要的電子設備，同時最大限度地降低廢棄電子產品中數據資料被盜用的風險。

電子產品的安全回收問題，越來越受到政策制定者、相關業者與消費者的關注。這樣的趨勢是好消息，因為許多消費者仍然不確定如何安全地處理舊電腦、智慧手機或其他電子設備。根據一份報告顯示，由於沒有更令人安心的回收選擇，有將近75％的使用者，選擇將舊電子設備繼續存放在家中，這似乎也是一種處理方式。然而在此同時，其他人則選擇將電子廢棄物丟出家門，這些被丟棄的電子廢棄物，也將正式走上『被回收』一途。

什麼是電子廢物

圖二 : 世界各地廢棄電子設備，會被貧窮的工人徒手處理或焚燒。這對健康產生了巨大的影響，並造成了無法估計的嚴重污染。 分享 facebook

這些EOL的電子設備，也稱為電子廢物和電子廢料，包括諸如過時的電腦設備、立體聲系統、電視和智慧手機之類的物品。這些東西通常可以翻新或回收，但仍然有很多東西的下場是被送往垃圾掩埋場。令人驚訝的是，全球只有20％左右的電子廢物被正式回收，其餘80％通常是被焚燒或傾倒在垃圾掩埋場中。

根據世界經濟論壇指出，世界各地數千噸的廢棄電子設備，會被世界各地最貧窮的工人徒手處理或焚燒。這種最原始的城市採礦形式，對人們的健康產生了巨大的影響，並造成了無法估計的嚴重污染。 在美國，電子廢棄物的回收率約為25％，大部分電子廢物都是往海外運輸並進行處理。

為什麼電子產品回收很重要？

豐富的原始材料來源：國際上，只有10～15％的電子廢物中的黃金成功回收，其餘的則丟棄了。比較諷刺的是，根據聯合國報導，電子廢物含有的貴金屬，估計比從地下礦石開採所能得到的還要豐富40至50倍。

固體廢棄物管理：由於電子產業的成長快速，加上產品生命週期短，導致固體廢棄物的產生數量迅速升級。

有毒材料：由於舊的電子設備含有鉛、汞、鎘和鉻等有毒物質，因此必須進行適當的處理以確保這些材料不會釋放到環境中。它們還可能含有其他重金屬和潛在有毒的化學阻燃劑。

國際危險廢物：電子廢物明顯失控地流向那些廉價勞動力和原始回收方法的地區與國家，導致暴露於毒素中的居民面臨健康風險，這是一個值得全球關注的問題。

電子廢物回收事實和數據

圖三 : 電子廢物是一種特別豐富的貴金屬來源，其密度比天然礦石豐富40至50倍。 分享 facebook

雖然近100％的電子廢棄物是可回收的，但目前電子廢棄物的回收狀況並不樂觀。可以從電子廢棄物中回收的物品包括塑料、金屬和玻璃等成分。根據統計，目前只有約15～20％的電子廢棄物被回收利用。電子廢棄物的現況有多嚴重呢，我們可以透過一份調查來看出端倪。根據美國環保署最近的一份報告，我們每天都要透過回收，或者以垃圾掩埋與焚燒的方式，來清除超過416,000台行動設備和142,000台電腦。而美國環保署的報告則指出，每年約只有8％的手機，17％的電視和38％的電腦被回收利用。

美國環保署的另一份報告顯示，透過回收100萬部手機，約可以回收超過20,000磅的銅、20磅的鈀、550磅的銀和50磅的金。而回收100萬台筆記型電腦可以節省足夠的能源來提供3,657個美國家庭一年的用電需求量。與垃圾掩埋場或焚化爐處理相比，重複使用或回收電腦，每10,000噸電腦廢物的處理工作，每年可創造約296個工作機會。

下面是一些與電子廢棄物回收相關的數據：

‧ 手機含有大量貴金屬，如金和銀等。美國人每年扔掉價值約6000萬美元的白銀和黃金。

‧ 根據美國環保署的說法，電子廢物中過量的鉛如果釋放到環境中，可能會對人體血液和腎臟，以及中樞和周圍神經系統造成嚴重損害。

‧ 每年全球約有10億部手機和3億台電腦投入生產，而全球電子垃圾的數量則每年成長約8％。

‧ 美國所產生的大約80％電子廢物都出口到亞洲，這是一個備受爭議的貿易流。

電子產品回收和貴金屬回收的重要性

圖四 : 電子廢物明顯失控地流向那些廉價勞動力和原始回收方法的地區與國家，導致暴露於毒素中的居民面臨健康風險，這是一個值得全球關注的問題。 分享 facebook

常重要，這有助於消除有毒廢棄物。在美國，每年約有440萬噸報廢和二手電子產品被回收。它提供的資源比挖掘原始材料更為豐富。實際上，從一噸公噸舊電腦中提取黃金的黃金量，約等同於從17噸礦石中所提取的量。

電子廢物是一種特別豐富的貴金屬來源，其密度比天然礦石豐富40至50倍。每年有超過320噸的黃金和超過7,500噸的白銀用於製造新的電子產品。其結果是，在這些設備中儲存了超過210億美元的貴金屬、價值160億美元的黃金和價值50億美元的白銀。當然，除非他們能被回收，不然都將變成垃圾。透過回收利用這些金屬和塑料的碳足跡，也遠小於從原始礦場所生產出相同材料的碳足跡。目前回收的方式大致可以透過以下的方式來實現。

‧ 促進回收設計的政策

‧ 提高電子廢棄物回收率的政策和激勵措施，鼓勵公眾回收其壽命已經結束的電子設備，而不是將其儲放在家裡。估計有75％的報廢設備將可被列入清單

‧ 防止電子廢料出口到回收效率過低的國家

‧ 投資更好的回收方式，以確保不同國家都可以做到最有效率的回收。

這些貴金屬的回收不是小問題。雖然現代化的回收設施可以回收高達95％的黃金，但在發展中國家，採用的原油拆解製程可能只能回收這種貴金屬的50％。

整體來說，目前電子廢棄物的回收率都還算是非常低。例如，一整年只有約8％的手機被回收，以及17％的電視和38％的電腦被回收。由於回收者沒有足夠的設備找到回收者的方式，這使得電子廢棄物中的所有黃金回收率僅為10％至15％，其餘的都丟棄了。這種超低回收率使得相關人員必須透過更積極的措施來提高寶貴資源的回收率。