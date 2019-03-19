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面板回收六工法 工研院助廢液晶回用原製程

2019-03-19 15:28CTimes零組件

【作者：施莉芸】

現在多數消費性電子產品所採用的顯示技術－液晶，研發歷史至今已超過百年，據統計，台灣每年須處理約8000公噸的廢液晶面板，目前回收來源主要包含製程中的不良品與電子廢棄物中的液晶兩類。

不過要處理一塊面板，除了要先將兩塊玻璃基板分開，還須把其他材料排除，才能將液晶萃取出來，早期因缺乏處理方法，因此大多都僅能以掩埋，或將玻璃碾碎作建材用。

過去這些廢液晶面板大都以掩埋或物理處理去化，然而，由於液晶主要由苯環、環己烷、氧、氮和鹵素所構成，且液晶面板玻璃為具高耐酸、耐化性的無鹼玻璃，若直接將其掩埋於土讓中，一來容易對環境造成危害，同時因為液晶封存且附著於兩片玻璃基板內，亦會造成玻璃基板的再利用途徑受限；二來液晶礙於專利，也只能仰賴國外進口。

工研院材化所應用化學組化學分析室研究組任呂健瑋指出，無論透過掩埋或物理處理去化，都無法將面板中會對環境造成危害的液晶或重金屬去除，因此不僅處理廢日益攀升，更將造成環境汙染。

基於環保及經濟考量，做為高單價化學品，雖然液晶材料僅占面板生產成本3%，不過若將液晶面板中的液晶「回收再利用」，把廢棄的液晶經處理後，重新導入製程，不但能夠降低成本支出，更解決廢棄物處理的問題。

工研院研發6道程序 有效處理各類面板

圖1 : 將廢液晶面板送入設備中進行液晶回收萃取。（source：工研院提供）
圖1 : 將廢液晶面板送入設備中進行液晶回收萃取。（source：工研院提供）
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由於液晶在不同規格面板上，所使用的液晶配方都不同，呂健瑋指出，這套系統依據廢液晶面板的結構及其材料特性，規劃各材料取出的先後順序，並設計出分離、萃取、純化、萃洗、濃縮和改質等6道程序。

透過連續式液晶萃取、液晶調配及液晶純化等程序，可將液晶、銦和玻璃自廢液晶面板中取出、純化並再利用。其中，液晶純度可提升至9N的新品規格回用於原製程；銦初步濃縮至30％，後續可再精鍊作為銦靶材的原料；玻璃則改質為可用以吸附重金屬的奈米孔洞玻璃吸附材料，對多種金屬離子之吸附量達50 mg/g 以上。

呂健瑋指出，無論透過掩埋或物理處理去化，都無法將面板中會對環境造成危害的液晶或重金屬去除。

呂健瑋指出，純化後之液晶可回用於原製程，再製作成液晶顯示器或液晶智慧窗；銦可再精鍊製成靶材；玻璃則可做為綠建材，或改質為奈米孔洞玻璃吸附材料用於重金屬吸附。

呂健瑋表示，以8000公噸廢液晶面板而言，透過工研院的廢液晶面板再利用處理技術，不僅不會產出廢棄物，反而可產出約8公噸的液晶、800公斤的銦和約7200公噸的奈米孔洞玻璃吸附材料。其中，製程不良面板中液晶的回收率>99%，更重要的是純化後的液晶可回用於製程。

他指出，為加速將這項技術落實業界，工研院也建構廢液晶面板再利用處理試產線，包含噸級面板破碎系統、噸級連續式液晶萃取系統、公斤級液晶純化系統、噸級銦萃取及濃縮系統及玻璃改質系統等商用級設備。每日可處理3噸液晶面板，並產出3公斤液晶、0.3公斤銦和約2700公斤綠建材或奈米孔洞玻璃吸附材料，其餘有機廢料可藉由燃燒作為能源回收。

圖2 : 「廢液晶面板再利用處理系統」可以回收廢液晶碎片（左一）中的液晶（右二）...
圖2 : 「廢液晶面板再利用處理系統」可以回收廢液晶碎片（左一）中的液晶（右二），玻璃回收後進一步製作成工業廢水吸附劑（右一）。（source:工研院提供）
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工研院目前也將這項技術技轉群創，並建構不良面板處理中心，協助該廠進行場內不良品的再利用處理。呂健瑋補充，後續工研院將持續推廣此技術至國內其他面板廠，將國內製程不良面板以零廢棄全再利用的模式高值去化。至於市售報廢面板方面，工研院亦與國內廢電子電器暨廢資訊物品處理業合作，期望可徹底解決廢液晶面板衍生的環境汙染問題。

延伸閱讀－玻璃奈米孔洞吸附材料

傳統重金屬廢水處理多使用吸附劑法、離子交換樹脂法以及化學混凝法等三種。工研院將廢液晶面板分離出的玻璃改質，在玻璃表面創造奈米孔洞結構，產生極佳吸附機制。

玻璃奈米孔洞吸附材料與上述三種處理方式相比較，具下列三項特點，使其適合用以處理國內大量的含銅電鍍廢水。

1. 玻璃奈米孔洞吸附材料對重金屬離子的吸附效能高，且具有極佳的耐酸性，廢水處理前不須進行酸鹼中和的前置作業，處理後不會產生淤泥；

2. 重複利用性高，可重複使用20次以上；

3. 吸附於玻璃奈米孔洞吸附材料之重金屬可經脫附後再利用，吸附處理後不含重金屬的廢水則可變成製程水再利用。

2019年3月(第329期)綠色廢電子回收技術
2019年3月(第329期)綠色廢電子回收技術
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零組件雜誌以「全球中文文化性」為編輯觀點，來報導相關電子零組件之設計應用、生產製造與行銷通路，是一份提供電子零組件完整解決方案的產業知識媒體。

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