美夢成真！ 安得烈學藝競賽讓孩子站上展藝舞台
中華安得烈慈善協會日前在台北中正紀念堂舉行「第11屆全國學藝競賽」頒獎典禮，逾百位得獎學生與家人齊聚，共享榮耀。其中，新北市埔墘國小五年級的黃紀方，一口氣在作文、書法、硬筆書法三個類別拿下優選，不僅創下大會紀錄，也讓現場其他得獎者驚呼：「好厲害！」
安得烈理事長張德明表示，協會每年舉辦學藝競賽，就是希望提供孩子舞台，讓才能被看見。他勉勵學生：「參加就是勝利，要勇於嘗試，因為你不知道自己將來會變成什麼樣子。」即使沒有獲得預期的獎項也別氣餒，持續努力就能有所成長。前國安會秘書長高華柱則提醒學生，發展才藝之餘，也要重視品格，讓個人品性與作品相互結合，透過文化涵養提升自我。
主辦單位表示，今年共收到1996件參賽作品，經兩階段評選，選出150件得獎作品。今年除原有的繪畫、作文及書法類外，首度增設硬筆書法類。過去最多曾有選手同時獲得兩項優選，今年黃紀方一舉拿下三項，寫下競賽新紀錄。
黃紀方興趣廣泛，除了作文、書法及繪畫，也是台北愛樂種子的大提琴手，並擔任學校醒獅團鼓手。他表示，這次報名三個類別，沒想到作品都獲得肯定，得知獲獎時既驚訝又開心。他說：「得獎讓我更有自信，可以繼續去做喜歡的事。」
高師大美術系的張惟瑩獲得書法類10至12年級組特優。她國二時為了讀美術班開始學書法，起步較晚卻深深著迷，尤其喜歡毛筆在宣紙上寫出流暢線條與豐富墨色的感覺。這次獲得第一名，讓她又驚喜又感動，也更有信心繼續投入書法創作。
台中市鹿寮國中二年級學生王呈洋獲書法類優選。他曾與爸爸到中正紀念堂看展覽，當時便希望有一天自己的作品也能在這裡展出。得知比賽得獎作品將於中正紀念堂展出後，更堅定他的參賽決心。獲獎後，他開心地說：「美夢成真了！」
王呈洋從國小三年級開始學書法，初期因為字寫不好想放棄。如今獲獎，他慶幸當初有堅持下去。他感謝安得烈提供展現專長的舞台，也期待明年再次參賽。
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●安得烈「第11屆全國學藝競賽」公益畫展共展出 150 件得獎作品，實體展於中正紀念堂三樓藝廊展至12月21日；線上展則可至聯合報教育官網「聯合學苑」（https://udncollege.udn.com/chaca11/）瀏覽。
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