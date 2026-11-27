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師持鐵尺傷學生腿遭控體罰 校方駁：敲桌維持秩序不慎揮到
高雄市中正高中國中部傳出疑似體罰事件，有家長投訴，國二學生上生活科技課時，曾姓老師疑似情緒失控持鐵尺打傷學生；校方解釋，當時學生上課遲到、又在課堂喧鬧，老師拿鐵尺敲擊桌面維持秩序，過程中不慎揮到學生大腿，否認體罰。
事件發生在上周四，中正高中國中部二年級某班級上生活科技課時，曾姓老師疑因情緒失控，拿起鐵尺打傷學生大腿內側留下傷痕，引起家長不滿教師管教方式及學生在校安全疑慮。
校方指出，當天是國二體育班的生活科技課，學生上課遲到、在課堂喧嘩，語氣也較不客氣，曾姓老師為了維持上課秩序，拿起教學用鐵尺敲擊桌面，未料揮動鐵尺時不慎碰到其中一名學生的腿部。
校方強調，曾師絕非持鐵尺打學生，也沒有體罰或懲罰的意圖，獲悉事件後，第一時間完成校安通報，並由學務處及輔導室介入，主動關心學生身心狀況及聯繫家長，目前學生每天都有正常到校上課。
當事學生家長已接受老師說明，不過為求事件處理周全，仍安排今天下午由校長、各處室主任及任課老師與家長面對面座談，也提醒教師維持課堂秩序，務必更加謹慎，避免類似意外再發生。
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