為縮短城鄉教育資源差距，落實大學社會責任與文化平權理念，中原大學商學院自 2026 年 9 月起，攜手文曄基金會、日電貿公司及南投水里迦南全人關懷協會，共同推動偏鄉遠距視訊伴讀計畫，成立「日電貿南投學堂」。由文曄基金會統籌計畫營運與資源整合、日電貿公司提供企業認養支持、中原大學商學院投入大學生志工服務，並由南投水里迦南全人關懷協會提供在地學童照顧。透過基金會、企業、大學及在地社會福利機構四方協力，建構跨越城鄉的教育支持網絡，讓閱讀與陪伴不受地理限制， 為偏鄉學童創造更多元的學習與成長機會。

文曄基金會王明全執行長、日電貿公司藍婉菁資深處長、中原大學商學院張敏蕾院長及水里迦南基督教會方榮一牧師共同出席相見歡活動，攜手支持偏鄉教育。圖／中原大學商學院提供

文曄基金會、日電貿公司、中原大學商學院及南投水里迦南全人關懷協會四方攜手推動偏鄉遠距視訊伴讀計畫，於國立自然科學博物館舉辦「日電貿南投學堂相見歡」活動。

自計畫啟動以來，中原大學商學院學生志工每週三下午以線上視訊方式與南投水里的學童進行一對一伴讀，藉由閱讀、故事分享及生活交流，逐步建立彼此的信任與情感連結。今年（2026）11 月 21 日雙方更進一步展開面對面實體交流，讓彼此互動更加升溫，聯繫更加緊密。文曄基金會王明全執行長、日電貿公司藍婉菁資深處長、中原大學商學院張敏蕾院長及水里迦南基督教會方榮一牧師也共同參與當日活動。

南投水里學童們以活潑的拍手歌迎接志工哥哥姊姊，展現多元族群文化特色。圖／中原大學商學院提供

平時隔著螢幕互動的志工與學童，終於有機會面對面相認，現場洋溢著歡笑與喜悅。來自布農族、阿美族、泰雅族、賽夏族及鄒族等不同族群的學童，也帶來充滿活力的拍手歌，展現多元文化特色。午餐後，志工與學童分組探索科博館，

將線上閱讀延伸至實際生活中的探索與學習。透過持續性的伴讀服務與實體交流，不僅有助於拓展偏鄉學童的學習視野、培養閱讀興趣與自信，也讓大學生在服務過程中提升溝通能力、同理心及多元文化理解，實踐教學相長的教育價值。

中原大學商學院張敏蕾院長表示，中原大學以全人教育作為辦學理念，在傳授專業知識的同時，亦重視學生的品格培育與社會責任，鼓勵學生走出校園，將課堂所學轉化為回應社會需求的實際行動。自 2016 年起，企管系李明彥老師帶領學生於苗栗卓蘭創立「雙連梨社會企業」，透過創新商業模式協助在地小農提升收益，並將三成收益捐助當地雙連國小，協助守護一度面臨廢校危機的偏鄉小學，進一步推動教育永續、地方創生及產業永續發展。其後，資管系廖秀莉老師

帶領的「泰空曼遊」國際志工團隊，則將服務足跡拓展至海外，十年來持續深耕泰國坤敬，結合資訊科技專業與 AI、VR 及程式設計等課程，協助當地學生提升數位應用能力，深化跨國教育與文化交流。

中原大學商學院志工學生每週三下午透過視訊科技與南投學童進行一對一伴讀，讓閱讀與陪伴跨越城鄉距離。圖／中原大學商學院提供

中原大學商學院志工學生每週三下午透過視訊科技與南投學童進行一對一伴讀，讓閱讀與陪伴跨越城鄉距離。圖／中原大學商學院提供

文曄基金會王明全執行長亦於現場分享，文曄基金會自 2014 年成立以來，始終秉持「讓善意溫暖照亮每個角落」的初心，在楊明記董事長的長期支持下，基金會積極發揮專業與熱忱、拋磚引玉，透過推動「遠鄉視訊伴讀計畫」，以視訊為遠方的夢想搭建知識橋樑，串聯企業與志工力量深耕偏鄉，用穩定的閱讀與陪伴溫暖孩子的成長日常，成為弱勢群體關鍵時刻的重要推手，為孩子撐起一片光亮。

中原大學商學院從在地關懷、國際志工服務，到今年加入文曄基金會長期推動的偏鄉遠距視訊伴讀計畫，持續透過跨域合作，將教育資源延伸至不同場域，培養兼具專業能力、人文關懷與社會責任感的商管人才。未來，商學院將持續推動多元社會服務與跨界合作，讓學生在付出與陪伴中學習成長，將社會關懷融入教育實踐，共同為偏鄉教育、文化平權及社會永續發展貢獻心力。