高雄校園營養午餐食安連環爆，繼高雄高工營養午餐驚見蟾蜍、國光中學爆出食安爭議後，左營海青工商也遭學生控訴，午餐頻頻出包，吃到蟑螂、塑膠片、菜瓜布，連草莓盒內都出現菸灰；校方今回應，已暫停原廠商供餐，若調查有違失，不排除解約。

學生在Threads發文爆料，海青工商營養午餐不同科別、班級接連出包，從張貼照片可見，有人從餐點挑出整隻蟑螂，用叉子叉起炸物，上頭黏著疑似透明塑膠片，還有人反映飯裡混入菜瓜布、碗底黏小蟲。

也有班級發現餐後水果草莓盒內出現疑似菸灰的黑色粉末，另有學生拍下麵條發霉，忍不住抱怨：「這樣的午餐怎麼讓學生放心吃？」

校方今天說明，針對學生反映營養午餐問題，因涉及一級汙染物與病原傳播疑慮，已於昨日第一時間決議，今天暫停原廠商供餐並啟動應變機制，改由協力廠商提供餐盒以維護用餐安全，並移交午餐委員會依契約規定進行審查處置。

昨天下午學校立即主動通報衛生局，衛生局人員已到校稽查，除針對學校用餐環境、處置流程與驗收紀錄進行觀察外，採集樣品帶回檢驗，依食品衛生安全管理法實施相關規定處置。

校方強調，與廠商合約依政府採購法簽訂契約，亦受學校衛生法規範，若調查確有違失，不排除依法採行解約處分，至於後續供餐將視今天學生用餐狀況滾動式調整，將以最高規格為全體師生食安嚴格把關。

草莓出現疑似菸灰的黑色粉末。圖／取自Threads