為提升學童的學習環境品質，新北市議員陳偉杰積極為淡水區竹圍國小爭取經費，協助校方汰換老舊課桌椅。這次的更新計畫涵蓋全校五、六年級高年級學生以及分校學童，要讓孩子們能夠擁有安全、舒適且符合人體工學的全新學習設備。

竹圍國小校長林愛玲表示，竹圍國小原本五、六年級所使用的課桌椅，自民國87年購置以來已沿用長達二十多年，設備相當老舊。非常感謝陳偉杰議員的大力奔走與協助爭取，讓全校高年級及分校的小朋友都能迎來全新的課桌椅，在擁有如此優良的新設備後，必定能幫助孩子們在課堂上更加專注，學習表現也能更上一層樓。

新北市議員陳偉杰指出，全校的小朋友都應該擁有優質的學習硬體，這次特別針對竹圍國小高年級與分校學生優先進行課桌椅的購置與更換。新購置的課桌椅在發放時，也將貼心依照每位同學的身高比例進行配比調整，期望讓孩子在日常課堂學習時能感到更加舒適。陳偉杰也強調，未來對於校內其他仍需協助改善的部分，團隊將會持續努力爭取資源，期盼竹圍國小的學童們都能在快樂、愉悅的環境中成長，藉由全新的課桌椅讓學習之路更加順利。