澎湖講美國小棒球隊校車使用已達30年，教育部以專案補助新購，今天由行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑代表教育部轉贈，也展現對離島基層體育的重視。

行政院南部中心副執行長顏子傑今天代表教育部致贈全新校車，由講美國小校長張宏宇代表接受，另外縣政府教育處副處長李靜嵐也在場見證。

張宏宇表示，學校原有一輛廂型校車，使用至今已長達30年，設備老舊已不堪使用，今年5月間，教育部次長張廖萬堅前往視察時得知，也應允全力協助解決，教育部長鄭英耀決定以全額專案方式補助，讓學校和少棒隊有一輛全新的校車，方便學校作為對外比賽的交通工具。

講美國小表示，這部全新的校車不僅大幅提升了小球員們上、放學與日常練球的交通安全，更承載著各界對離島體育的期許，未來孩子們在追逐棒球夢的道路上將更無後顧之憂，並會帶著這份來自各界的愛與支持，在球場上持續發光發熱，為澎湖爭取最高榮譽。