為深化全民國防教育，讓青年學子認識國軍任務與國防事務，陸軍台東地區指揮部今配合教育部台東縣聯絡處，結合公東高工、台東體中及台東高中，舉辦高中生實彈射擊體驗活動，共有501名學生參與。不少女學生也是第一次接觸真槍並實際射擊，既緊張又興奮，直呼體驗過後，才更能體會軍人的辛苦。

一名女學生分享，第一次拿到真正的槍枝並進行射擊，當下確實受到不小震撼，既害怕又興奮，透過這次難得的體驗，不僅感受到實彈射擊與平時想像的不同，也讓她進一步了解軍人平日訓練與執行任務的辛勞。

帶隊老師表示，透過實際射擊體驗，學生不再只是從課本或課堂宣導認識國防，而是能親身感受國防訓練的過程，也進一步理解全民國防不分男女，是每一位國民共同的責任。此外，藉由活動認識兵役制度，也有助於學生思考未來人生規畫，建立更完整的國防觀念。

陸軍台東地區指揮部表示，青年學子是國家未來的重要力量，希望透過實彈射擊體驗及多元宣導活動，使學生了解國軍任務與國防建設的重要性，培養關心國家安全、支持國防事務的正向態度，讓全民國防理念向下扎根。