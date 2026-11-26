彰化縣大城鄉潭墘國小自112學年停招，反廢校聯盟贏得最高行政法院判決勝訴，潭墘村長柯志憲今天帶領村民到縣政府，要求縣政府116學年復校。教育處表示，縣府尊重判決結果，將依法定程序及現行合併或停辦準則規定，在守護學生學習權益前提下，審慎評估潭墘國小的發展方向。

柯志憲表示，最高行政法院本月初判決，撤銷彰化縣政府112年3月16日停辦潭墘國小的公告及教育部訴願決定，因法院認定，停辦前的專案評估小組沒有依法納入家長代表、學校教職員代表與地方社區人士，違反正當法律程序。

反廢校聯盟指出，112學年度停辦迄今，潭墘學區孩子已在外地讀到第四個學年，經反廢校聯盟詢問，孩子仍希望回到潭墘國小就讀，要求縣政府為潭墘國小編列112學年度經費共1693萬元，這筆錢理應回到潭墘孩子身上，作為復校之用，加速潭墘國小恢復至111學年度尚未廢校前的狀態，包括學校編制、人員與經費，後續規畫也應讓家長、教職員、社區與孩子一起參與，共同讓潭墘國小辦得更好。

教育處表示，針對最高行政法院就大城鄉潭墘國小停辦案的判決結果，彰化縣政府表示尊重，不過，縣府表示，此一判決主要係法院認定當年辦理專案評估過程中，評估小組的組成比例及評估報告文字記載等行政程序面尚有未臻周延之處，並非否定縣府照顧偏鄉學童、優化教育資源的初衷。

縣府強調，所有教育決策的唯一考量，始終是「確保每一位孩子的最佳受教權與群育發展」。面對少子化趨勢，偏鄉小校常面臨同儕互動不足、師資專長受限等實質挑戰，縣府當初啟動整併評估，是期盼透過資源集中，為孩子打造更具競爭力的學習環境。

針對後續處理，縣府將依法定程序及現行「公立國民小學及國民中學合併或停辦準則」規定辦理，並在全力守護學生學習權益的前提下，審慎評估潭墘國小的發展方向。