如今的教育現場面臨嚴峻挑戰，讓不少第一線教師深感無力。一名擔任國中國文代理教師的網友在Dcard發文透露，自己任教邁入第2年，今年帶到的學生不僅國文能力極差，連「烏」與「鳥」都分不清楚，課堂上更頻頻抱怨國文無聊、不想寫字；面對班級段考成績墊底與進度趕不完的雙重壓力，讓她每天備課備到頭痛。

原PO以「真的有老師上課不無聊嗎」為題發文指出，今年這屆學生的語文基礎十分薄弱，連基本的「蝴蝶」、「道德」等國字都寫不出來，每天都在問「老師我可以寫注音嗎？」，背誦與閱讀理解更是慘不忍睹，甚至有許多人作文直接交白卷或只寫幾行。

她也反省是否是自己的教學方式出了問題，原PO稱目前上課主要帶學生閱讀課文、補充國字注音與字義、整理語意重點和文章架構，再講解修辭，但光是完成這些內容就常常趕不及進度，幾乎沒有時間安排討論或其他活動，通常只能趕完一課、考試，再接著教下一單元，作文教學也難以兼顧。

面對學生整天喊著「國文好無聊、不想背、字好多」，以及所帶班級段考成績屢屢墊底，原PO自責之餘也感到無比挫折。她坦言每天忙於備課導致完全沒時間唸書，向校內資深老師請教，卻常得到「經驗太少，多教幾年就好」的回應，讓她倍感灰心，只好上網求助各科老師傳授能吸引學生的教學秘訣。

貼文一出，立刻引起許多網友共鳴，「我也有同感，一個班只有個位數的同學在認真上課，教得好心累」、「國中上課有一半是在管秩序吧，不要寫錯、講錯或抄錯，基本上就很厲害了」、「我自己代國中的課也這樣，明明現在教的國小六年級國字注音都特別要求，怎麼一些國中生反而給人感覺連國小生都比不上」。

還有不少同業分享教學經驗，「每一個課文小片段都可以跟生活、時事、他們每天發生的事情扣合，講到他們有興趣的再接課文，課程的節奏要掌握好，也不要完全被這個牽著走」、「多講一些典故、古人八卦，例如韓愈是否真的有花柳病、李煜的大文豪心境再到亡國之痛等等」、「其實上課有趣也不等於學生就都學會，並且考試會答對啦。但如果你是希望先做到『學生願意多花心思在你的國文課上』的話，盡量要讓課程內容和學生生活經驗連結，甚至是網路梗也可以」、「其實最一開始的話，都是以模仿為主，可以去旁聽前輩們的課程，先照抄，盡可能做到90%一樣，慢慢越來越熟悉後逐漸內化，發展成最適合你自己的教學方式」。