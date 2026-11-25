柏村國小今天舉行「老幼共融大樓動土奠基典禮」，縣長陳福海主持動土，縣府斥資1億2,300萬元，將興建二層樓現代化教學大樓，並重建操場跑道，預計806個日曆天完工；未來不僅提供幼兒更安全、舒適的學習環境，也將引進社區長者參與共學，讓校園從單純的教育場域，轉型為連結幼兒、長輩與社區的世代交流平台。

柏村國小目前幼兒園設有幼幼班至大班共4班、66名幼生，國小部一至六年級116人，全校共182名學生，學生人數維持穩定，近年學校積極推動老幼共學課程，並發展桌球、足球、田徑及豎笛、鑼鼓、美術等多元活動，在各項競賽中屢有亮眼表現。此次老幼共融大樓興建，也象徵縣府將照顧長者、扎根幼兒教育的政策，進一步落實到校園建設。

工程規劃興建一棟二層樓鋼筋混凝土建築，總樓地板面積1427.28平方公尺，設置幼兒園4間教室、幼兒活動中心、健康中心、廁所及社區共融教室，另興建廚房一棟，並拆除重建既有操場跑道。工程採兩階段施工，第一階段完成新大樓興建及幼兒園搬遷，第二階段再拆除舊幼兒園校舍及施作操場跑道，降低施工對學校日常運作的影響。

這項工程最大特色在於打破傳統校園空間界線，設計以「保留自然、動線安全、空間共融」為主軸，結合既有樹木、戶外遊戲空間及自然地景，營造適合幼兒探索、遊戲與學習的環境；未來也將透過共融教室，邀請社區長者走進校園，分享生命故事、生活經驗，陪伴孩子成長，讓幼兒學習尊重與關懷，長者也能藉由參與活動延續社會連結，實踐世代共好。

柏村國小指出，學校配合縣府扎根零歲教育計畫，從114學年度起與料羅社區合作推動老幼共學，長輩與孩子在互動過程中，對三棘鱟產生好奇，進而由當時許雪芳校長帶領團隊共同製作《大海裡的翻跟斗～鱟》繪本，成為老幼共學的具體成果。當時師生與社區便期待有一處能讓不同世代持續交流的空間，如今終於透過新大樓興建逐步實現。

動土典禮由陳福海主持，立委陳玉珍辦公室主任董志謀、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、教育處長黃雅芬、工務處長陳家輝、金湖鎮長陳文顧、吳佩雯議員及地方各界人士出席，典禮由幼兒園學童活力演出揭開序幕，接續由豎笛團及歌唱優勝學生帶來表演，並由設計建築師初家怡說明工程規劃，最後在奉香祈福及動土儀式中，祈願工程順利、師生平安。

柏村國小今天舉行「老幼共融大樓動土奠基典禮」，與會貴賓一起主持動土。記者蔡家蓁／攝影

柏村國小今天舉行「老幼共融大樓動土奠基典禮」，縣長陳福海致詞表示，此次老幼共融大樓興建，也象徵縣府將照顧長者、扎根幼兒教育的政策，進一步落實到校園建設。記者蔡家蓁／攝影

柏村國小今天舉行「老幼共融大樓動土奠基典禮」，縣長陳福海率領貴賓一起上香祈福。記者蔡家蓁／攝影