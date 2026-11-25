因應竹竹苗地區高中就學需求增加，教育部自113學年度起逐年擴大當地國立高中招生量能，目標至116學年度，全區核定新生科班達65班，提供2261個招生名額。教育部長鄭英耀今天前往新竹女中、新竹高中及陽明交大附中視察，了解各校增班規劃及校舍、教學設備等整備情形。

教育部表示，各校將依規劃逐年增班，其中新竹高中自116學年度起增班2班，提供70個招生名額；陽明交大附中自113學年度起增班1班，116學年度再增1班，合計提供70個名額；新竹女中則預計自117學年度起增班1班，提供35個名額。

在校園空間及經費整備方面，教育部已推動「新（整）建竹竹苗公立高級中等學校校舍計畫（114至118年度）」，自114年起逐年協助國立及縣市立高中增建教學空間、充實設備，並適度調整班級數。各校也將依增班需求盤點校園空間，規劃教室調整及改善學習環境。

鄭英耀表示，教育部將持續協助地方及學校盤點招生需求與教育資源，適時調整高中增班，提供學生就近入學選擇，保障受教權益。

至於各校特色，新竹女中創校逾百年，持續發展數理、語文及美術等多元領域，透過資優教育、多元選修、國際交流等課程活動，提供學生探索興趣的機會；新竹高中則深耕科學、語文、音樂、美術及體育等領域，藉由跨領域課程、探究實作及自主學習，拓展學生學習視野。

陽明交大附中前身為竹北高中，於114年8月1日改隸，致力推動自導式學習，培育竹苗大矽谷人才，發展兼具品格涵養、國際視野與本土情懷的學校特色。

教育部長鄭英耀視察新竹高中，了解增班規劃及相關準備工作。圖／教育部提供