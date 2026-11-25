台中市烏日區光德國中「德藝館」活動中心今落成啟用，同時還獲國家卓越建設獎最佳規畫設計類「金質獎」肯定。市長盧秀燕表示，未來全校師生不論進行大型集會、才藝表演、體育訓練皆能免除日曬雨淋，享有更佳的學習與活動環境。

盧秀燕說，光德國中近30年沒有禮堂使用，烏日區九德國小、旭光國小及烏日國中過去也曾面臨缺乏禮堂相關設施的窘境。隨著市府推動「給孩子一個禮堂」計畫，多所學校已動工並陸續完成興建。她感謝立法院副院長江啟臣、立委顏寬恒及市議員吳瓊華為此案爭取經費挹注、為學子圓夢。

教育局長蔣偉民表示，「德藝館」設置舞台展演區及室內籃球場、排球場、羽球場等多元設施，館名寓意「習德學藝」，期勉光德學子在求學過程中兼顧品德涵養與才能發展，落實德藝雙修的教育理念。

他說，市長盧秀燕秉持教育優先理念，教育預算占市府總預算比重最高，陸續挹注經費推動「給孩子一個禮堂」計畫、「新設學校」、「陪你長大-可調式課桌椅汰換」、「台中有鈣讚2.0」及「免費營養午餐」等政策，提供台中學子優質的成長環境。

教育局說明，「給孩子一個禮堂」計畫推動至今，包括大里區內新國小、太平區東平國小、光正國中、烏日區九德國小、大雅區文雅國小及大里區大里國小等校禮堂，皆已陸續落成啟用。

包括立法院副院長江啟臣夫人劉姿伶、市議員吳瓊華、張家銨和地方人士多人都出席今的啟用典禮。