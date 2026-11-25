國立台南一中迎接創校105週年，甄選「三代一中人」，其中游啓德家族逾一甲子以來出了13名校友，全投入醫療工作或醫學專業學習，11人為醫師，2人還在醫學系就讀。

台南一中今天指出，從1959年畢業的游啓德，到2022年畢業的劉柏暐，游啓德家族在台南一中求學足跡橫跨60多年；游啓德及游啓河是兄弟，先後赴美發展，分別是心臟內科及小兒科醫師，已退休定居美國。

游啓德家族其他台南一中校友，包括聖恩牙科負責人黃啟哲、成大醫院胸腔內科醫師李政宏、新陳代謝內科醫師游新、整形外科醫師游瑞欽、郭綜合醫院院長劉秉彥、高醫骨科醫師劉秉政、台北榮總一般外科醫師方文良及台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師黃韻誠。

年輕一代的劉柏漢是台大醫院醫師，郭子俞及劉柏暐則分別就讀中國醫藥大學及台北醫學大學醫學系。游啓德一門成為家族世代投身醫界的寫照。

此外，施玉杉家族也是「三代一中人」，擁有6名校友。施玉杉畢業於1945年，曾任大成國小教師，長子施仁雄1969年畢業，次子施佳良1976年畢業，2人都是執業醫師。

施玉杉家族第3代長孫施亮宇2010年畢業，次孫施懿倫2013年畢業，也都是執業醫師；外孫王昱鈞2001年畢業，目前任職科技公司。施玉杉家族兩個支系都有祖孫三代就讀台南一中，三代6名一中人，4名醫師，家族成員畢業年度相距68年。

另外，林昭福家族三代4名一中人，成員在公共建設、醫療及電機科技等領域發展。何昭陽家族第1代何昭陽曾任奇美實業總經理，孫輩目前在台南一中就讀。李漢章家族三代分別投入高鐵建設、醫療服務及醫學專業學習。