嘉義縣六腳鄉蒜南國小廢校後由宏達文教基金會認養，2011年攜手縣府創立「嘉義品格學院」，累計投入超過9500萬元營運經費，服務將近2萬名學童，縣長翁章梁今天出席第107梯次營隊結業典禮，頒發結業證書，同時視察教學空間、宿舍環境及舊校舍耐震補強工程。

教育處表示，嘉義品格學院規畫三天兩夜營隊課程，學生在校舍內學習、用餐及住宿，透過團體生活與活動，培養良好品格及生活自理能力。學院所需的硬體設施、師資延聘與培訓，以及學生教材、交通、食宿及保險等費用，均由宏達文教基金會及認同學院理念的社會資源支持。

學生在結業典禮發表成果，以模擬夜市經營為主題，從商品選擇、店名發想、商品定價、團隊分工到促銷活動，上台分享規畫理念。其他學員互相稱讚，給予正向回饋與鼓勵。學院老師分享，品格教育帶來正向成長，明顯感受到孩子變得更勇於表達，眼神中也多了自信。

翁章梁表示，嘉義品格學院自開辦以來，累計投入超過9500萬元營運經費，服務逾1萬7500名學童，感謝宏達文教基金會及全體師資用心投入，透過課程引導與生活互動，陪伴孩子學習良好品格，為孩子的成長奠定良好基礎。

教育處長李美華說，品格學院2025年起推動品格及SEL社會情緒學習深度結合培育框架，課程聚焦於五大品格、兩種生活態度、一項問題解決技巧，系統性融入SEL社會情緒學習五大核心能力，深化學童自我覺察、情緒調節與人際溝通能力，將品格教育落實日常生活。

院長卓火土說，基金會秉持「人人好品格，彼此尊重與扶持，讓世界可愛起來」的核心願景，希望讓孩子從小認識品格重要性，並將良好品格觀念內化於日常生活，為未來人生奠定基礎，期許學員們結業後相互勉勵，將營隊所學落實於生活中，持續培養良好品格。

嘉義縣六腳鄉蒜南國小廢校活化，成立嘉義品格學院，規畫三天兩夜學生營隊活動。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣六腳鄉蒜南國小廢校活化，成立嘉義品格學院，累計培育近2萬名學童。圖／嘉義縣政府提供