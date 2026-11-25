彰化縣鹿港鎮文開國小西棟教室多處裂縫、滲水、鋼筋外露，有安全疑慮，彰化縣政府自籌1億8252萬元辦理拆除重建工程，規劃18間教室，還設置體育器材室等附屬空間，滿足多元教學需求，並獲校友捐贈孔子銅像一尊，工程預定2028年10月完工。

縣長王惠美主持動土儀式時表示，新校舍坐西朝東，以「迎向晨曦」象徵光明與希望，命名為「迎曦樓」，讓孩子每天都能在充滿朝氣的環境中快樂學習。

王惠美感謝文開國小傑出校友寶元紀董事長蔡其建，再次拋磚引玉捐贈一尊至聖先師孔子像，將孔子提倡「有教無類」、「因材施教」的精神傳承下去，讓文開國小這所百年學校能夠培育出更多的人才。蔡其建董事長在她擔任鹿港鎮長時，寶成集團就支持鹿港龍山寺修建，近期也捐贈伸港福安宮三神像媽祖及千里眼、順風耳神像。

蔡其建表示，他離開母校已長達71年，距上次返校參加校友會也已相隔40年，再次重返校園捐贈「至聖先師」雕像，希望藉由至聖先師的到來，帶動文開國小的藝文風氣，讓校園文化氣息更上一層樓，未來培育出更多傑出人才。

文開國小校長郭木村表示，感謝縣政府投入經費推動校舍重建以及議會議員對預算的支持，更感謝傑出校友寶元紀董事長蔡其建捐獻孔子雕像，讓校園增添教育氣息，期盼全校師生與孩子持續秉持「文武兼修弘聖教，開來繼往育英才」的精神，培育更多人才。

彰化縣政府自籌1億8252萬元辦理鹿港鎮文開國小西棟教室拆除重建工程，規劃18間教室，還設置體育器材室等附屬空間，工程預定2028年10月完工。圖／縣府提供

彰化縣政府自籌1億8252萬元辦理鹿港鎮文開國小西棟教室拆除重建工程，規劃18間教室，還設置體育器材室等附屬空間，工程預定2028年10月完工。圖／縣府提供

彰化縣政府自籌1億8252萬元辦理鹿港鎮文開國小西棟教室拆除重建工程，規劃18間教室，還設置體育器材室等附屬空間，工程預定2028年10月完工。圖／縣府提供