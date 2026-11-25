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台南市關廟國小中央廚房動土 將供餐3校1800名師生
台南市關廟國小中央廚房今天動土，預定投入新台幣3990萬元，將供餐新豐區關廟國中、關廟國小及五甲國小等3所學校共約1800名師生。
台南市長黃偉哲今天主持關廟國小中央廚房動土典禮，工期330天，最快民國116年底完工，經費由教育部和台南市政府共同挹注。
黃偉哲表示，學校午餐是孩子健康成長重要基礎，市府持續改善廚房，並爭取中央經費，完善校園供餐環境。校園午餐首重食安，又要兼顧營養、美味及供餐份量，讓學童吃得健康安心。
教育局說明，關廟國小中央廚房完工啟用後，將供應新豐區3所學校共約1800名師生營養午餐，且透過區域聯合供餐模式，提升廚房設備與供餐效能，逐步改善部分學校仰賴外訂團膳，建構更安全穩定供餐體系。
關廟國小中央廚房位於校門口右側，鄰近文衡路，區隔食材配送與學生通學動線；建築外觀融入關廟鳳梨意象，內部依食品安全管制系統（HACCP）規範規劃生熟食分流，改善通風、採光及排煙設施，並將配置保溫運送設備，維持餐點配送溫度與品質。
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