新北市淡水區天生國小的職務宿舍因閒置超過兩年，加上當地氣候潮濕多雨，內部設施待整理修繕。新北市議員鄭宇恩接獲校方反映後，積極向新北市政府教育局爭取約一百萬元經費補助進行全面整修，並於完工後會同校方前往現場視察，確認整體居住環境已大幅改善。

新北市議員鄭宇恩表示，這次整修工程針對教師的實際生活需求進行全方位翻新，不僅重新鋪設了宿舍地板，更將三間房間、交誼廳、廚房及廁所等空間一併更新。

天生國小校長陳月華表示，這批宿舍過去因缺乏經費整理而閒置，感謝鄭宇恩議員對學校需求的重視與協助，讓原本老舊潮濕的空間蛻變為舒適的居住環境，預計將於明年二月正式開放給校內教職員工申請住宿。

鄭宇恩指出，淡水區部分學校常面臨教師流動率較高的問題，透過提供完善且舒適的宿舍環境，能有效減輕外地教師的通勤與租屋負擔。校方也進一步強調，穩定的住宿空間將有助於留住遠道而來服務的優秀師資，讓老師們能夠安心在淡水在地深耕，進而提升整體教學品質，為天生國小的學童營造更穩定、優質的學習環境。