新北市貢寮區和美國小原有運動場使用近20年，長期受到東北季風、海風、鹽霧及日曬雨淋影響，場地逐漸老舊。為提升學童運動安全及體育教學品質，學校獲教育局補助303萬元，進行運動場整修工程，全面改善校園運動環境，打造更安全、舒適的活動空間。

和美國小校長林雁平表示，這次整修不只是改善老舊地坪，更希望讓運動場成為學校特色的一部分，因此以「海韻逐浪．躍動和美」為設計主題，融入校徽、海豚、海浪及海洋藍色系等元素，呈現濃厚的海洋意象，讓孩子在熟悉的海洋環境中，也能感受到校園空間的活力與特色。

工程除了更新運動場鋪面，也重新規劃籃球及匹克球場地，提供學生更多元的運動選擇及體育課程使用空間。考量學校位處東北角沿海地區，施工設計也特別重視耐候、耐磨及防滑等需求，提升場地使用安全與耐久性，讓運動場能因應沿海氣候環境。

林雁平表示，運動場改善後，不僅能讓學生有更好的體育活動空間，培養規律運動習慣，平日放學後也將開放社區民眾使用，讓學校設施成為社區共享的運動場域，增加居民交流互動的機會。感謝新北市政府教育局支持偏鄉學校改善運動設施，未來也希望透過優質的校園環境，陪伴和美的孩子健康成長，讓學校與社區共同享有運動的樂趣。