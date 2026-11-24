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防災觀念扎根校園 金山公所攜手金美國小辦收容演練
不只是平時的防災演練，災害發生後的避難收容同樣重要。新北市金山區公所近期走入校園，與金美國小合作舉辦避難收容演練，透過不同區域的介紹與實地體驗，讓孩子在互動中學習正確的收容流程，也把防災觀念延伸到每個家庭。
金山區長劉昌松表示，為了讓防災知識向下扎根，金山區公所定期都會舉辨防災演練。而為了要讓防災流程落實的更完整，不只是防災、避難收容的演練也要到位。這次公所就攜手金美國小一起舉辦了一場避難收容演練，讓學生們體驗避難收容的一系列流程。
從收容登記、物資領取到試躺寢區，還有感受避難收容時的醫療與心靈撫慰，最後在金山區公所志工們演繹防災分組分工與災害狀況解除，學生得知可以離開避難收容處所，都相當開心可以安全的返家，雖然只是演練，但是學生們都很專注投入各種演練狀況。
金美國小校長陳癸伶指出，感謝金山區公所準備了這麼不一樣的學習，從一系列的防災知識到有獎徵答，透過趣味的問答，讓孩子們更快速的將防災知識吸收，並且將知識帶回與家人分享，期待備而不用，未來在面臨災害時也可以臨危不亂，冷靜、平安的度過危機。
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