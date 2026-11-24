彰化縣大城鄉潭墘國小自112學年停招，反廢校聯盟贏得最高行政法院判決勝訴，今要求縣政府「別再蹉跎孩子的時光」，將號召村民、學區家長到縣政府請願，要求縣政府116學年復校，別讓潭墘孩子等下去。

潭墘國小反廢校聯盟今表示，最高行政法院於115年11月5日以114年度上字第1號判決，撤銷彰化縣政府112年3月16日停辦潭墘國小的公告及教育部訴願決定，因法院認定，停辦前的專案評估小組沒有依法納入家長代表、學校教職員代表與地方社區人士，違反正當法律程序。

反廢校聯盟指出，112學年度停辦迄今，潭墘學區孩子已在外地讀到第四個學年，在自己村子裡快樂上學的童年就被一紙公文拿走，每天清晨趕車、行經砂石車往來的路段到外村上學、重新適應陌生的同學與環境，這些壓力不該由孩子承受；經反廢校聯盟詢問，孩子仍希望回到潭墘國小就讀，他們的聲音，應該被聽見。

反廢校聯盟訴求，縣政府為潭墘國小編列112學年度經費共1693萬元，這筆錢理應回到潭墘孩子身上，作為復校之用，並盼縣府儘速拿出具體的復校時程，加速潭墘國小恢復至111學年度尚未廢校前的狀態，包括學校編制、人員與經費，後續規畫也應讓家長、教職員、社區與孩子一起參與，共同讓潭墘國小辦得更好。

彰化縣教師職業工會表示，潭墘國小復校面對幾個問題，包括現任縣長任期將屆，復校事宜勢必交給下一任縣長、大城鄉因少子化被評估為未來十大將消失的鄉、復校後的學生人數及未來生源，建議復校朝向特色迷你小校、特色迷你班級等方向經營，避免再被列入評估裁併名單。