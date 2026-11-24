桃園市某國小生2024年於教室玩紙球，不慎撞上室內鋼釘見血並接受手術治療，申姓班導師因此遭咎責核定申誡1次。申不服提告，認為校方2次召開考核會決議不予懲處，卻因校長逕自推翻並變更批示，質疑是否「挾怨報復」具針對性，台北高等行政法院認定申誡處分確實違法，日前判決撤銷。

2024年3月13日，桃園市某國小班級有約10名學生在教室內玩紙躲避球，未料驚傳意外，有孩童受傷見血需動手術治療。

校方調查，申姓導師平日就在教室卻沒制止學生嬉戲，當下也沒及時了解傷勢或陪同去保健室，甚至延遲聯絡家長，未盡導師照顧關懷責任，認為申有班級經營欠佳的具體事實，應予懲處，移由教師成績考核委員會審議。

2024年6、7月間，校方2次召開考核會議，初審及複審均決議不予懲處。後續因校長持不同意見，逕自變更復議結果，改核定申誡1次。

申不服提起行政訴訟。他喊冤，學生平時下課多往操場活動，僅在雨天或佔不到場地時才在教室玩，且當天距開學僅過18天，小朋友幾乎不曾在室內玩紙球，加上他下課時間都在專心批改作業、抄寫聯絡簿，並未察覺學生在講台前玩紙球。

申直言，他過去僅在教室備課時被學生拋接的衛生紙團或布偶打到1、2次，感覺不痛甚至無感；又案發當下目視僅小血滴，他才請2位同學陪同至健康中心，並在放學後聯絡家長致歉與關心。

申認為，此事是因學生跳躍時勾到教室內掛抹布的鋼釘、釘牌，受傷主因應為學校硬體安全缺失及安檢不佳，校方不檢討設施責任，不僅遲至事發後一個月才拆除，還歸咎於導師，相當不公平。

申痛訴，本案經過考核會議初審、複審，原決議結果均為不予懲處，校長卻因他曾檢舉校內多起工程弊案與採購疑點，進而挾怨報復，強行改核申誡1次，已具針對性、違反平等原則，請求撤銷申誡處分。

北高行指出，依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法，考核會議完成初核，應報請校長覆核，校長對初核結果有不同意見時，應敘明理由交回復議；若對復議結果仍不同意時得變更，但須註明事實及理由。

北高行審酌，細究本案校長推翻原因，僅空泛說明「班級經營欠佳有具體事實」，且「案涉當事人毫無悔意」，以此改核定申誡1次，並未具體記載教師構成班級經營欠佳的事由，或解釋為何要變更考核會決議的理由。

北高行直言，另學務主任也證稱，校方平時會透過週會及廣播宣導校園安全，提醒師生不要在教室、走廊奔跑嬉戲，但過去並無教師因學生玩耍受傷而受到懲罰，則為何本案導師須為此負起「班級經營欠佳」的懲處責任，已有疑義。

北高行認定，校長逕行變更批示未詳實載明事實及理由，顯不合法，改核定申誡1次屬有違誤，應予撤銷。仍可上訴。