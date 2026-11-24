新竹市光復高中室內設計科三年級學生石艾玄與陳姿妘參加115學年度全國中等學校家事類技藝競賽，從多所全國公私立學校的激烈競爭中脫穎而出，奪下家事類室內設計組全國第2名金手獎和第6名優勝佳績。 校方指出，選手的培訓過程中非常辛苦，石艾玄對自己的要求較高，也比較容易焦慮，一度瘋狂掉頭髮，但仍鼓勵自己要堅持下去，且對自己有高標準的要求，努力到最後一刻，最終奪得全國第2名。

石艾玄說，小時候會跟父母一起去逛樣品屋，當下就被精美的裝潢和精緻的房屋模型吸引，且父母本身也是做營建及建築相關工作，因此埋下學習室內設計這條路。

光復高中指出，石艾玄國中畢業後進入光復高中室內設計科，學習室內設計相關知能，一點一滴增長專業技術，也對於技藝選手的競賽充滿著憧憬，憑著課堂優異的表現，積極爭取成為代表學校參賽的選手。

另外，光復高中說，陳姿妘從小喜歡看房屋的模型與平面配置圖，也常在腦海中規劃不同的空間配置，因此長大後想朝室內設計發展，完成可以打造自己空間的夢想。高中入學後學習專業課程，在校內技藝競賽中爭取到選手資格，一路認真努力學習，家裡還添購一套製圖設備，陳姿妘在練圖時候家人也在旁一起加班工作陪伴，是她最大的精神支持與鼓勵，比賽最終替自己和學校爭取得佳績。

光復高中表示，兩位選手除了平時在校訓練之外，周六日也額外加強術科，讓自己的技巧能精益求精更進步，且同時有畢業學姊的經驗交流之下也能獲得更多專業的技術和業界的知識，可謂收穫滿滿。培訓過程兩人都能給予對方建議，相互鼓勵、學習，達到相互刺激、良性競爭的效果，團隊合作一起成長，才可以在競賽中得到優異的成績。

另外，指導教師張清幀老師在訓練指導的過程中不辭辛勞，平時雖行政與課務繁忙也能找出時間來指導選手。另外針對歷年試題研究分析，搭配模擬試題的訓練，調整各種表現風格，最後將訓練過程融入比賽模式，一路的苦練才能於全

國競賽中脫穎而出。 獲獎除了肯定學生的學習成長與能力之外，也是對於學校的教學肯定。能在全國為數眾多的優秀選手脫穎而出，一定需要有學校在訓練及比賽期間全力的支持，學校重視每一位學生的技職能力，在階段性課程及分組教學的規劃下，均能習得專業技能，朝適性適才的方向發展。