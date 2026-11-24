勇鷹高教機呼嘯劃過天際，震耳欲聾引擎聲讓學生驚呼連連，從飛行模擬機操作到穿上傘具、挑戰高塔跳躍，都是難得體驗，國立屏東高中攜手屏東市信義國小展開全民國防教育營區參訪，吸引上百名學生參與，走訪營區，認識國軍訓練日常與專業，有高中生更堅定未來從軍志向。

師生先到高雄岡山空軍官校及空軍飛行訓練指揮部，走進國軍空勤人員求生訓練中心，觀摩水中求生訓練，了解飛行員在極端氣候與惡劣環境下的求生方式，並體驗T-34模擬機飛行，近距離參觀勇鷹高教機及AT-3自強號高級教練機，適逢勇鷹高教機在營區上空執行訓練任務，學生大開眼界，驚呼連連。

下午轉往陸軍空降訓練中心，參觀隊史館、傘整連、空投連及傘訓場地面五大課目，其中最讓學生印象深刻的是高塔跳躍體驗。學生穿上厚重傘具裝備，站上高塔，從跨出第一步的緊張，到一躍而下後放聲歡呼，直呼「太刺激了！」

屏東高中學生尹凱毅說，高塔跳躍是難得體驗，更是挑戰自我、突破極限的機會，成功完成挑戰的那一刻，內心充滿成就感。透過系列活動，提早認識國軍，也讓他思考自己是否具備成為軍人的條件，更加堅定未來加入國軍行列的想法，期盼有天能穿上軍服，為國家貢獻力量。

信義國小學生陳柔妘說，目睹飛機起降，讓大家驚呼連連，除了認識國軍官兵的專業與辛勞，營區餐點也讓她印象深刻，期待未來還有機會走進營區。

信義國小校長馮麗珍說，國軍官兵長年堅守崗位，守護國家安全與人民生活，盼透過參訪活動，讓孩子懂得珍惜現有生活，培養感恩之心，增進軍民交流。

屏東高中教官陳冠名說，營區參訪本月17日舉行也是今年度國防嘉年華系列活動最終場，透過高中與國小跨校合作，讓全民國防教育向下扎根，藉由實地參訪與體驗，讓國防教育不再只是課堂上的知識，期盼在孩子心中播下關心國防、守護家園的種子。

國立屏東高中攜手屏東市信義國小展開全民國防教育營區參訪，吸引上百名學生參與，走訪營區，認識國軍訓練日常與專業。圖／屏中教官陳冠名提供

國立屏東高中攜手屏東市信義國小展開全民國防教育營區參訪，吸引上百名學生參與，走訪營區，認識國軍訓練日常與專業。圖／屏中教官陳冠名提供

國立屏東高中攜手屏東市信義國小展開全民國防教育營區參訪，吸引上百名學生參與，走訪營區，認識國軍訓練日常與專業。圖／屏中教官陳冠名提供

國立屏東高中攜手屏東市信義國小展開全民國防教育營區參訪，吸引上百名學生參與，走訪營區，認識國軍訓練日常與專業。圖／屏中教官陳冠名提供

國立屏東高中攜手屏東市信義國小展開全民國防教育營區參訪，吸引上百名學生參與，走訪營區，認識國軍訓練日常與專業。圖／屏中教官陳冠名提供