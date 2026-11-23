彰化縣大城鄉潭墘國小反廢校聯盟打贏復校的行政訴訟，今強調縣政府必須依判決結果恢復112學年前的狀態，也就是有校長、教職員的學校規模並負責找回學生。縣政府回應表示，將尊重學生受教權，依判決意旨檢視相關行政程序且審慎規畫後續作為。

潭墘國小廢校後轉為遊學中心，反廢校聯盟在校門對面空地舉行「潭墘人的勝利」說明會，主要訴求116學年復校。公益律師莊婷聿說，依據最高行政法院判決結果，彰化縣政府有12項行政程序違法，包括廢校前應舉行公開的說明會等會議，當時校長僅以電話告知和徵詢意見，及彰化縣教育審議委員會討論潭墘國小廢校案，未依規定通知學區家長、學童等利害關係人到場。

莊婷聿又說，最高行政法院最後判決已定，即使縣政府補辦行政程序都無濟於事，根據判決，應該把潭墘國小恢復到112學年前的樣子，有校長、教職員和學生，並負責找回學區內的學生，且縣政府已編列潭墘國小112學年約1600萬元辦學經費，廢校後經費去哪裡？應該把1600還回來辦學。

潭墘村長柯志憲表示，潭墘國小不是縣政府一紙公文就可以被犧牲，這場官司家學和村民走了很長的路，今終於等到遲來正義，潭墘國小未來不只是潭墘人的事，更是孩子受教育的基本權利，今是潭墘人的勝利更是孩子受教育權利的勝利。

他說，根據最高行政法院判決結果潭墘國小應復校，也是縣政府依法要做的，但為了學校永續經營，設置分校也是反廢校聯盟、村民和家長討論過的方案，因人事問題不是反廢校聯盟、村長和家長能控制，學生受教育權受憲法保障，縣政府已經做錯，不要一錯再錯，希望政府能夠體、體恤人民、照顧偏鄉，要依最高行政法院的判決去做。

彰化縣政府最近5年內裁併大城鄉3所國小，潭墘國小自112學年停招，是大城鄉第三所停招的國小，當時引起潭墘村民強烈反彈，縣政府宣布給予一到五年級轉學到大城國小的早餐、通學車資、制服等學用品補助。

縣政府指出，維護每一位孩子的受教權益與學習品質始終是最優先考量，目前潭墘原學區學童在鄰近學校持續就讀，交通補助與各項照顧均維持穩定，縣府將持續全力支援，確保學習權益不受影響，並尊重法院判決，將依判決意旨檢視相關行政程序，且審慎規劃後續作為。