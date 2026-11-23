苗栗縣南庄鄉蓬萊國小以在地加里山林生態與原住民族文化為教材，設計「加里山SHINE耀世界：原萊之光」教學方案，引導原鄉孩子從認識家鄉出發，培養自主學習能力並拓展國際視野，，榮獲115年度教育部教學卓越獎國小組銀質獎，備獲肯定。

蓬萊國小鄰近有「苗栗母親山」之稱的加里山，擁有豐富自然生態與文化底蘊。面對偏鄉資源有限、師資流動及學生學習動機不足等挑戰，學校秉持「從土地出發，看見自我、走向世界」理念，發展「SHINE教學模組」，以自主探究、文化傳承、創新實踐、跨域連結及深化理解為核心，建構「尋光、藝光、森光、揚光」4大課程。

課程結合山林生態、原住民族文化、藝術創作及永續議題，透過「走讀母親山」帶領學生探索加里山、實踐無痕山林；藉由「創意織夢」設計未來服裝，培養創造力與美感；運用「世界對話」連結國際，並以「智慧守護」記錄部落節水行動，將科技融入生活。

此外，也與新加坡、馬來西亞等地推動國際交流，讓學生從認識土地與文化，進一步培養環境關懷及國際視野。

縣長鍾東錦表示，蓬萊國小克服偏鄉資源與環境限制，透過教師團隊專業投入及創新教學，將山林文化與生活經驗轉化為學習養分，幫助孩子建立自信、找到自我價值，勇敢走向世界，令人感動與驕傲。除教育部頒發30萬元獎金外，縣府也加碼40萬元獎勵金，肯定學校團隊長期耕耘，支持教育現場持續創新。