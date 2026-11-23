台南市立沙崙國際高中學生在音樂及傳統藝術比賽贏得佳績，市長黃偉哲今天帶著披薩到校，兌現先前勉勵學生獲獎後請客承諾，感謝師長及家長投入培育，肯定學生努力練習的成果。

黃偉哲表示，日前出席校慶時看到武術隊認真練習，便承諾同學獲獎後請吃披薩，如今得知學生傳回五項佳績，特別到校祝賀。除傳統藝術競賽，很高興看到學生在長號、單簧管獨奏及直笛合奏等音樂項目也有優異表現。他感謝校長及教師用心指導，期勉同學持續精進、再創佳績。

黃偉哲隨後與同學們一起吃披薩，許多同學紛紛上前向市長致意互動，同時合照留念。

沙崙高中表示，高中部學生陳妤屛在「全國學生音樂比賽」獲單簧管獨奏優等，取得全國決賽資格。高中部李品妘長號獨奏優等、國中部直笛合奏優等。舞獅隊在「台南市傳統藝術比賽」獲特優、武術隊獲優等。校方感謝師長指導、家長支持及學生持續投入練習，共同累積競賽成果。

市府說，沙崙國中改制的沙崙國際高中校舍獲2026年國家卓越建設獎最佳施工品質類金質獎，展現市府提升校園建設品質成果。將持續完善教育環境，支持學生多元學習、發揮所長。

黃偉哲「兌現承諾」到沙崙高中請吃披薩，肯定學生競賽獲佳績，感謝學校、家長幫助。圖／市府提供

黃偉哲「兌現承諾」到沙崙高中請吃披薩，肯定學生競賽獲佳績，感謝學校、家長幫助。圖／市府提供

黃偉哲「兌現承諾」到沙崙高中請吃披薩，肯定學生競賽獲佳績，感謝學校、家長幫助。圖／市府提供

黃偉哲「兌現承諾」到沙崙高中請吃披薩，肯定學生競賽獲佳績，感謝學校、家長幫助。圖／市府提供