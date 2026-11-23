高雄市岡山國小校長游柏芬因職場霸凌申訴成立遭解職風波延燒，高雄市教師職業工會質疑市府政治介入校園，今天上午號召家長、教師赴市府陳抗；高雄市中小學校長協會也聲援，游柏芬行政救濟程序尚未走完，不應在爭議未獲得釐清前，倉促做出解職的重大處分。

岡山國小教師林晉如先前申訴校長游柏芬職場霸凌，經勞工局調查認定成立，教育局隨即解除校長職務，不過，教師職業工會質疑，林晉如提出16項霸凌申訴，僅1項獲認定成立，其餘15項均未成立，是否足以作為解除校長職務的依據，引發爭議。

職業工會今提出三大訴求，包括拒絕政治介入、還給學校程序正義，釐清職場霸凌新法的校園適用標準，公平對待網路言論，不應有兩套標準，並期許下一任高雄市長建立獨立、公正的校園爭議處理機制，讓教育局成為學校安心辦學的後盾，而非恐懼與壓力的來源。

校長協會理事長姜正明指出，對於游柏芬遭解職，他深感遺憾與憂心，強調協會反對任何形式的職場霸凌，但反對霸凌與保障程序正義，從來不是相互衝突的價值，職場霸凌的認定，應回歸具體事證、行為情節、權力關係及法律構成要件，不能僅憑單方指控、片段言論或輿論壓力，就對教育人員作出重大不利判斷。

他指出，校長肩負校務領導、行政管理及衝突協調責任，難免面對不同立場與利益的爭議，如何區辨合理行政管理、適切領導模式與真正的職場霸凌，亟需更加明確、客觀且一致的認定標準，若將校長本於經營、且已標示非常方向的網路粉專言論，在缺乏直接授意證據的情況下逕行歸責於校長，不僅在事實認定上充滿疑義，更讓第一線教育領導者無所適從。

他質疑，當教育事件受到政治人物與外界團體關注，甚至採取過激行動鼓動輿論時，行政機關是否還能秉持本心，維持合理行政裁量與專業判斷？強調「政治可以監督行政，卻不應取代或指導調查；民意可以要求究責，卻不能凌駕或影響法律的終局決定」。

姜正明呼籲，主管機關在所有爭議事實未經完整、獨立的法定程序釐清，以及最終救濟答案出爐前，不應急於作出不可逆的行政處置與道德論斷，應重新檢視現行職場霸凌調查與校長解職條件，是否符合正當程序及比例原則。

他強調，應給予當事人充分陳述、申辯及救濟機會，避免在最終法律判斷確定前，形成難以回復的傷害，期盼讓事實回歸事實、教育回歸教育。