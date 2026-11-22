南投以農立縣，埔里又以種植香菇、茭白筍為大宗，但生產採收後的太空包、筍殼等成農業廢棄物，暨大附中師生團隊將其結合乾燥處理，使用植物纖維及天然黏結材料，製作出生物可分解育苗盆，獲2026台灣創新博覽會企業特別獎肯定。

暨大附中指出，南投是農業大縣，縣內有「山城」之稱的埔里鎮，更以香菇與茭白筍等農作物聞名，甚至是國內最大產區，但香菇生產後遭淘汰的太空包內大量木屑，以及茭白筍採收後的筍殼，變成大量農業廢棄物，師生研究再利用可能性。

該校學生蘇宸加、梁靖浩、楊松霖、蕭士宏從農業廢棄物再利用出發，與指導老師駱奕帆討論，以廢棄太空包內的木屑作為主要材料，經清洗、乾燥及處理，再加入茭白筍殼，嘗試使用兩種不同來源的農業廢棄物，開發「生物可分解育苗盆」。

研究過程中，該團隊將木屑、茭白筍殼與植物纖維及天然黏結材料結合，為解決傳統育苗盆移植時可能造成根系受損，改以「連盆定植」概念，反覆測試材料比例與製作方式，實驗觀察成品硬度、成形效果、吸水情形及分解狀況並調整配方。

暨大附中師生團隊表示，由其研發的生物可分解育苗盆，植物根系可穿過盆壁向外延伸，種植時不需要將植株從盆中取出，就能連同育苗盆一起定植，簡化移株定植時的作業流程，使得農業工作更輕鬆，同時降低移株時種苗耗損率。

此外，為確認育苗盆的實際使用效果，也將成品進行植物種植測試，觀察盆體在澆水及植物生長過程中的變化。透過實際種植，進一步了解育苗盆的結構、耐水性以及後續分解情形，讓作品不只是停留在材料實驗，也能實際應用於植物培育。

暨大附中表示，該校團隊透過一次次實驗與修改，將廢棄太空包中的木屑，到茭白筍殼，最後開發出可以實際種植植物的生物可分解育苗盆，農廢物重新發揮價值，也在2026台灣創新博覽會的概念進行展示，獲得大會「康寧」企業特別獎。

暨大附中師生團隊使用廢棄香菇太空包、茭白筍殼等天然材料，開發生物可分解育苗盆，獲2026台灣創新博覽會企業特別獎肯定。圖／暨大附中提供