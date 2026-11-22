第20屆聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮今天在嘉義市政府禮堂舉行，有210名學生獲獎。嘉義高中二年級學生黃苡晴從國小四年級開始，連續8年參賽從未間斷。她說，每年不同的作文題目，讓她學會觀察生活、梳理思緒，也能透過文字結交志同道合的朋友。她特別準備鮮花與親筆卡片，感謝市長黃敏惠長期重視教育與人文素養，讓熱愛寫作的孩子都能揮灑筆墨、綻放光芒。

黃苡晴2019年首次參加聯合盃，獲嘉義區中年級組第二名，此後年年參賽，2023年國中二年級時拿下嘉義區第一名，並曾3度在全國決賽獲得優選。今年以「一張餐桌的距離」為題，描寫與家人在餐桌上的日常互動，再獲高中職組第四名。

黃苡晴說，最初是在老師推薦下接觸聯合盃，因為平常喜歡閱讀，逐漸愛上寫作。她在親筆卡片寫下「八年，是童稚走向青春的距離，也是我和聯合盃作文大賽深厚的緣分」，感謝市長黃敏惠長期重視嘉義市教育與人文素養，推動聯合盃在嘉義市持續深耕，讓喜愛寫作的孩子找到屬於自己的舞台。由於黃敏惠不克出席，鮮花與卡片由副市長林瑞彥代為接受。

黃苡晴父親說，聯合盃每年舉辦，讓女兒有持續練習及檢視成果的目標，也養成穩定閱讀習慣。他與妻子都是教職員，家中兩兄妹從小喜歡閱讀，兒子偏好數理，女兒則對作文與書法展現濃厚興趣。

同樣熱愛寫作的興嘉國小六年級學生楊品葳，從小跟著姊姊一起參加聯合盃，國小四年級首次參賽就晉級全國決賽，獲創意組佳作，今年再獲嘉義區國小高年級組第四名。

楊品葳說，自己平常喜歡閱讀小說，學校也曾練習類似作文題目，讓她累積扎實的寫作能力。她認為聯合盃是很好的比賽，能讓參賽學生逐漸喜歡寫作。擔任國中國文老師的楊母說，平常在家不會特別要求孩子練習寫作，妹妹原本是陪著姊姊一起參賽，未來仍會鼓勵兩姊妹持續挑戰。

聯合報教育事業部總經理潘素滿表示，聯合盃邁入第20屆，已與全台11所大學中文系合作，包括嘉義大學，持續提升命題品質。今年更推出「慢AI」寫作輔助系統，引導學生自主思辨，而非直接提供答案。

副市長林瑞彥說，AI雖能協助寫作，但文字仍需要融入生活經驗與情感，才能更有靈魂與溫度。他期盼嘉義區選手在12月6日全國總決賽再創佳績。

聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮，市教育處長黃媛楟（左一）、聯合報教育事業部總經理潘素滿（左四）與獲獎學生合影，肯定學生在寫作上的努力與表現。記者李宗祐／攝影

第20屆聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮今天在嘉義市政府禮堂舉行，獲獎學生與家長、師長齊聚一堂，分享寫作成果與喜悅。記者李宗祐／攝影

聯合報教育事業部總經理潘素滿表示，聯合盃作文大賽邁入第20屆，持續結合大學中文系資源，今年更推出AI寫作輔助系統，培養學生獨立思辨能力。記者李宗祐／攝影

嘉義市副市長林瑞彥出席頒獎典禮表示，AI雖能協助寫作，但文字仍需融入個人生活經驗與情感，才能更有靈魂與溫度。記者李宗祐／攝影

嘉義市副市長林瑞彥（左五）出席第20屆聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮，與市教育處長黃媛楟（左一）及獲獎學生合影，鼓勵學生持續培養閱讀與寫作能力。記者李宗祐／攝影

第20屆聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮今天在嘉義市政府禮堂舉行，獲獎學生在親友陪同下陸續報到。記者李宗祐／攝影

嘉義高中二年級學生黃苡晴（中）連續8年參加聯合盃全國作文大賽，父母陪同出席頒獎典禮，分享女兒持續寫作、獲獎的喜悅。記者李宗祐／攝影

嘉義高中學生黃苡晴（左）特別準備鮮花與親筆卡片，感謝市長黃敏惠長期重視教育與人文素養，由副市長林瑞彥（右）代表接受，為聯合盃作文大賽頒獎典禮增添溫馨氣氛。記者李宗祐／攝影

聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽頒獎典禮吸引眾多獲獎學生及親友到場，副市長林瑞彥致詞勉勵學生持續閱讀、勤於寫作。記者李宗祐／攝影