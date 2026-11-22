一群原住民族學生背上自製登山包，走在祖先遷移的道路上，這是花蓮縣瑞北國小的沉浸式族語課程，讓族語教學不只在校園，更是傳承族群文化與祖先記憶的一環。

教育部國教署自107學年試行沉浸式族語課程，114學年擴大辦理，將計畫延伸至高中，推動高級中等以下學校沉浸式族語課程，鼓勵學校透過課程結合社區、部落，讓族語在日常生活中自然運用，進而增加學生信心並傳承族群文化。

根據教育部統計，迄今已挹注新台幣2723萬元經費，累計補助213校次，支持學生參與沉浸式族語課程。花蓮縣瑞北國小就在其中，校方規劃社區踏查及實作體驗活動，落實族語生活化學習。

花蓮縣瑞北國小透過戶外實作等多元活動，提升學生學習族語的興趣與參加意願，善用社區及部落周邊山林、溪流、田地等自然場域，讓學生背上自製登山包，走在祖先遷移的道路上，將族語融入生活，增進學生對族群文化的認識。

另外，新竹縣尖石國小也以族語「宅到家」模式與親子共學沉浸式族語課程，讓家長與學生一同參與，將族語延伸到家庭與社區，邀請部落耆老、傳統工藝師等教師協助教授飲食、編織、山林智慧等主題，增強課程的文化真實性與深度。

國教署今天透過新聞稿表示，將持續補助學校推動沉浸式族語課程，透過經費補助支持學校深化課程編排、族語環境營造等，以強化多元課程內容設計，讓族語教學不只在校園，培養學生主動運用族語於真實生活情境中。