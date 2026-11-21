「令狐沖很帥」四維高中王宇廷從小愛閱讀 聯合盃作文花蓮區奪冠
花蓮四維高中二年級學生王宇廷從小愛閱讀，國小就在課間看金庸小說，也讀遍許多經典文學讀物，在老師指導下練習寫作精進文字能力，參加聯合盃作文大賽花蓮初賽一舉拿下高中職組第一名，今天頒獎，父母遠從玉里前來分享榮耀，她將代表參加全國決賽。
王宇廷家住玉里，國小下課時間短，她靠閱讀打發時間，尤其金庸小說引領進入迷人的武俠世界，她笑說，印象最深刻的就是令狐沖「很帥」；她也喜歡紅樓夢等經典文學作品，讀過好幾遍，隨年齡增長每次看都有不一樣的感受。
王宇廷認為，文字是媒介，可以把抽象情感轉化成每個人都可以接收到的訊息，平常就有寫日記的習慣，到四維高中就讀後在老師建議下每周練習寫作文，並由老師協助批改，給予建議。
去年她第一次參加聯合盃作文大賽拿到佳作，這次更有心得，一舉拿下高中職組第一名，今天從校長蔡忠和手中接下獎狀，特別感謝陳敏華、許佳琳和廖于萱3位老師指導。
聯合盃作文大賽舉辦20年，提供全國許多像王宇廷一樣熱愛文字的年輕學子舞台，賽事獲得花蓮縣政府大力支持，每年約2000名學生報名，四維高中也很支持，年年提供考場。
今天在花蓮縣客家文化會館演藝堂頒獎，縣府客家事務處長潘乾鑑、聯合報系事業發展處教育事業部總經理潘素滿等人出席，共同主辦的教育處由終身教育科長尤沛鈞代表，也有蔡忠和等多所學校校長、得獎學生及家長踴躍參與。
「有AI還需要寫作嗎？」潘素滿致詞發人省思，她說，潘素滿說，教育現場一直在思考，最後凝聚的共識認為是必要的，特別是青少年時期，因為大腦的訓練是用進廢退，寫作過程希望讓孩子鍛鍊思辨能力，培養主體性與價值性。
各組前5名：國小中年級組第一名慈大附小李侑橋、第二名慈大附小林宬瑩、第三名海星國小楊芳柔、第四名中華國小田蒖、第五名明義國小胡宬瑜。國小高年級組第一名海星國小呂佳恩、第二名慈大附小陳彥綸、第三名海星國小王苡茜、第四名慈大附小楊巧眸、第五名海星國小簡愛。
國中7年級組第一名花崗國中姜文凱、第二名國風國中謝忻桐、第三名花崗國中黃郁容、第四名國風國中陳邦慈、第五名國風國中張慈崡；國中8年級組第一名慈大附中林子軒、第二名宜昌國中温芯佑、第三名花崗國中殷睿彤、第四名美崙國中楊意卉、第五名玉里國中莊芷祺。
國中9年級組第一名自強國中陳怡恩、第二名自強國中葉澈、第三名慈大附中林育丞、第四名國風國中邱卉卉、第五名花崗國中鄭尹鈞；高中職組第一名四維高中王宇廷，二到五名均為花蓮女中，依序是洪歆芙、彭子庭、謝艾琳及郭芝睿。各組前5名及佳作將參與全國決賽。
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