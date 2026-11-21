花蓮四維高中二年級學生王宇廷從小愛閱讀，國小就在課間看金庸小說，也讀遍許多經典文學讀物，在老師指導下練習寫作精進文字能力，參加聯合盃作文大賽花蓮初賽一舉拿下高中職組第一名，今天頒獎，父母遠從玉里前來分享榮耀，她將代表參加全國決賽。

王宇廷家住玉里，國小下課時間短，她靠閱讀打發時間，尤其金庸小說引領進入迷人的武俠世界，她笑說，印象最深刻的就是令狐沖「很帥」；她也喜歡紅樓夢等經典文學作品，讀過好幾遍，隨年齡增長每次看都有不一樣的感受。

王宇廷認為，文字是媒介，可以把抽象情感轉化成每個人都可以接收到的訊息，平常就有寫日記的習慣，到四維高中就讀後在老師建議下每周練習寫作文，並由老師協助批改，給予建議。

去年她第一次參加聯合盃作文大賽拿到佳作，這次更有心得，一舉拿下高中職組第一名，今天從校長蔡忠和手中接下獎狀，特別感謝陳敏華、許佳琳和廖于萱3位老師指導。

聯合盃作文大賽舉辦20年，提供全國許多像王宇廷一樣熱愛文字的年輕學子舞台，賽事獲得花蓮縣政府大力支持，每年約2000名學生報名，四維高中也很支持，年年提供考場。

今天在花蓮縣客家文化會館演藝堂頒獎，縣府客家事務處長潘乾鑑、聯合報系事業發展處教育事業部總經理潘素滿等人出席，共同主辦的教育處由終身教育科長尤沛鈞代表，也有蔡忠和等多所學校校長、得獎學生及家長踴躍參與。

「有AI還需要寫作嗎？」潘素滿致詞發人省思，她說，潘素滿說，教育現場一直在思考，最後凝聚的共識認為是必要的，特別是青少年時期，因為大腦的訓練是用進廢退，寫作過程希望讓孩子鍛鍊思辨能力，培養主體性與價值性。

各組前5名：國小中年級組第一名慈大附小李侑橋、第二名慈大附小林宬瑩、第三名海星國小楊芳柔、第四名中華國小田蒖、第五名明義國小胡宬瑜。國小高年級組第一名海星國小呂佳恩、第二名慈大附小陳彥綸、第三名海星國小王苡茜、第四名慈大附小楊巧眸、第五名海星國小簡愛。

國中7年級組第一名花崗國中姜文凱、第二名國風國中謝忻桐、第三名花崗國中黃郁容、第四名國風國中陳邦慈、第五名國風國中張慈崡；國中8年級組第一名慈大附中林子軒、第二名宜昌國中温芯佑、第三名花崗國中殷睿彤、第四名美崙國中楊意卉、第五名玉里國中莊芷祺。

國中9年級組第一名自強國中陳怡恩、第二名自強國中葉澈、第三名慈大附中林育丞、第四名國風國中邱卉卉、第五名花崗國中鄭尹鈞；高中職組第一名四維高中王宇廷，二到五名均為花蓮女中，依序是洪歆芙、彭子庭、謝艾琳及郭芝睿。各組前5名及佳作將參與全國決賽。

國風國中校長劉文彥頒發獎狀給獲獎的優秀學生。記者王燕華／攝影

四維高中王宇廷獲得聯合盃花蓮初賽高中職組第一名，父親（左二）及師長分享榮耀。記者王燕華／攝影

聯合報系事業發展處教育事業部總經理潘素滿頒發獎狀給獲獎的優秀學生。記者王燕華／攝影

花蓮縣教育處終身教育科長尤沛鈞頒發獎狀給獲獎的優秀學生。記者王燕華／攝影