台江五校發表環村綠道小論文 倡議種樹築道、縫合水岸為家鄉發聲
台江環村綠道願景從校園出發！和順國中、海佃小台江、長安國小、安慶國小、長平國小五校70多名師生，今天下午發表環村文化綠道小論文，從家鄉環境調查出發，提出種樹築道、縫合水岸、營造綠色通學步道及文化路徑等社會倡議，並與市府及中央機關進行政策對話，盼共同營造台江文化森林，為家鄉環境與文化治理凝聚願景。
社大台江分校表示，第13屆台江流域專題研究人文營結束後，五校研究團隊持續深化調查，完成「珍古德涼亭與山海圳綠道再造計畫」、「優遊海尾寮水圳，環村都市林營造」、「馬沙溝漫遊綠道」、「和順寮環村綠道研究」等小論文，彙編成10萬字的台江環村文化綠道論文集。
發表會邀集台南市副市長趙卿惠、海保署長陸曉筠、台江國家公園處長陳俊山、文化部文資司副司長連丁幼、農水署、水利署及市府水利局等公部門代表，以及學者專家出席，聽取學生研究成果及社會倡議。
趙卿惠肯定學生提出的環村綠道方案，包括長平國小倡議馬沙溝哲學步道、長安國小提出海尾水圳綠道生態解說牌、小台江倡議再造珍古德涼亭、和順國中研究和順寮環村綠道，以及安慶國小研究台江文化中心綠道等，市府將研議處理。她也勉勵學生從生活學習走向公共治理參與，為永續社會貢獻力量。
陸曉筠指出，學生繪畫貝克氏鹽草的生態作品令人驚艷，各校倡議也展現「包容性設計」精神，不僅考量單一物種或人類需求，而是從整體環境出發，守護台江生態。她肯定孩子從小關心環境、提出綠道設計，讓保護環境的理念逐步發芽。
海佃小台江水手楊諮安表示，很自豪能為家鄉盡一份心力，也感謝副市長重視孩子的想法，並與海保署長分享人與自然共存的學習經驗，希望未來環境保護能成為日常。
長平國小教師林惠萍表示，看到學生成為小小公民，大聲說出對家鄉的期許，倡議馬沙溝生態教育基地環村綠道，展現地方生命哲學，透過公部門、教育群體及地方社群對話，也看見協力改變的可能，「要什麼樣的生活，自己爭取！」改變最大的力量，其實就是人民自己。
圖／台江分校提供
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