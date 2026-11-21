台東縣鹿野鄉永安國小一株陪伴歷代師生成長、近百年樹齡的指標老樹「永安櫸」，近期因樹冠枯損嚴重，枝葉僅剩約三成，校方日前啟動棲地救治工程。今天適逢學校舉辦年度親子運動會，校方邀請師生、家長及校友走近老樹，在保護圍籬繫上親手書寫的祈福卡片，為這株校園老樹送上祝福，也讓運動會多了一堂別具意義的生命教育課。

學校表示，棲地救治只是第一步，後續將結合高年級「樹與人」校訂課程，由學生參與環境監測及覆土養護，讓孩子從實際照顧老樹的過程中，學習觀察自然、認識樹木與環境的關係，也將生命教育從課堂延伸到日常生活。校方期盼透過專業照護與持續維護，讓永安櫸逐步恢復生機，繼續陪伴一代又一代師生。

永安櫸位於校舍右前方，是校園重要地標，也是許多師生共同的成長記憶。不過，近年老樹健康狀況逐漸惡化，樹冠枯損比例高達七成，校方擔心老樹持續衰弱，日前正式展開棲地救治工程。工程啟動當天，校長率領教職員在樹下焚香祈福，師生也以擁抱老樹、吹奏「永遠同在」等方式，陪伴這場搶救行動。

此次救治由詹鳳春團隊協助，施工期間也獲得地方社區及校友支持，包括鹿鳴酒店董事長潘永豐、禾豐商行執行長林彥群協助募集經費，永安社區發展協會理事長廖正忠則提供怪手支援，讓工程得以順利推動。

今天親子運動會登場，完成初步救治的永安櫸成為校園另一個焦點。師生、家長及校友利用活動空檔，在祈福卡片上寫下對老樹的期盼，有人感謝大樹多年來陪伴孩子成長，也有人寫下希望老樹早日恢復健康、承諾共同照顧土壤等心願。一張張卡片繫滿保護圍籬，隨風飄動，呈現校園與社區共同守護老樹的心意。